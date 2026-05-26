Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 26 de mayo de 2026

El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).

En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.

Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.

El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.

Noticias relacionadas

El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.

Apostar en grupo aumenta tus probabilidades Formar una peña o participar en un sindicato de juego mejora tus probabilidades. En Reino Unido, 1 de cada 5 grandes premios de Euromillones se ganan en grupo. Pero, si toca, hay que tener las pruebas para que no haya malentendidos (ni discusiones).

Comprobar los premios Para comprobar resultados oficiales, detalles de los sorteos o verificar las probabilidades exactas de las 13 categorías de premios, puedes consultar la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado. O seguir el directo de este periódico.

Una apuesta de locos ¿Sabías que un jugador parisino compró dos boletos exactamente iguales en el mismo lugar de París, resultando ambos premiados y embolsándose 35,5 millones de euros por duplicado? Nunca se sabe.

Otra curiosidad, las diferencias en los idiomas Aunque internacionalmente se le conoce como EuroMillions, el nombre cambia levemente dependiendo del país. En España es Euromillones, en Portugal Euromilhões y en Austria Euromillionen.

Los números más (y menos) frecuentes A lo largo del histórico del juego, el número 23 es el que más veces ha salido en el sorteo principal, seguido por los números 44 y 50

España lidera la suerte Si nos fijamos en el juego complementario de "El Millón", España es el país donde más veces ha caído el Euromillones principal de toda Europa

El primer sorteo de Euromillones Euromillones comenzó en febrero de 2004 participando únicamente tres países (Reino Unido, España y Francia) y el primer bote fue de "solo" 15 millones de euros. Hoy en día participan nueve países

El mayor premio de la historia El bote máximo histórico repartido alcanzó la increíble cifra de 230 millones de euros en julio de 2022, el cual fue ganado por un jugador en el Reino Unido.

Euromillones, siete veces más difícil de ganar que la Primitiva Euromillones es la lotería más grande de Europa, pero también una de las más complejas. La probabilidad matemática de acertar la combinación ganadora (5 números y 2 estrellas) es de apenas una entre 139.838.160. Esto significa que es matemáticamente casi siete veces más difícil de ganar que otras loterías tradicionales como La Primitiva.