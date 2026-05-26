Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"

-¿Cree que la lucha de los docentes puede ser una oportunidad para poner la inversión en la escuela pública en el centro de las políticas del Govern?

-Es una oportunidad porque hacía mucho tiempo que no había huelgas educativas con un seguimiento tan grande y que no había un apoyo tan claro y explícito de las familias. Se han acumulado todos los malestares y es verdad que, a través del personal de educación que tiene capacidad negociadora, se abre una oportunidad muy grande para que realmente exista una inversión en el sistema educativo público y revertir un poco la tendencia. Ahora bien, no basta con que se dé esto.

-¿Qué más haría falta?

-Es importante que sobre la mesa en esta negociación exista la intencionalidad de proteger o revertir la desinversión acumulada de los últimos años. Esta desinversión no viene solo por salarios del personal de educación, docentes y otros profesionales, ni viene solo por una falta de despliegue del decreto de la inclusiva, sino también viene de una tendencia de ir adelgazando el tejido educativo público para, de alguna forma, mantener el tejido privado-concertado; cosas que no se están poniendo sobre la mesa, y eso nos preocupa. No se está hablando sobre qué entendemos por un sistema educativo inclusivo, que no es solo más efectivos.

La directora de la aFFaC, Lidón Gasull, este martes en Barcelona. / Jordi Otix

-¿Qué más echa en falta?

-Tampoco se debate sobre qué ocurre con las líneas que se cierran en la pública; sobre la apuesta por unos comedores universales y gratuitos; sobre la reorganización de los horarios en secundaria; la gratuidad de la educación… De eso no se está hablando, y la educación cada vez es más cara. Hay muchos debates que no están sobre la mesa, aunque es verdad que tenemos una gran oportunidad para exigirlo todo.

-¿Exigirlo... dónde? ¿Cree que debería haber un debate profundo con el resto de actores de la comunidad educativa? ¿Cómo vive la aFFaC un conflicto que evidentemente les interpela sin tener voz?

-En teoría, a nivel formal, existen estos espacios, pero a nivel material no funcionan. Es la Administración quien marca qué se puede debatir y qué no se puede debatir y hasta dónde. Una entidad como la aFFaC, que tiene una representación muy grande porque representa el 98% de las escuelas públicas de infantil y primaria y el 70% de los institutos públicos de Catalunya, no tenemos capacidad negociadora real. El Departament te hace caso si le interesa hacerte caso, pero no tienes la capacidad de presionar el sistema. Por eso te decía que esta oportunidad es histórica y nos gustaría que los sindicatos la aprovecharan porque ellos sí que tienen esa capacidad de poner al Govern contra las cuerdas. Tienen una gran responsabilidad porque representan a trabajadores que tienen como misión garantizar un derecho fundamental. No pueden pasar por alto que son unos privilegiados en esta negociación porque son los únicos que tienen capacidad real de presión.

"Echo en falta que se hable sobre los cierres en la pública; comedores universales y gratuitos; la reorganización de los horarios en secundaria o la gratuidad de la educación"

-¿Qué le parece el documento marco de negociación unitario de los sindicatos de la huelga?

-Yo simplemente quiero transmitir que tienen la oportunidad de cambiar muchas cosas y que si nos centramos solo en condiciones salariales está más que demostrado que a partir de una determinada remuneración, por mucho que tú la aumentes, si no mejoran otras cosas, la sensación de bienestar del profesorado no aumentará. Deben ser enormemente responsables porque son los únicos que tienen la capacidad negociadora real frente a la conselleria.

-La semana pasada aFFaC envió una carta a la consellera Esther Niubó, ¿les ha respondido?

-No. El Departament está centrado en lo que está centrado: los sindicatos. Eso es lo único que le importa. Ahora mismo no le importan las familias, ni le importa la aFFaC. Y una crítica, que será la única que haré a los sindicatos, es que han venido a buscar el apoyo de las familias y lo han obtenido, pero han venido cuando ya tenían sus reivindicaciones sobre la mesa. No las hemos construido juntos. No hay una relación entre los diferentes agentes de la comunidad educativa. A los movimientos sociales nos está pasando lo mismo que está pasando a la sociedad en general, que es que cada uno prioriza lo suyo y no ve más allá de sus intereses individuales. Creo que es la autocrítica que debemos hacernos todos.

"Los sindicatos han venido a buscar el apoyo de las familias y lo han obtenido, pero han venido cuando ya tenían sus reivindicaciones sobre la mesa; no las hemos construido juntos"

-¿Cree que si el curso que viene finalmente eliminan las salidas y colonias ese apoyo de las familias se mantendrá?

-Evidentemente, las familias quieren que sus hijos e hijas tengan estas experiencias en el marco educativo porque no son simplemente experiencias personales, son una forma de aprendizaje muy importante. Si dejan de hacerlas, con el tiempo nos acabaremos acostumbrando a que esto era algo de la escuela del pasado y en los espacios de participación se hablará de que deberíamos recuperarlas porque eran muy positivas. Esto es lo que puede pasar, a menos que los sindicatos sean responsables y este asunto también esté en la mesa de negociación.

-Por último, quería preguntarle por la escuela inclusiva, palabra que no aparece en el documento del marco de negociación unitario de los sindicatos de la huelga.

-No aparece porque hay un sindicato, Professors de Secundària, que no cree en ella y se expresa de formas muy desagradables, con un discurso contrario a los derechos fundamentales del alumnado.

"Cualquiera que quiera ejercer la profesión docente ha de trabajar para sacar el máximo rendimiento a todo el alumnado; la ESO es para todos"

-Un sindicato con un gran peso en secundaria...

-Ahí hay un trabajo que no ha hecho el Departament, que es revisar cómo se accede a la docencia. Hay que hacer entender a esta gente que está dando clases en la ESO, que es para todos. Quien no quiera atender o no quiera trabajar por el conjunto del alumnado de 11 a 16 años, que se dedique a otra cosa; pero la ESO es para todos. Cualquiera que quiera ejercer la profesión docente ha de trabajar para sacar el máximo rendimiento a todo el alumnado, tenga las características que tenga, el origen social que tenga o los problemas de salud mental que tenga. Evidentemente debe haber más recursos, pero lo que no podemos hacer es negarles su derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación. Ni cuestionarlo. Aquí hace mucho tiempo que tenemos un problema con el acceso del profesorado y los filtros docentes; uno de los elementos más importantes para tener un sistema educativo de calidad. Y lo único que estamos haciendo es levantar filtros, porque tenemos un máster de secundaria que nadie te defiende y, además, el poco filtro que tenemos lo levantamos constantemente porque nos faltan profesionales.