DEP
Muere un joven de 18 años desaparecido en el río Saja, en Torrelavega (Cantabria)
Un joven de 18 años ha fallecido este lunes tras desaparecer mientras se bañaba en la confluencia del río Saja Besaya, en Torrelavega (Cantabria).
El joven ha desaparecido en torno a las 20.00 horas mientras se bañaba detrás del edificio multiusos Sergio García, según informa el Ayuntamiento de Torrelavega, y los servicios de emergencia han localizado el cuerpo sin vida sobre las 22.15 horas.
En el dispositivo han intervenido los Bomberos de Torrelavega, sanitarios del 061, Cruz Roja, la Policía Local y la Policía Nacional, así como el helicóptero del Gobierno de Cantabria.
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