El Govern asegura que Rodalies ha recuperado el 99% del servicio y descarta reinstaurar la gratuidad

La consellera d'Habitatge, Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que Rodalies ha recuperado ya el 99% del servicio que ofrecía antes del accidente de Gelida, ocurrido el 20 de enero, hace ahora cuatro meses. La cifra implica una mejora de tres puntos respecto al pasado 30 de abril, cuando Paneque aseguró que circulaban el 96% de los trenes que lo hacían antes del fatídico siniestro. Para la consellera, el sistema ha entrado en "una nueva fase" centrada en mejorar la fiabilidad y puntualidad de los trenes y descarta volver a instaurar la gratuidad "ni en una ni en todas las líneas", como piden varias plataformas de usuarios.

"Fue una medida muy excepcional", ha defendido la también portavoz del Govern en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes. "Durante la crisis, no podíamos ofrecer más del 40% o el 45% del servicio", ha esgrimido Paneque para descartar definitivamente que el servicio vuelva a ser gratis. Las principales plataformas de usuarios de Rodalies, como Dignitat a les Vies, ya se opusieron a la decisión desde el mismo día en que entró en vigor, el pasado sábado 9 de mayo. "La fiabilidad del servicio está lejos de hacerse realidad... Retirar ahora la gratuidad sería un paso desacertado", defendieron sus portavoces entonces.

El grueso de usuarios de la línea R3 tienen que pagar para usar buses sustitutorios entre Barcelona y La Garriga

En las últimas semanas, han sido las plataformas de las líneas más afectadas por cortes o incidencias las que han puesto el grito en el cielo. Es el caso de la organización 'Perquè no ens fotin el tren', que congrega a afectados de la R3. "No queremos que la gratuidad sea la norma, pero tampoco entendemos el criterio del final de la medida", lanza su portavoz Marc Janeras. De momento, el grueso de usuarios de la línea tienen que pagar para usar buses sustitutorios entre Barcelona y La Garriga. Este mes de mayo, la línea tenía que reabrir entre L'Hospitalet y Mollet del Vallès, pero la caída de un muro en las obras de Montcada Bifurcació ha retrasado 'sine die' la puesta en servicio del tramo.

También han subido el tono los usuarios de la R11, que el pasado fin de semana impulsaron una recogida de firmas para reclamar que el servicio sea gratis mientras persistan las incidencias casi diarias a las que hacen frente. Desde hace unas pocas semanas, cuando se restablecieron los trayectos de la R2 entre Castelldefels y Granollers, alguno de los trenes de la R11 han hecho paradas que no estaban programadas y han sufrido graves retrasos por diversas incidencias. Este martes, sin ir más lejos, se han registrado demoras de más de una hora a cusa del robo de cableado entre Granollers y Cardedeu y una incidencia entre las estaciones de Figueres y Llançà.

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Tramos pendientes

Para que el Govern pueda dar por restablecido el servicio de Rodalies al completo falta acabar de reabrir algunos tramos que permanecen cerrados o en obras. Es el caso del tramo de la R15 entre Móra La Nova y Riba-roja d'Ebre; la R3 entre Ribes de Freser y Puigcerdà o La Tor de Querol o el tramo de la R13 entre La Plana - Picamoixons y Sant Vicenç de Calders. Además, sigue restringida la circulación por vía única en los túneles del Garraf, cosa que parte por la mitad todo el sistema de Regionals del corredor sur de Catalunya.