Espacio
La NASA y Blue Origin iniciarán este año la construcción de una base en la Luna
El alunizador elegido para la primera misión está diseñado por la empresa espacial de Jeff Bezos, fundador de Amazon
La compañía de Elon Musk completa el duodécimo vuelo de prueba del Starship V3 en su reto de viajar a la Luna y Marte
La NASA prevé enviar este otoño boreal a la Luna un aterrizador de Blue Origin para comenzar a asentar los cimientos de la futura base lunar, y le seguirán dos misiones similares programadas para antes de que finalice 2026, según ha informado este martes la agencia espacial.
El alunizador elegido para la primera misión es el módulo de aterrizaje Blue Origin Mark One Endurance, diseñado por la empresa espacial de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, como ha explicado en una rueda de prensa en Washington el administrador de la NASA, Jared Isaacman.
Los tres lanzamientos se enmarcan en la fase inicial de la construcción de la base, que prevé el traslado de más de 4 toneladas de material de carga a la Luna repartidos en 25 lanzamientos y 21 alunizajes hasta 2029.
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