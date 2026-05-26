Los Mossos desmantelan una banda dedicada al cultivo y al tráfico de marihuana con epicentro en las comarcas de Girona

Los Mossos d’Esquadra han puesto en marcha esta madrugada de martes una macrooperación policial contra una organización criminal estable con epicentro en la provincia de Girona y dedicada principalmente al cultivo de marihuana y a la distribución de sustancias estupefacientes. La investigación también relaciona al grupo con la tenencia de armas y el blanqueo de capitales.

El dispositivo está liderado por agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos en Girona y continúa abierto. El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

Las entradas y registros ya han terminado con varios detenidos y con la intervención de armas y droga, aunque por el momento no ha trascendido ni el número exacto de arrestados ni las cantidades decomisadas.

El dispositivo en el barrio gerundense de la Font de la Pólvora ha despertado a algunos vecinos y ha sorprendido a otros a raíz de las dos entradas que los Mossos han hecho en dos domicilios en el entorno de la avenida de la Font de la Pólvora. En este punto, la policía ha localizado cogollos de marihuana y ha dejado a dos personas investigadas, pero no se ha practicado ninguna detención, según fuentes policiales.

El despliegue policial ha comenzado hacia las cinco de la madrugada y prevé varias entradas y registros en inmuebles de la demarcación de Girona. Según la información facilitada, los Mossos actúan en puntos de Girona como el barrio de la Font de la Pólvora, Riudarenes, Cassà de la Selva, l’Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart y Salt.

En la ciudad de Girona, una de las actuaciones se sitúa en el entorno de la avenida de la Font de la Pólvora, en el marco de un operativo que se ha iniciado de madrugada y que moviliza a más de 600 efectivos policiales.

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En el dispositivo participan agentes de la DIC, el GEI, la BRIMO, la ARRO, la Policía Científica, la Unidad Canina, Medios Aéreos, la Sala Central y unidades de Seguridad Ciudadana. La operación está enfocada a desarticular una estructura presuntamente dedicada al tráfico de drogas, especialmente vinculada a plantaciones interiores de marihuana.