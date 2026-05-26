El 74% de los conductores reconoce transformarse al volante e insultar al volante, y un 10% se ha peleado

Un estudio sobre comportamiento en carretera revela que el 74% de los conductores consultados (3 de cada 4) reconoce transformarse e insultar cuando se pone al volante. Y el 10% de los encuestados afirma que, o se ha peleado, o ha estado a punto de hacerlo por una discusión de tráfico.

Son algunas de las conclusiones del estudio elaborado por la Fundación Línea Directa y presentado esta mañana en la Fundación Pons de Madrid. Un documento que lleva por título: "Conductor sostenible: una nueva forma de estar al volante" y que se ha convertido en un análisis pionero en España sobre los hábitos de conducción.

La Fundación ha elaborado este documento que incluye su propia serie histórica de estudios en materia de seguridad vial y una encuesta a conductores con el objetivo de conocer sus hábitos. Las conclusiones no se quedan en este 74% de automovilistas (el equivalente a unos 21 millones de conductores, según el estudo), se transforman al volante e insultan habitualmente a otros usuarios de la vía. También abordan otras cuestiones relacionadas con el comportamiento en carretera.

6% sostenible

Por ejemplo, el texto asegura que más de 7 millones de conductores (el 25%) adelantan bruscamente para intimidar a otros usuarios de la vía. Que el 33% no respeta habitualmente los límites de velocidad, y que alrededor de 23 millones carecen de una sólida conciencia medioambiental. La conclusión es que "solo el 6% del censo de conductores pueden considerarse completamente sostenibles", según Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa.

En el ámbito de la relación con el resto de los usuarios de la vía, las conductas agresivas se han convertido en un compañero de viaje habitual para millones de conductores en España. Un dato preocupante, ya que este tipo de comportamientos al volante incluyen adelantar “como sea” (11%) y tienen una incidencia directa en los riesgos en carretera e, incluso, en la accidentalidad.

Piques y drogas

También concluye este estudio que el 29% de los conductores españoles admite utilizar el claxon de manera repetida como forma de queja, así como que 3,7 millones reconocen haber retado a otros automovilistas a salir del coche (los conocidos como 'piques').

Unos datos que, en parte, ya adelantaba el estudio “Influencia de la agresividad en los accidentes de tráfico”, realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universidad de Valencia. En el informe se concluía que la agresividad multiplica por 30 el riesgo de sufrir un accidente de tráfico grave y que más de 100.000 conductores han sido culpables directos de un siniestro por su agresividad al conducir.

Respecto al consumo de sustancias prohibidas al volante, el 14% de los conductores encuestados confiesa beber antes de conducir, un hábito que sigue costando cientos de vidas al año. Según los datos de Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), el 34% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico durante el pasado año dieron positivo en alcohol, dos tercios de los cuales presentaron tasas delictivas. Al sumar los positivos en drogas y psicofármacos, ese porcentaje casi llega hasta el 50% del total.

Exceso de velocidad

Por otra parte, 1 de cada 3 españoles, el 33%, admite que no respeta de forma habitual los límites de velocidad, el mismo porcentaje que no mantiene la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Son los dos factores que más influyen en la gravedad de los accidentes por alcance. Eso lleva a que los delitos contra la seguridad vial se hayan convertido en el delito más común en España, con un 22,6% del total de los ilícitos registrados durante el último año.

El 67% de los conductores no tienen en cuenta los criterios ambientales a la hora de conducir, pese a que, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una conducción sin aceleraciones ni frenazos bruscos puede reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ hasta en un 15%.

Por último, el estudio traza un mapa sobre las comunidades autónomas con conductores más y menos sostenibles (es decir, que cumplen con mejores comportamientos al volante). Los conductores de Asturias, País Vasco y Catalunya han resultado ser los más 'sostenibles' de España, con porcentajes sensiblemente superiores a la media nacional, mientras que en lado contrario se encuentran Baleares, la Rioja y Extremadura.