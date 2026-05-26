Educació y profesores acercan posiciones, pero los sindicatos llaman a una "gran huelga" este miércoles para "terminar de desencallar" el conflicto

Tras meses enrocados en que no iban a subir ni un céntimo más el salario a los docentes [más allá del 30% del complemento autonómico pactado en el acuerdo con CCOO y UGT], el Govern ha movido ficha. En la mesa de negociación de esta tarde en la Conselleria d'Educació i FP -pocas horas antes de la cuarta huelga general del curso-, Educació ha presentado una nueva propuesta de incremento salarial aún lejos de los 478 euros mensuales más para los maestros y 544 para los profesores que reclamaban los docentes, pero ya no tanto.

La nueva propuesta del Govern, además de acelerar el 30% del pacto de los cuatro años iniciales a tres, incluye un complemento "singular" para el conjunto de la plantilla de 35 euros al mes (en la anterior propuesta este era solo para perfiles concretos y los sindicatos pedían que fuera para el conjunto de los docentes). Una subida que sumada a la aceleración del incremento del complemento específico haría que los docentes cobrarán unos 300 euros más al mes a partir del 2029; según los cálculos de Ustec hechos a partir de los números puestos sobre la mesa por el departament, incremento que los sindicatos de la huelga siguen considerando insuficientes, pero que evidencia un acercamiento y permiten "seguir negociando". Horas antes, la portavoz y consellera de Territori, Sílvia Paneque, aseguraba que esperaba que "en las próximas horas y días" se desencalle el conflicto laboral con los docentes.

"Un lenguaje similar"

Pese a que el núcleo de la negociación es la cuestión salarial, no es la única cuestión sobre una mesa en la que desde Ustec dicen tener la sensación empezar a hablar "un lenguaje similar".

En cuanto al punto de los "currículos consensuados", el tercero del marco negociador unitario planteado por los sindicatos de la huelga, según explican desde Ustec, el Govern acepta "consensuar siempre los currículos con la parte social, también los cambios". Sobre el punto "currículos estructurados y claros", la conselleria defiende que harán concreciones del currículo para intentar facilitar el trabajo del profesorado. Y, en cuanto a "revisar aspectos del currículo de la educación básica", la conselleria asegura que "si se asume el acuerdo, se puede trabajar".

"Imposible" detener la fusión de las Ciencias

Descartan, eso sí, detener la reforma del currículo de Bachillerato -la polémica fusión de la Ciencias-, ya que, aseguran, está en fase de aprobación y no pueden hacerlo.

Pese a reconocer los avances, desde los sindicatos insisten en que estos se han producido por "la presión de la calle" y llaman a los docentes a participar en la huelga general convocada para este miércoles "con más fuerza que nunca". Una huelga que las asambleas de docentes llevan muchos días preparando. En paralelo, este miércoles volverán a sentarse a la mesa sindical para seguir avanzando posiciones.

Ignasi Giménez, secretario de mejora educativa, habla también de "elementos de acercamiento importantes" para "seguir rebajando la tensión".

Apoyo de las familias

Un grupo de familias de 'bressols', escuelas e institutos de Barcelona han creado la Plataforma de Familias en Apoyo a la Huelga Educativa para sumarse a la huelga de este miércoles y convocar, codo con codo junto a las asambleas de docentes, la movilización prevista para las diez de la mañana en el Pla de Palau. El movimiento, respaldado por un centenar de 'afas' de la capital catalana, reclama, igual que los docentes, "más recursos, ratios dignas, estabilidad en los centros, mejores infraestructuras y condiciones laborales adecuadas para el profesorado".

Las familias coinciden con los maestros de sus hijos en que muchos centros trabajan "al límite" mientras aumentan las necesidades educativas, sociales y "emocionales" del alumnado, y defienden que apoyar las reivindicaciones docentes es también "defender los derechos de la infancia, la calidad de la escuela pública catalana y la cohesión social".

Nueva coordinadora en la concertada

En paralelo, trabajadores de escuelas concertadas de Catalunya han creado también la Coordinadora de Escuelas Concertadas de Catalunya, un nuevo movimiento que reúne a más de 72 centros y que surge tras las huelgas educativas de este año, "como respuesta a la inacción de la Administración, las patronales y las grandes centrales sindicales", señalan. La coordinadora se define como un "espacio transversal, asambleario y democrático, con representantes elegidos directamente por las plantillas de cada centro", y se compromete a no negociar ningún acuerdo sin la consulta y aprobación de los trabajadores. Sus impulsores denuncian "décadas de negociaciones opacas en el sector y reclaman que las decisiones que afectan a las condiciones laborales de la concertada dejen de tomarse a espaldas de las plantillas".

Esta nueva plataforma ha convocado este miércoles a los trabajadores de la escuela privada-concertada, también llamados a la huelga, a las 9.45 horas en el paseo del Born de la capital catalana.