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Caen a la mitad los contactos de los buceadores con el fondo marino en las Illes Medes

Un estudio monitorizó a 453 submarinistas en 2025 y constata una reducción del impacto en la reserva marina de Girona

Coto a los submarinistas en las islas Medes para preservar la biodiversidad

Imagen del fondo marino.

Imagen del fondo marino. / GOVERN DE LA GENERALITAT

Europa Press

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El número de contactos de los buceadores con el fondo marino en las Illes Medes (Girona) se ha reducido a la mitad en 2025, hasta una media de 2,47 contactos por buceador cada 10 minutos, frente a los 5,24 contactos de media registrados hace un año.

Así se desprende de un estudio desarrollado por Submon y presentado este martes por el Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter (Girona), como seguimiento de la actividad de submarinismo que se lleva a cabo en la reserva natural parcial marina de las islas, según ha informado el Govern de la Generalitat en un comunicado.

El estudio ha monitorizado a 453 buceadores y 160 inmersiones, y también ha constatado que el 63% de los submarinistas no realizó ningún contacto en los 10 minutos observados. En los casos en los que sí se produjeron, la mayoría no provocaron daños estructurales.

Además, el estudio resalta que la media de contactos en las inmersiones con guía es de 1,5, frente a los 3,8 de media de las no guiadas, lo que "refuerza" el papel de los guías como un elemento fundamental para la conservación de los fondos marinos.

Respecto al perfil mayoritario por número de contactos, el estudio destaca que los submarinistas con más impactos tienen más de 60 años y cuentan con titulaciones de buceo de nivel elevado o más de 10 años de experiencia. Según el informe, "tener más edad o experiencia" no implica un menor impacto en el agua.

Formación y conservación

A pesar de que la relación estadística "no siempre es concluyente", el Govern, a través del departament de Territori de la Generalitat, ha defendido que la tendencia apunta a que la formación previa de los buceadores se asocia con menos contactos y ha valorado la colaboración entre el parque natural y los centros de inmersión.

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"Esta mejora es especialmente relevante en una reserva que recibe unas 60.000 inmersiones anuales, demostrando que la gestión activa y la corresponsabilidad del sector dan resultados", explica el comunicado.

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