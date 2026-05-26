Los inmigrantes cobran de media 7.000 euros anuales menos que el resto de la población en Catalunya

Las personas de nacionalidad extranjera en Catalunya cobran una media de 6.891,4 euros anuales menos que el resto de la población activa. Así lo recoge un estudio del Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) presentado este martes en el Parlament que también advierte de que el 38,5% de las personas ocupadas de nacionalidad extranjera están sobrecualificadas. El porcentaje sube hasta el 49,1% si solo se tienen en cuenta los inmigrantes que llegan con estudios superiores – un 38,6% del total de personas extranjeras que trabajan–.

Este extensivo estudio, de 192 páginas y que ha llevado más de un año para su elaboración, ha analizado la población extranjera no solo por nacionalidad –como es habitual en otros informes de esta índole– sino también por lugar de nacimiento. Esto ha permitido establecer conclusiones que se habían escapado en otros estudios similares. El informe 'Bones práctiques en integració laboral de les persones migrades' concluye así que uno de los colectivos de migrantes "más precarios" es el de las personas procedentes de África; un 28,4% de ellas están en paro.

Un 28,4% de los inmigrantes africanos están en paro

En conjunto, el desempleo entre la población migrante es del 13,9%, casi el doble que entre la población autóctona (7,7%). También existe un desequilibrio en la tasa de ocupación de los extranjeros, que es de un 65,6% y se sitúa por debajo de la media española del 73,1%.

Son datos que ayudan a entender por qué los 1.168.550 extranjeros en edad potencialmente activa en Catalunya –ya suponen el 21,2% de la población activa y el 80,1% son extracomunitarios, principalmente latinoamericanos– cobran de media al año un 22,3% menos que la población con nacionalidad española.

Una "parte importante" de la población migrada, según el informe, sigue concentrada en ocupaciones "con peores condiciones laborales y menos oportunidades de promoción profesional". La tasa de contratos a tiempo parcial de la población extranjera es del 16% frente a un 12,9% de la población con nacionalidad española. La población extranjera también presenta una mayor proporción de contratos temporales (un 15,8% frente al 11,4%).

Los inmigrantes ya suponen casi un tercio de los agricultores de Catalunya

El estudio también pone de relieve que la inmigración ya es clave para sustentar algunos sectores como la agricultura, donde las personas extranjeras ya suponen un 32,4% del total de ocupados, o la construcción (22,7%). Otro informe impulsado recientemente por el Departament de Drets Socials indicaba que los inmigrantes también representan casi la mitad de los trabajadores del sector de los cuidados (40%).

Sobrecualificación y género

El informe del CTESC, un órgano consultivo que asesora el Govern en materias de políticas laborales, también destaca la sobrecualificación a la que se enfrenta gran parte de la población inmigrante, especialmente aquellas personas que llegan a Catalunya con estudios superiores. El estudio concluye que 142.758 de estos inmigrantes con formación trabajan en puestos por debajo de su nivel formativo. Este fenómeno afecta especialmente a la población de África (un 62% de los africanos con estudios están sobrecualificados), Asia y Oceanía (el 63,9%).

Quién se lleva la peor parte en este sentido son las mujeres extracomunitarias, uno de los colectivos más perjudicados en el mercado de trabajo español según ha explicado el ponente del informe, Carlos de Pablo. Su sueldo medio anual es un 10,9% más bajo que el de los hombres de su nacionalidad y su tasa de sobrecualificación también es más alta (un 45,5% frente al 38,5% de los hombres).

Lengua, homologación y regularización

Además de sacar una fotografía de la integración laboral de las personas migradas, el estudio del CTESC propone una serie de recomendaciones tanto para la Generalitat como para el conjunto de las Administraciones. Entre estas "buenas prácticas" identificadas se encuentra el papel "acelerador" y "vertebrador", en palabras de De Pablo, de la lengua catalana. También se propone un refuerzo de la homologación de títulos y de la acreditación de las competencias de las personas migradas.

De Pablo y el presidente del CTESC, Ciriaco Hidalgo, también han remarcado la necesidad de regularizar y otorgar permisos de trabajo a las personas migrantes y han defendido el proceso de regularización extraordinaria vigente. Además, han abogado por qué el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) permita que las personas en proceso de estabilizar su situación administrativa en el país puedan registrarse como "solicitantes de servicios previos".