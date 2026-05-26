Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

Educación propone a los sindicatos nuevos complementos salariales para cien mil docentes

El Departamento de Educación ha llevado este viernes a la reunión que mantiene con los sindicatos de docentes una nueva propuesta de acuerdo que contempla tres nuevos complementos salariales y el aumento de algunos ya existentes que beneficiarían a un total de 104.591 docentes.

En concreto, Educación plantea un aumento del 50% de los importes mensuales para los complementos de tutoría en los diferentes niveles y el de coordinador digital, así como tres nuevos pluses: de cotutoría, de trabajo de investigación y para los 17.435 docentes de centros de máxima complejidad,

Según ha informado el departamento que dirige Esther Niubó, el número de profesores y maestros que podrían recibir estos complementos y los que podrían ejercer tareas que merecerían estos pluses se eleva a 104.591.

La propuesta se ha presentado esta mañana en el marco de la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, en la que la Generalitat y los sindicatos, entre ellos los convocantes de las huelgas, intentan llegar a un acuerdo global.

Reactivación del cuerpo de catedráticos

Además, la conselleria ha puesto sobre la mesa la reactivación del cuerpo de catedráticos, una vía de promoción profesional que está congelada desde 2010.

A través de esta vía, se convocarían 1.000 plazas en cuatro promociones entre 2027 y 2030.

Por otra parte, la oferta prevé un incremento de los profesionales de la escuela inclusiva en 1.088 dotaciones y el refuerzo de las plantillas docentes en 864 personas; mientras que se incorporarían también 349 efectivos de personal de administración y servicios.