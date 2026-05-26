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Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
Educació ve inasumible la propuesta salarial de los sindicatos y Ustec amaga con llevar la protesta a la visita del Papa
"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este han convocado una nueva mesa sectorial a las 12 del mediodía en el Departament de Educació para abordar la cuestión salarial que ha acabado sin acuerdo, por lo que continúa la convocatoria de movilizaciones, pese a que este martes volverán a reunirse a negociar.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Valencia cifra en un 25% el seguimiento de la convocatoria de huelga de este viernes
El gobierno de la Comunidad Valencia ha cifrado en el 25,42% el seguimiento de la novena jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública, que ha culminado con una manifestación en el centro de Valencia. Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 20,78% del profesorado; en Castellón ha alcanzado el 20,58% y en la demarcación de Valencia, el 30,84%.
El SEPC convoca huelga en Secundaria y universidades para este martes
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocado huelga para los alumnos de Secundaria y universitarios de toda Catalunya y la Comunidad Valenciana para el próximo martes 26 de mayo en apoyo de los docentes.
Educació plantea una mejora retributiva del 50% en algunos complementos
Giménez ha explicado que se plantea una mejora retributiva del 50% de los complementos de tutoría y de coordinador digital, y se crean tres nuevos: un complemento de cotutoría, uno a los docentes de los centros de máxima complejidad y otro de trabajo de investigación. Ha cifrado que todos ellos afectan a más de 100.000 docentes del conjunto del sistema educativo catalán, tanto de la pública como de la concertada, y que reconocen "labores y funciones esenciales" en el sistema educativo.
Educació ve equilibrada y con "muchas bondades" su propuesta a los sindicatos docentes
El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha considerado que la propuesta que la Conselleria d'Educació i FP ha planteado a los sindicatos docentes es equilibrada y con "muchas bondades". En declaraciones a los medios tras una nueva reunión con los sindicatos, ha subrayado que es "equilibrada y permite dar salida a una parte importante" de las reivindicaciones salariales de las centrales sindicales.
La reunión entre sindicatos y Departament termina sin acuerdo y se emplazan al martes
La reunión entre sindicatos y Departament termina sin acuerdo y se emplazan al martes para seguir negociando, mientras las huelgas siguen el pie. La próxima general es el miércoles, 27 de mayo.
Educación propone a los sindicatos nuevos complementos salariales para cien mil docentes
El Departamento de Educación ha llevado este viernes a la reunión que mantiene con los sindicatos de docentes una nueva propuesta de acuerdo que contempla tres nuevos complementos salariales y el aumento de algunos ya existentes que beneficiarían a un total de 104.591 docentes.
En concreto, Educación plantea un aumento del 50% de los importes mensuales para los complementos de tutoría en los diferentes niveles y el de coordinador digital, así como tres nuevos pluses: de cotutoría, de trabajo de investigación y para los 17.435 docentes de centros de máxima complejidad,
Según ha informado el departamento que dirige Esther Niubó, el número de profesores y maestros que podrían recibir estos complementos y los que podrían ejercer tareas que merecerían estos pluses se eleva a 104.591.
La propuesta se ha presentado esta mañana en el marco de la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, en la que la Generalitat y los sindicatos, entre ellos los convocantes de las huelgas, intentan llegar a un acuerdo global.
Reactivación del cuerpo de catedráticos
Además, la conselleria ha puesto sobre la mesa la reactivación del cuerpo de catedráticos, una vía de promoción profesional que está congelada desde 2010.
A través de esta vía, se convocarían 1.000 plazas en cuatro promociones entre 2027 y 2030.
Por otra parte, la oferta prevé un incremento de los profesionales de la escuela inclusiva en 1.088 dotaciones y el refuerzo de las plantillas docentes en 864 personas; mientras que se incorporarían también 349 efectivos de personal de administración y servicios.
Educació ve inasumible la propuesta salarial de los sindicatos y Ustec amaga con llevar la protesta a la visita del Papa
Tras no tratar la cuestión salarial este jueves pese al compromiso asumido el miércoles, los representantes de la Conselleria de Educació se han presentado a la reunión con los sindicatos de este viernes con un documento de propuestas de "reconocimiento de la tarea docente" que sigue centrando la mejora salarial en distintos complementos, algo que los sindicatos ya rechazaron. Los más destacados son el incremento del 50% en los complementos de tutoría (Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial) y en el de coordinación digital, el incremento del 25% en los complementos para las direcciones de los centros y la creación de nuevos complementos (ya recogidos en la propuesta rechaza el miércoles), como incentivos para la cotutoría, para todos los docentes de centros de máxima complejidad (CMC) -del que se beneficiarían a 17.435 trabajadores y sería de 139,77 euros mensuales en primaria y 196,56 en secundaria- y para la dirección de Treballs de Recerca (TR).
Propuesta que queda muy lejos de las demandas de los sindicatos de la huelga, que piden 478 euros mensuales más para los maestros y 544 para los profesores. De hecho, Ustec, el sindicato mayoritario en la escuela pública, hace un llamamiento a la movilización durante la huelga general educativa del próximo 27 de mayo y amaga en un video con llevar las protestas a la visita del Papa a Barcelona (este lunes ya bloquearon durante dos horas la Sagrada Família).
Educación plantea a los docentes un incremento del 50% en los complementos de tutoría y en el de coordinación digital
Educación plantea a los docentes un incremento del 50% en los complementos de tutoría y en el de coordinación digital un incremento del 25% en los complementos para las direcciones de los centros y nuevos complementos: incentivos para la cotutoría, para todos los docentes de centros de máxima complejidad y para la dirección de Trabajos de Investigación (Treball de Recerca).
Empieza una nueva reunión entre sindicatos y Govern para negociar salarios
Empieza una nueva reunión entre sindicatos y Govern para abordar el incremento salarial. Los sindicatos piden un incremento salarial de 478 euros al mes para el cuerpo de maestros y 544 para profesores de secundaria, además de una "cláusula de garantía salarial" que comprometa la actualización salarial según el IPC y horas extra, nocturnidad y compensación horaria por las colonias, así como la mejora del complemento de los coordinadores digitales.
Una protesta docente recibe a Esther Niubó en Mataró
Una protesta docente ha recibido a la consellera Esther Niubó este viernes en Mataró, donde ha acudido a presentar la oferta formativa en FP para el próximo curso. El instituto Miquel Biada, donde se realiza la presentación, está completamente blindado por la policía.
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