El verano de 2026 en España será más cálido de lo habitual y tormentoso, según Meteored

El verano climatológico --que empezará el próximo 1 de junio y se extenderá durante el próximo trimestre-- será más cálido de lo habitual en gran parte de España y tormentoso en el Pirineo, el Ibérico sur, vertiente mediterránea y Canarias, según el climatólogo de Meteored Samuel Biener.

En concreto, las últimas tendencias del modelo europeo, referencia de Meteored, muestran que las temperaturas estarán probablemente por encima de la media en gran parte de España. De hecho, podrían llegar a ser de 1,5 y 3ºC más altas respecto a los valores habituales en zonas como ambas Castillas, la Comunidad de Madrid o Extremadura.

Sin embargo, Biener no observa una señal clara en el extremo suroeste peninsular ni en Canarias. "Aunque aún es pronto para confirmar la llegada de olas de calor, la tendencia observada en los últimos años sugiere que es bastante probable que se produzca al menos un episodio de temperaturas extremas", ha admitido el experto.

En lo que respecta a las tormentas, el climatólogo avanza que el próximo trimestre podría ser algo más húmedo de lo habitual en el Pirineo, el Ibérico sur, vertiente mediterránea y Canarias. Por esta parte, recuerda que las precipitaciones son la variable más difícil de prever, especialmente en el caso de las tormentas, por lo que esta primera tendencia o aproximación podría cambiar.

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Por otro lado, ha indicado que "no existe una relación directa entre el 'superNiño' y las temperaturas extremas del verano, ya que en la Península influyen más otros factores como el chorro polar. En palabras de la FAO, 'El Niño' es un fenómeno climático natural en el que las aguas de superficie del océano Pacífico central y oriental sufren un calentamiento anómalo. Esto provoca cambios en las pautas meteorológicas en todo el mundo.