Un nuevo incidente químico en la empresa Aqualimp de Manresa obliga a confinar un sector del polígono Bufalvent
Andrea Izquierdo | Eduard Font Badia
Los Bombers de la Generalitat trabajan esta mañana para contener una combustión química en la empresa Aqualimp, situada en el polígono de Bufalvent de Manresa. El incidente se ha originado a raíz de una reacción en un contenedor exterior que almacenaba residuos de piscinas y cloro, lo que ha provocado una nube tóxica de cloro y ha obligado a confinar preventivamente un sector del polígono. Se trata del segundo accidente químico registrado en esta industria en solo quince días.
Los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 07:06 horas, en la calle de Ramon Farguell. Según las primeras informaciones, el origen del incidente habría sido una reacción entre cloro, material combustible y arena en el interior de un contenedor de cinco toneladas. Esto ha provocado una emisión de gases “muy diluida”, según los Bombers, que ha generado una columna de humo de unos quince metros de altura.
Confinamiento sectorial
Como consecuencia, Protección Civil ha pedido confinar a todas las personas próximas a la empresa hasta que la fuga quede contenida. Además, se ha avisado de la situación a los municipios de Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet y El Pont de Vilomara, al sur de Manresa —hacia donde sopla el viento—, para que la valoren.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ya está atendiendo a personas que presentaban síntomas de picor e irritación a raíz de la reacción. Por ahora, ha trascendido la cifra de afectados ni su estado. Mientras tanto, los Bombers trabajan para contener la fuga. Según fuentes del cuerpo, el objetivo es sofocar la reacción vertiendo yeso en el contenedor. Trabajan con 15 dotaciones, entre ellas dos del GRIT (Grupo de Riesgos Tecnológicos). Una de las dotaciones vigila la formación de nubes químicas por la zona.
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