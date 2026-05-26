Nuevas reglas para dirigir un colegio público: formación obligatoria de 120 horas sobre liderazgo pedagógico y convivencia

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Educación y FP, el real decreto que regula la formación y las competencias que deben tener las direcciones escolares de centros públicos. La norma -que entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y comenzará a implantarse a partir del curso escolar 2026-2027- fija un marco común para los programas de formación dirigidos a las personas que aspiren a estar a los mandos de colegios e institutos públicos. Esta formación podrá ser impartida por el ministerio o por las administraciones educativas de las comunidades autónomas y tendrá validez en todo el territorio nacional.

Los nuevos programas estarán orientados a la adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio de la función directiva y deberán tener una estructura modular, según explican fuentes del departamento que dirige Milagros Tolón. La duración mínima será de 120 horas, sin contar los contenidos propios que quieran añadir las administraciones autonómicas. Entre el material, se incluyen el marco normativo de la función directiva, la organización y funcionamiento del centro escolar, el liderazgo pedagógico y de desarrollo de las personas, la participación y convivencia, la intervención estratégica y las orientaciones para elaborar un proyecto de dirección.

Un proyecto

Asimismo, los participantes deberán elaborar un proyecto de dirección orientado al éxito educativo de todo el alumnado, con objetivos, líneas de actuación e indicadores de seguimiento y evaluación. El dossier deberá incorporar contenidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y prevención de la violencia de género y de las violencias sexuales. La certificación obtenida tras superar estos programas tendrá validez indefinida en toda España, sin perjuicio de los módulos de actualización que puedan establecer las administraciones educativas. La norma también prevé la equivalencia de las habilitaciones y acreditaciones anteriores, siempre que no haya transcurrido el plazo de ocho años desde su expedición.

Fuentes ministeriales destacan que el real decreto contribuye a reforzar el papel de la dirección de los centros como factor clave para la calidad del sistema educativo, desde un modelo de liderazgo compartido, colaborativo y centrado en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.