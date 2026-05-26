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Interior prevé convocar 1.587 plazas de Mossos, 300 de Bombers y 100 de Agents Rurals

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, interviene durante una rueda de prensa para explicar los Presupuestos de su Departament, en el Parlament.

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, interviene durante una rueda de prensa para explicar los Presupuestos de su Departament, en el Parlament. / David Zorrakino / Europa Press

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El presupuesto de la Conselleria d'Interior para 2026 crece un 34,5% con respecto al de 2023, hasta los 2.352 millones de euros, con el objetivo, entre otros, de convocar 1.587 nuevas plazas de Mossos d'Esquadra, 300 de Bombers, otras 300 de bomberos voluntarios y 100 de Agents Rurals.

Así lo ha anunciado este martes en el Parlament la consellera de Interior, Núria Parlon, en la presentación en la cámara catalana de las cuentas de su departamento para 2026, una vez los grupos de ERC y de los Comuns han rubricado un acuerdo con el Govern para aprobar las primeras cuentas de la Generalitat desde 2023.

Parlon ha destacado que el mayor incremento presupuestario respecto al año 2023 se sitúa en los gastos de personal de los cuerpos operativos -Mossos, Bombers y Agents Rurals-, que suben en 445,9 millones de euros, en un apartado en el que la Generalitat ha acordado recientemente con el Gobierno la financiación para ampliar la plantilla de la policía catalana hasta los 25.000 efectivos en 2030. Asimismo, también se prevé que en 2030 la plantilla de bomberos profesionales alcance los 4.000 efectivos y que en el mismo año la de los agentes rurales se haya ampliado hasta los 1.305 miembros.

Además de incrementar plantillas, el presupuesto de Interior también prevé destinar 39 millones de euros para la renovación de 487 vehículos para los Mossos, 111 para los Bombers -cinco de ellos de gran tamaño-, junto con dos drones de carga y siete embarcaciones de aguas interiores, así como 245 para los Agents Rurals.

Comprar equipos

Los presupuestos de 2026 también prevén una partida de 14 millones de euros para a adquirir 7.000 chalecos antibalas y fundas interiores para Mossos, así como 1.700 dispositivos de grabación individual, y 5.366 equipos de protección individual (EPIS) para Bombers.

El presupuesto también prevé invertir 17 millones de euros en obras en la nueva comisaría de los Mossos d'Esquadra en Mollerussa (Lleida) y la rehabilitación integral de la de Sant Martí de Barcelona, así como la reforma y ampliación de otras diez comisarías. También está prevista la finalización de los parques de Bomberos de Terrassa (Barcelona) y Tarragona, la ejecución de las obras en la sede regional de Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y nuevos parques voluntarios en Seròs (Lleida) y Gelida (Barcelona), con una inversión de 18 millones de euros.

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Por su parte, el Servei Català de Trànsit (SCT), que cuenta con un presupuesto de 183,2 millones de euros, prevé adquirir gracias a las nuevas cuentas, entre otros, 21 radares móviles para los Mossos y las policías locales e instalar el nuevo sistema de gestión de la velocidad variable en la C-58.

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