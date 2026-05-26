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Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

Educació ve inasumible la propuesta salarial de los sindicatos y Ustec amaga con llevar la protesta a la visita del Papa

"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria

Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días

Protesta docente este jueves en Vinaròs, décimo día de movilizaciones en Catalunya.

Protesta docente este jueves en Vinaròs, décimo día de movilizaciones en Catalunya. / Jordi Marsal / ACN

Helena López

Helena López

Barcelona
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Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este han convocado una nueva mesa sectorial a las 12 del mediodía en el Departament de Educació para abordar la cuestión salarial que ha acabado sin acuerdo, por lo que continúa la convocatoria de movilizaciones, pese a que este martes volverán a reunirse a negociar.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.

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