El Govern crea la T-Lleure para reducir los costes de las excursiones de los 'caus', 'esplais' y 'casals' de Catalunya

El Govern ha aprobado este martes la 'Estretagia de reconocimiento del ocio educativo de base asociativa, voluntaria y comunitaria en Catañunya 2026-2030'. Entre las medidas más destacadas del documento se encuentra la implantación de la El documento busca reconocer y ordenar el trabajo de las muchas entidades del ocio educativo catalán como agrupamientos escoltas, 'caus', 'casals' o 'esplais' y recoge 152 medidas concretas para potenciar su papel. Entre estas medidas, destaca la T-Lleure, una vieja reclamación del sector que permitirá que estas agrupaciones tengan descuentos para acceder al transporte público. Hasta ahora, según ha detallado la Generalitat, este era uno de los factores que más encarecía la actividad de estas organizaciones, que muchas veces tenían que adquirir billetes individuales para cada uno de los niños o niñas que cogían el tren o el autobús para participar en alguna excursión.

El documento que ha aprobado este martes la Generalitat es resultado de un proceso de participación que empezó el 2024 entre la Direcció General de Joventut, los entes municipales, y el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). La estrategia prevé también la creación de un Centro de Recursos para el Asociacionismo Juvenil (CRAJ). Se trata de un apoyo técnico que las entidades y las federaciones tienen a su disposición de forma ininterrumpida para resolver dudas o acceder a materiales que necesitan.

El 44,2% de las familias sitúa el coste como su principal barrera de acceso y el 59,9% de las entidades se concentra en el área de Barcelona

La Estrategia también intentará garantizar que ningún menor quede excluido del ocio educativo por razones económicas, sociales, culturales o territoriales. Hoy poy hoy, según apunta la Generalitat, el 44,2% de las familias sitúa el coste como su principal barrera de acceso y el 59,9% de las entidades se concentra en el área de Barcelona. Además, el documento también recogerá el "papel estratégico" de estas agrupaciones y 'esplais' como espacions de uso y refuerzo del catalán.

Quejas del Consell

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha celebrado la aprobación del documento, aunque con "recelo". En un comunicado, han reivindicado que el documento final recoja "acciones directas de mejora" y que genere "espacios de interloución directa" con la Administración, pero denuncian que "muchas de las medidas son pocas concretas y no queda definida su actuación específica".

Noticias relacionadas

Las entidades reunidas bajo la CNJC también han denunciado que "no se ha escuchado lo suficiene a sus demandas" y que "no ha habido un retorno fluido de las enmiendas propuestas durante el proceso de trabajo". "No tuvimos noticias del primer documento de trabajo durante un año y después solo tuvimos dos meses para poder hacer enmiendas", defienden en el comunicado. Las entidades también lamentan que algunas de sus demandas históricas como el acceso a locales dignos, el uso del espacio público o la pernoctación quedan "libres a la interpretación, con términos muy genéricos y poco concretos".