Mañana de incidencias
Un nuevo robo de cable provoca retrasos de más de una hora en la R2Nord y la R11 de Rodalies
Los retrasos se arrastran desde primera hora de la mañana y también están condicionados por una incidencia en la infraestructura entre Figueres y Llançà
Un robo de cable en L'Hospitalet provoca retrasos en la R2, la R2Nord y la R2Sud de Rodalies
Una incidencia por robo de cable provoca retrasos en la R2 Nord y la R11 de Rodalies
El corredor del Vallès Oriental y de Girona de Rodalies ha vuelto a registrar una mañana plagada de incidencias este martes. Un robo de cable producido esta pasada madrugada entre Cardedeu y Granollers Centre y un problema con la infraestructura entre Figueres y Llançà, han provocado demoras de más de treinta minutos, según han informado las cuentas oficiales de Rodalies, Renfe y Adif en redes sociales.
Los usuarios, sin embargo, han denunciado que las demoras han sido mucho más largas de lo anunciadas y que algún tren ha llegado a su estación con más de una hora de retraso. Un rápido vistazo por el portal de Renfe que permite localizar a tiempo real las circulaciones da fe de estas graves demoras. Algunos trenes de la R2Nord en sentido Barcelona, por ejemplo, acumulan retrasos de 82, 61, 47, o 54 minutos respectivamente.
Las demoras también han obligado a reorganizar toda la operativa de las líneas, así que los Regionals de la R11 paran en todas las estaciones entre Granollers Centre y Maçanet-Massanes, mientras qus los trenes de Media Distancia o semidirectos también paran este martes en todas las paradas entre Granollers Centre y Sant Celoni.
Camapaña de firmas
El corredor de la R11 es, precisamente, uno de los más afectados por las incidencias desde que recuperó completamente el servicio tras los cierres por el accidente de Gelida a mediados del mes de febrero. Tanto es así que el pasado fin de semana, la plataforma de usuarios de la línea 'Ja n'hi ha prou' impulsó una recogida de firmas en el portal Change.org para reclamar que la línea sea gratis hasta que cesen las constantes incidencias.
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