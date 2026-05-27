Catalunya redobla su apuesta para retener a científicos de prestigio en sus centros de investigación y aumenta el presupuesto de varias becas

La nueva propuesta de presupuestos presentada por la Generalitat incluye una "apuesta decidida" por la ciencia y, sobre todo, por atraer y retener el talento científico en Catalunya. Según ha explicado este miércoles la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, el compromiso del Govern incluye desplegar hasta 1.950 millones de euros para nutrir el ecosistema científico catalán, reforzar las universidades y promocionar la atracción y retención de talento científico y académico en todo el territorio. Esto supondría un incremento de hasta 374 millones respecto a lo previsto en los presupuestos de 2023, un 24% más de lo desplegado hasta ahora y hasta un 102% más que hace una década. Entre las actuaciones más destacadas está el refuerzo de varios programas de becas para "aumentar las oportunidades" y "facilitar la estabilización de los científicos" en los centros de investigación catalanes. Como ejemplo de ello, Montserrat ha explicado que las becas Ramón y Cajal, enfocadas a personal científico de élite, sumarán ahora hasta 1,35 millones de euros en Catalunya.

La comunidad científica lleva años denunciando la falta de recursos para retener a científicos y científicas formados en el ecosistema científico catalán y que, al terminar sus estudios, se ven obligados a emigrar ante la falta de oportunidades. Para evitar esta "fuga de cerebros", la Generalitat afirma que redoblará su apuesta en becas y programas para incorporar a estos profesionales de la ciencia a sus centros y garantizar que, más allá de iniciativas puntuales, los científicos tengan oportunidades para estabilizarse en el ecosistema catalán. Para ello, según se desprende de los nuevos presupuestos, se contempla una inversión de hasta 8 millones de euros en el plan Serra Hunter para contratar a profesorado académico de excelencia y varios millones más para desplegar programas de becas para antes, durante y después del doctorado como, por ejemplo, el programa Joan Oró, las ayudas Beatriu Pinós y el recién creado programa Joan Guinovart para fomentar la colaboración entre centros de investigación catalanes.

Catalunya ha estrenado una nueva beca para fomentar la colaboración entre los centros de investigación del territorio

Talento extranjero

Otra de las apuestas de la Generalitat será la atracción de talento científico extranjero. En ese caso, Montserrat ha explicado que se prevé la inversión de 47,7 millones de euros en el programa ICREA para fichar a investigadores de élite de todo el mundo y darles recursos para que desarrollen su trabajo en Catalunya. En el último año, además, el Govern también ha desplegado hasta 9,5 millones en el lanzamiento del nuevo programa Catalunya Talent Bridge para atraer a científicos punteros de otros países y, específicamente, a los académicos de Estados Unidos que quieran huir del huracán Trump. Gracias a ello, en los últimos meses Catalunya ha conseguido atraer perfiles como, por ejemplo, paleontólogos de prestigio internacional cuyo trabajo estaba siendo censurado por Trump y que ahora podrán desarrollar en libertad en centros catalanes.

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Según ha explicado la consellera Montserrat, estos presupuestos ilustran la apuesta de Catalunya por "fomentar el talento" y "poner a las personas en el centro, como prioridad de todas las políticas". "Queremos acompañar a los científicos en todas las etapas de su formación académica, desde la universidad hasta después del doctorado, para que tengan recursos y oportunidades para seguir realizando su trabajo", ha afirmado durante la comparecencia celebrada este miércoles ante la comisión de Recerca i Universitats. El objetivo, ha explicado, es claro y es "conseguir fomentando el liderazgo de Catalunya como una de las regiones punteras en ciencia" a escala europea.