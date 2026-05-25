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El verano se adelanta en Castellón y dispara el termómetro: las máximas alcanzarán los 36 grados

Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Las olas de calor serán cada vez más frecuentes, más largas y más intensas.

Las olas de calor serán cada vez más frecuentes, más largas y más intensas. / Pixabay

Alberto Campos

Castellón
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La primavera de 2026 en Castellón se ha caracterizado por la inestabilidad meteorológica, especialmente en forma de precipitaciones. La previsión de los próximos días, sin embargo, muestra otro escenario completamente distinto: un aumento de las temperaturas que llevará a los termómetros registros más propios del verano, con máximas que llegarán a los 36 grados.

Es el escenario que dibuja la Agencia Española de Meteorología (Aemet) para esta semana en la provincia, una ola de calor que irá desarrollándose de forma progresiva.

Previsión en Castellón

Cara a la jornada del martes, Aemet prevé unas temperaturas máximas que no superarán los 30 grados en el interior, y que en la costa se situarán entre los 26 y los 28. El miércoles, el mercurio subirá unos dos grados tanto en el interior como en la costa.

El jueves habrá un nuevo incremento del mercurio, con máximas de 33 grados en el Alto Palancia; y será el viernes cuando las temperaturas alcanzarán el pico máximo de este episodio, llegando hasta los 36 grados en zonas de prelitoral, como en Onda.

Temperaturas máximas y mínimas previstas para el viernes en Castellón.

Temperaturas máximas y mínimas previstas para el viernes en Castellón. / Aemet

El sábado habrá un ligero descenso de los registros máximos, aunque se mantendrán de nuevo por encima de los 30 grados.

"El escenario más probable es que sigamos con este ambiente cálido la primera mitad de la semana próxima. Durante la segunda mitad se reforzará la estabilidad y se producirá un nuevo ascenso térmico, más acusado a partir del jueves, hasta valores típicos de pleno verano", confirma Aemet en redes sociales

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Esta es la previsión cara a los próximos días en la provincia:

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