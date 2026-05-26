La visita del papa a Madrid provoca restricciones en Metro y EMT en el distrito de Carabanchel

Con motivo de la visita del papa León XIV a Madrid la próxima semana, la ciudad se enfrenta a uno de sus mayores despliegues de movilidad en los últimos años. Estaciones de metro cerradas, paradas de autobús suprimidas o cortes de tráfico será la realidad de los madrileños, por lo menos, hasta el 9 de junio. Aunque las principales modificaciones tienen que ver con el centro de la capital, algunos distritos más alejados, como Carabanchel o Latina, también sufrirán las consecuencias.

Así afecta el plan de movilidad por la visita del papa en Madrid a los distritos menos céntricos

La visita del papa León XIV a Madrid y su plan de movilidad también afecta a los distritos menos céntricos de la capital, como es el caso de Carabanchel. Aunque no haya estaciones de metro cerradas en sus barrios, sí que sus servicios se van a ver alterados.

Con motivo de los trabajos de montaje en el entorno de la Plaza de Cibeles desde las 0 horas del 26 de mayo, las líneas de la EMT 1, 2, 9, 10, 15, 20, 34, 51, 52, 74, 146, N5, N6, N7, N12, N15, N20 y N21 sufrirán retenciones y modificaciones en sus itinerarios habituales. En Carabanchel, la línea de autobús del 34 es muy importante y una de las más concurridas, pasando por casi todos sus barrios, conectando al distrito con el centro y terminando en el barrio de Las Águilas de Latina. Aunque las paradas suprimidas no estén en la zona, sus vecinos van a ser de los principales afectados.

Las principales modificaciones para la movilidad será en el Metro de Madrid, donde llegarán importantes restricciones. Muchas estaciones estarán cerradas temporalmente y en otras los trenes pasarán sin efectuar parada. Es una medida para evitar aglomeraciones.

Las marquesinas de los autobuses anuncian la visita del papa León XIV a la capital este lunes / ZIPI / EFE

El día 6, a partir de las 17:00 horas, la estación de Nuevos Ministerios estará inhabilitada en las entradas más próximas a la Plaza de Lima, hasta las 22:00 horas. En esta estación hay servicio de las Líneas 10, 8 y 6, otra muy transitada en Carabanchel. La Línea 6 tiene hasta cuatro paradas en el distrito: Carpetana, Oporto, Opañel y Plaza Elíptica, así que desde estos barrios tienen que buscar otras alternativas para llegar al Paseo de la Castellana.

El día más complicado con los transportes durante la visita del papa a Madrid será el domingo 7 de junio. Desde el inicio del servicio de metro y hasta las 10:00 horas, varias estaciones del centro de la capital permanecerán cerradas: Bilbao, Tribunal, Plaza de España, Noviciado, Ópera, Sol, Sevilla, Banco de España, Retiro, Príncipe de Vergara, Serrano, Colón, y Chueca.

Ópera y Chueca son dos importantes paradas de la Línea 5 de metro, la que más presencia tiene en el distrito de Carabanchel. Es una de las más escogidas por sus vecinos y su principal conexión con el centro. Otra ruta para la que tendrán que buscar alternativas.

También hay que tener en cuenta que entre las 10:00 y las 14:00 horas dejarán de estar operativas las estaciones de Colón, Serrano, Velázquez, Retiro, Banco de España, Sevilla y Chueca.

No todo son malas noticias porque también se va a notar un refuerzo del transporte para facilitar los desplazamientos en la medida de lo posible. Metro de Madrid aumentará el servicio los días 6, 7 y 8 de junio con hasta 42 trenes adicionales.

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Un refuerzo que llegará a la Línea 6 cada día y a la 5 el domingo, siendo positivo para los vecinos de Carabanchel.