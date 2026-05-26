Acuerdos del Consell Executiu
El Govern confía en acercar posiciones con los sindicatos tras anunciar 1.787 nuevos profesionales en la escuela el curso 26-27
El Consell Executiu ha aprobado este martes una inversión de 93,5 millones en la escuela: 65,6 para contratar personal docente y 27,9 para personal de atención educativa (PAE) y personal de administración y servicios (PAS)
Esta tarde hay convocada una nueva reunión con los sindicatos para retomar la negociación sobre la cuestión salarial, mientras este miércoles sigue en pie la cuarta huelga general educativa del curso
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El Govern ha aprobado este martes ampliar la plantilla de personal del Departament d'Educació i Formació Professional (FP) para el próximo curso 2026-2027 en 1.787 dotaciones. "Más manos", una de las grandes demandas de los miles de profesores que llevan meses saliendo a la calle para mostrar su malestar [y que volverán a hacerlo este miércoles, en la cuarta huelga general del curso, si Educació y sindicatos no alcanzan un acuerdo en la nueva reunión prevista para hoy a las 17.30 horas, algo que se antoja difícil].
Según apunta el 'acord de Govern', esta ampliación "deriva de la planificación de las necesidades de personal para el próximo curso, tanto en el ámbito del profesorado como del personal de administración y servicios y de atención educativa". Se trata de una inversión de 93,5 millones de euros, de los cuales 65,6 corresponden a personal docente y 27,9 a dotaciones de personal de atención educativa (PAE) y personal de administración y servicios (PAS).
Mientras exploran "los márgenes"
Al ser preguntada sobre cómo avanzan las negociaciones, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha respondido que "es prudente dejar que tanto el departament como los sindicatos puedan explorar los márgenes de los acuerdos con CCOO y UGT", un relato del que el Govern no sale, pese a que en esos 'márgenes' han ido encontrando distintas propuestas (como adelantar la subida de sueldo pactada con CCOO y UGT a cuatro años, a tres; o incorporar nuevos complementos por cotutorías o por trabajar en centros de máxima complejidad). Avances, eso sí, que los sindicatos de la huelga siguen considerando insuficientes, ya que su demanda es un incremento salarial para el conjunto del colectivo, desvinculado de una función concreta. Fuentes de la conselleria apuntan que "trabajan en propuestas que puedan ayudar a desencallar el conflicto", mientras las asambleas docentes siguen preparando acciones descentralizadas por todo el país bajo el lema "sin condiciones dignas no acabaremos el curso", con una paella popular en Drassanes a mediodía.
De las 1.787 dotaciones aprobadas este martes [jornada en la que también había convocada una huelga de estudiantes en apoyo a los docentes que ha contado con una presencia en la calle muy discreta], 1.068 son de personal docente, con el objetivo de "atender la reducción de ratios en los centros públicos, la escuela inclusiva, el crecimiento vegetativo de la formación profesional y los nuevos ciclos que se implanten", según detalla el acuerdo. De estos, 124 son docentes para nueva oferta de formación profesional, 280 docentes por "crecimiento vegetativo de la FP", 17 prospectores, 5 inspectores, 124 profesores de Matemáticas, 400 docentes "de inclusiva", 38 para nuevos grupos de bachillerato y 80 "otros".
Las otras 719 dotaciones de personal de PAS y PAE buscan hacer frente al plan de desburocratización y a la escuela inclusiva, con figuras como integradores sociales, educadores sociales, educadores de educación especial o logopedas, entre otros profesionales.
En concreto, de personal PAS se prevé la contratación de 196 administrativos, 64 técnicos de educación infantil. En PAE, 123 integradores sociales, 69 educadores sociales, 118 educadores de educación especial, 40 logopedas, 17 trabajadores sociales y 80 educadores de educación especial en los centros de educación especial.
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