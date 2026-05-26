Caen a la mitad los viajes de estudios en Mallorca: "No podemos tratarlos como delincuentes por venir en grupo"

Mallorca está perdiendo fuerza como destino predilecto para los viajes de estudios. Cada vez son menos los alumnos españoles que celebran el final de la Selectividad con una estancia de cinco noches en la isla y el descenso de visitantes preocupa a un sector que durante décadas convirtió este segmento en uno de los motores del inicio de temporada. “Hemos pasado de recibir a unos 30.000 estudiantes entre finales de los 90 y principios de los 2000 a movernos ahora en cifras de entre 12.000 y 14.000 alumnos”, asegura Pedro Fiol, presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba). Según explica, las previsiones para 2026 apuntan a números similares o incluso inferiores a los registrados el año pasado, por lo que caen los clientes más de un 50% en 20 años.

Rechazo social

Fiol atribuye parte de esta caída al rechazo social y político que, según describe, se ha generado alrededor de este tipo de turismo: “No podemos tratar a los estudiantes como delincuentes por el simple hecho de venir en grupo”. El presidente de Aviba considera que durante años se ha trasladado una imagen negativa de los jóvenes que visitan Mallorca para celebrar el final de curso. “Hay que perseguir conductas incívicas concretas, no estigmatizar a toda una generación”, añade.

En la misma línea, rechaza que se demonice a este perfil de visitante. “No podemos demonizar a miles de estudiantes que vienen a la isla a disfrutar de un viaje educativo y de convivencia. La inmensa mayoría se comporta de forma correcta y responsable”, sostiene.

De s'Arenal a Magaluf

Durante más de veinte años, cada mes de junio los hoteles de s'Arenal se llenaban de jóvenes que querían celebrar el paso a la universidad. Ahora, el mapa se ha diversificado: “S’ Arenal representa solo una cuarta parte. También vienen a Magaluf, Cala Ratjada o la zona norte”, apunta. Añade que muchos grupos buscan actividades complementarias más allá del ocio nocturno. “Hay estudiantes que quieren jugar a vóley, hacer excursiones o incluso en los packs se incluyen eventos como el Mallorca Live Festival”.

El escenario ha cambiado de forma notable en los últimos años, sobre todo por la temporada alta, que se ha alargado. “A finales de los 90, junio todavía se consideraba temporada media porque toda la actividad se concentraba en julio y agosto. Ahora junio ya es plena temporada y los precios son mucho más altos”, explica. Según apunta, el encarecimiento no solo afecta al alojamiento, sino también al transporte. “Muchos estudiantes vienen en ferry desde Barcelona y, sobre todo, Valencia. Los billetes de avión prácticamente se han duplicado”.

Punto de inflexión

El presidente de Aviba destaca que la pandemia marcó un punto de inflexión. “Con el Covid las cifras comenzaron a bajar y después llegó la inflación. Ahora influye la incertidumbre internacional y el aumento generalizado de precios”, sostiene. Además, añade que cada vez hay menos establecimientos dispuestos a trabajar con este tipo de grupos porque obtienen una mayor rentabilidad con otros perfiles turísticos.

La falta de mano de obra también ha afectado a este mercado. Muchos hoteles han dejado de ofrecer servicios de pensión completa, una condición fundamental para los viajes organizados. “Eso nos dificulta muchísimo poder mantener la oferta que teníamos antes. Los viajes vienen muy configurados desde origen y necesitan unas condiciones concretas”, explica.

Precio del paquete

Actualmente, el perfil del estudiante también ha cambiado. “Antes podía venir gente que terminaba octavo de EGB. Ahora, como no es un viaje barato, suelen ser alumnos que acaban Selectividad y esperan ese momento para viajar”, afirma Fiol. El coste medio de un paquete turístico oscila entre los 700 y 850 euros por cinco noches en régimen de pensión completa, dependiendo del hotel y de las actividades incluidas.

Nuevos destinos

Fiol considera que Mallorca también ha perdido competitividad frente a otros destinos. “Mientras aquí hemos criticado mucho este tipo de turismo, otros lugares como Malta, Marruecos o incluso el Caribe pagando un poco más han intentado captar esa demanda”, afirma. Según explica, muchos estudiantes optan ahora por destinos más baratos y donde sienten una mayor acogida.

“Los viajes de estudios forman parte del intercambio natural entre territorios. Igual que nuestros jóvenes viajan a la Península o al extranjero, otros estudiantes eligen Mallorca”, concluye el presidente de Aviba.