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Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y estado crítico de la paciente francesa

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Especialistas durante el desembarco del crucero MV Hondius

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EFE

Patricia Martín

Nieves Salinas

Barcelona
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El brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española. El barco llegó a Tenerife el 10 de mayo y todos los pasajeros fueron evacuados en 48 horas. El barcó llegó a Rotterdam (Países Bajos), donde está siendo desinfectado y su tripulación y dos médicos que viajaban a bordo, han sido puestos en cuarentena. Uno de ellos ha dado positivo.

Los españoles que desembarcaron del crucero cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid. Dos de ellos han dado positivo en las PCRm, aunque están asintomáticos. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena, en diversos países.

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