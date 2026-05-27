La explosión del calor ya deja récords históricos para un mes de mayo y augura "temperaturas de canícula" durante una semana más

El episodio de calor explosivo que en estos momentos atraviesa España está siendo histórico para la primavera. Según confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ya se han batido los primeros récords de temperatura para un mes de mayo y todo apunta a que en las próximas jornadas podrían registrarse aún más. Los modelos sugieren que este episodio, lejos de ser algo puntual, se alargará hasta finales de esta semana y, probablemente, cogerá más fuerza de cara a la semana entrante. "Para los próximos días continuaremos con temperaturas muy altas para la época, entre 5 y 10 grados superiores a las normales para este periodo. Estamos registrando temperaturas propias de pleno verano, de lo más cálido de los meses estivales, de lo esperable durante las semanas de canícula", explica el meteorólogo Rubén del Campo para enfatizar la excepcionalidad de este episodio.

Los registros apuntan a que en las últimas horas ya se han pulverizado récords de temperatura hasta ahora impensables para un mes de mayo. En el observatorio de Higueldo, en San Sebastián, se ha llegado a 24,5 grados, lo que no solo es un récord absoluto sino que, además, supera en hasta 2,2 grados más que el registro máximo anterior en una serie de prácticamente un siglo. En el aeropuerto de Santander, con datos desde 1954, se han registrado máximas de hasta 37,1 grados, la cifra más alta para el mes de mayo en un récord que, además, destrona el valor que récord de los 36,8 grados vigente desde 1964. "El observatorio del aeropuerto de Santander lleva ya cinco días con más de 30 grados en 2026. Hasta ahora, desde 1954, el máximo número de días entre enero y mayo con más de 30 grados había sido de 2", comenta del Campo.

El observatorio de Higueldo, en San Sebastián, ha llegado a 24,5 grados, una cifra que supera en hasta 2,2 grados el anterior récord

Esta situación de temperaturas extraordinariamente altas para la época se debe fundamentalmente a la presencia de una potente dorsal, es decir, una zona de altas presiones que estabiliza la atmósfera y favorece el calor. Según explican los expertos, esta situación hace que apenas haya viento ni renovación del aire, por lo que el calor que genera el sol durante el día queda atrapado cerca de la superficie y se acumula jornada tras jornada. Además, dentro de estas dorsales se produce un fenómeno llamado subsidencia donde el aire desciende desde capas altas de la atmósfera y, al comprimirse durante la bajada, se calienta todavía más. Todo ello provoca un aumento adicional de las temperaturas respecto a lo esperable ante este tipo de fenómenos atmósféricos. "A esto se suma el efecto del cambio climático, que está haciendo que los episodios de calor extremo sean cada vez más frecuentes e intensos, incluso fuera de los meses habituales de verano", explican desde la Aemet.

Termómetros al alza

Los modelos apuntan a que para los próximos días continuaremos con temperaturas muy altas para la época con entre 5 y 10 grados más respecto a lo habitual para un mes de mayo. Se esperan "máximas superiores a 34 grados de forma generalizada" y noches tropicales en amplias zonas del país. Los pronósticos sugieren que esta explosión del calor podría mantenerse al menos hasta mediados de la próxima semana. "Aunque todavía faltan unos cuantos días y hay algo de incertidumbre en el pronóstico, lo que nos dicen las predicciones es que podría comenzar con una nueva subida de las temperaturas, así que por ahora, al menos hasta mediados de semana, seguirá el calor muy inusual para la época del año", comenta del Campo en referencia a la evolución de las temperaturas durante los próximos días.

Entre el miércoles y el jueves, los termómetros sufrirán una repunte tanto de las máximas como de las mínimas. Por el momento, estas jornadas se perfilan como los días más cálidos de esta semana pero está por ver si más adelante, conforme evolucione este episodio, podrían producirse más picos de calor. Durante los próximos días se amanecerá con 20 grados o más en el nordeste de la península y en zonas del Mediterráneo, así como en buena parte del centro y del sur de la península, y a lo largo de la jornada se superarán de largo los 34 grados. En el interior de la Comunidad Valenciana el mercurio podría subir por encima de los 36 grados, al igual que en buena parte del centro y del sur. Sevilla y Badajoz, de hecho, podrían llegar a 38 grados durante los próximos días. Mientras Zaragoza y Lleida incluso podrían acercarse a los 40.

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"Las predicciones indican que podría comenzar con una nueva subida de las temperaturas al menos hasta mediados de semana que viene" Rubén del Campo — Aemet

Durante el fin de semana, sábado y domingo, se espera una bajada puntual de las temperaturas en las comunidades cantábricas y en otras áreas del tercio norte, por la llegada hasta allí de vientos. También bajarán ligeramente en algunas zonas del área peninsular y en Baleares. En el resto seguirán en valores similares o incluso es probable que suban las temperaturas mínimas en zonas del sur, aumentando aún más la estela de noches tropicales. En algunos puntos no se descarta un ligero repunte de la inestabilidad y se baraja la formación de nubes de evolución con chubascos y tormentas en zonas de montaña, sobre todo del norte y del este de la península, sin descartarlo también en zonas montañosas del centro peninsular.