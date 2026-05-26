La defensa de Laiglesia pide más tiempo para presentar los escritos en el caso Jubany a la espera de un contrainforme de ADN

La defensa de Santi Laiglesia, acusado por la muerte de Helena Jubany hace ahora 25 años, ha pedido más tiempo para presentar el escrito de defensa, una vez que Fiscalía y acusación particular presentaron sus escritos, solicitando 26 años de prisión y 600.000 euros de indemnización a los familiares. Según el abogado, la defensa está a la espera de un contrainforme de ADN para tratar de rebatir las pruebas que incriminan al acusado. Para este análisis, que se ha encargado a un instituto canario, reclama que se envíen todos los datos, archivos y muestras que utilizó la Policía Nacional para extraer sus conclusiones. Además, pide que el nuevo plazo sea de como mínimo veinte días, y no cinco como ahora, dada la «complejidad técnica» de la causa.

En este sentido, la defensa de Laiglesia señala el gran «volumen» del expediente del caso, que suma más de 4.400 folios. Por su parte, las acusaciones ya formularon sus escritos y consideran que Laiglesia «participó activamente» en el asesinato. Según este relato, el acusado habría drogado a la víctima para dejarla inconsciente antes de matarla.

Helena Jubany fue asesinada en diciembre de 2001, hace casi 25 años, cuando fue arrojada desde lo alto de la azotea del bloque de pisos del número 48 de la calle Calvet Estrella de Sabadell, donde vivía Laiglesia en el momento de los hechos. Todos los implicados en el caso se conocieron cuando eran jóvenes en la Unió Excursionista de Sabadell (UES).

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El caso toca de cerca a Manresa porque la que era pareja de Laiglesia en el momento de los hechos, Montserrat Careta, era manresana. La joven se quitó la vida en prisión, cuando ingresó acusada de los hechos.