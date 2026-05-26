Un circuito rápido entre los CAP y el Hospital de Bellvitge reduce de dos años a seis meses el diagnóstico de la fibrosis pulmonar

La fibrosis pulmonar es una enfermedad respiratoria minoritaria y grave que provoca una cicatrización progresiva del pulmón. Esta rigidez obstaculiza la ventilación y una oxigenación correcta de la sangre, generando una sensación progresiva de ahogo. Se calcula que afecta a unas 13 mujeres cada 100.000 habitantes, y unos 20 hombres cada 100.000 habitantes.

Un circuito rápido de derivación entre Centros de Atención Primaria (CAPs) y la Unidad Funcional de Intersticio Pulmonar (UFIP) de Bellvitge ha logrado reducir de 22 meses a 6 meses el tiempo necesario para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar. Un hallazgo clave cuando se trata de una enfermedad que suele detectarse tarde porque sus primeros síntomas, la falta de aire o tos seca persistente, frecuentemente se confunden con otros problemas respiratorios más comunes.

Los resultados, publicados en ‘npj Primary Care Respiratory Medicine’ del grupo Nature, prueba que este modelo de coordinación entre niveles asistenciales no sólo acelera el diagnóstico, sino que también mejora el pronóstico de los pacientes. La supervivencia libre de trasplante a siete años aumenta un 14% en las personas derivadas por esta vía preferente.

La investigación liderada por el Hospital de Bellvitge, el Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) y la Atención Primaria y Comunitaria delta del Institut Català de la Salut (ICS), ha analizado a 726 personas derivadas a la UFIP entre 2012 y 2015, con un seguimiento mínimo de cinco años. Entre estos pacientes, 112 fueron identificados y derivados directamente a Atención Primaria a través del circuito rápido.

Un diagnóstico temprano preserva los pulmones

La Dra. Guadalupe Bermudo, médica especialista de la UFIP y del Servicio de Neumología de Bellvitge, investigadora del IDIBELL y primera autora del estudio, explica el impacto de esta nueva vía: “Las personas que pasan por el circuito rápido llegan al hospital con menor afectación pulmonar y más opciones terapéuticas”.

Los resultados muestran como los tratados de forma preferente presentan una mejor capacidad pulmonar cuando llegan a la unidad especializada (89,6%), frente a los que lo hacen a través del circuito habitual (71,6%). Este mejor estado de salud ayuda a iniciar antes los tratamientos antifibróticos y mejorar el pronóstico.

En los casos más avanzados, este diagnóstico precoz, también permite preparar con más tiempo tratamientos como el trasplante pulmonar. A los siete años de observación, la supervivencia libre de trasplante es un 14% superior en las personas derivadas a través de circuito rápido (57,1%), en comparación con el circuito habitual (43,6%).

“Diagnosticar pronto significa cambiar la trayectoria de la enfermedad” Dra. Maria Molina — Directora científica del IDIBELL

“Diagnosticar pronto significa cambiar la trayectoria de la enfermedad”, señala la Dra. Maria Molina, jefa de la Unidad Funcional de Intersticio Pulmonar de Bellvitge, responsable del grupo de investigación en Neumología del IDIBELL y directora científica del IDIBELL y del CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES). “Un diagnóstico precoz nos permite intervenir en fases más tratables y mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas atendidas”, añade.

Un modelo coordinado y válido territorialmente

El circuito rápido desplegado en la región Metropolitana Sur de Barcelona incluye la formación a profesionales de Atención Primaria para identificar signos de alerta, coordinación directa entre radiología y la Unidad de Intersticio Pulmonar de Bellvitge, además de la derivación preferente a través de un canal específico y una primera visita hospitalaria en menos de un mes.

Las ventajas que tiene este modelo son el detectar la fibrosis en fases iniciales, evitar pruebas repetidas y garantizar un acceso más eficiente a valoraciones especializadas. El comunicado recoge valoraciones de doctores de distintos centros sanitarios que participaron en este trabajo, que destacan "la sencillez y eficacia" del modelo operativo, y la importancia de las "herramientas y criterios claros para identificar casos sospechosos" para derivarlos de forma inmediata y acelerar el tratamiento de la fibrosis pulmonar.

El trabajo concluye que este modelo asistencial puede replicarse fácilmente en otros territorios y contribuir a reducir desigualdades en el acceso al diagnóstico de enfermedades respiratorias complejas.

Innovar frente las enfermedades minoritarias

Este circuito rápido pertenece a las nuevas líneas de innovación destinadas a acelerar el diagnóstico de las enfermedades intersticiales pulmonares, impulsados por el Campus Salut Bellvitge. Otra de las investigaciones de esta rama sería el proyecto SEPI-IA, que usa inteligencia artificial aplicada a la imagen médica para pronósticos precoces.

“La combinación de circuitos clínicos rápidos, coordinación territorial y herramientas de inteligencia artificial debe permitirnos diagnosticar antes y mejor estas enfermedades”, concluye la Dra. Maria Molina.

El trabajo también se enmarca en el programa de investigación REMMA Bellvitge, impulsado por el IDIBELL, que tiene como objetivo mejorar el diagnóstico de las enfermedades minoritarias del adulto a través de modelos asistenciales coordinados y herramientas de medicina de precisión.