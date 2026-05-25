Ahora todo el mundo tiene un ventilador de techo: "Es más agradable y barato que el aire acondicionado"

Félix vive en un piso de alquiler en el centro de Madrid desde hace varios años. Cuando tuvo que renovar su contrato con los caseros, les pidió que le instalasen un aparato de aire acondicionado en un punto de la casa que impide que el frío llegue hasta su habitación. Decidió entonces pagar por su cuenta un ventilador de techo. Después de probarlo, concluye que "lo habría puesto incluso teniendo aire en el cuarto, porque es mucho más agradable y barato".

"Yo lo puse aprovechando la reforma que hice en la casa que acababa de comprar porque refresca más espacio que un ventilador de pie y para dormir lo prefiero al aire", añade Marta. Como Félix y Marta, muchos inquilinos y propietarios han optado este año por comprar un ventilador de techo, hasta tal punto que en Leroy Merlin han visto que las ventas de estos aparatos aumentaban en un 48% a nivel nacional frente al mismo periodo del año anterior.

Esta compañía ha registrado un incremento en las ventas de soluciones de climatización en general de un 65% respecto al mismo periodo del año pasado: la climatización fija, en la que entran los aires acondicionados, ha crecido en un 120% y la ventilación (incluyendo ventiladores de pie) en un 62%. Por su parte, desde El Corte Inglés informan de que han vendido un 15% más de productos de aire acondicionado que en toda la campaña de 2022, que se alargaba hasta el 31 de agosto.

Sin embargo, los precios de los aires acondicionados y los de los ventiladores de techo muestran diferencias sustanciales. Un split de aire acondicionado cuesta alrededor de 350 euros, a los que había que sumar otros 300 euros de instalación, mientras que los ventiladores de techo oscilan entre 70 y 150 euros y colocarlos supone entre 60 y 80 euros, informa Miguel Valdivia, director de Avenir Energía. Para colocar un ventilador de techo se sigue el mismo proceso que para instalar una lámpara, declaran desde Faro Barcelona, una empresa especializada en este tipo de productos de climatización.

Menos coste energético

También el gasto energético es sustancialmente menor. "El ventilador de techo consume muchísimo menos que cualquier aire acondicionado. Por ello, mucha gente, con el aumento del precio de la luz, ya no este último año, sino también en los anteriores, ha decidido invertir en un ventilador de este tipo para no tener que tirar tanto del aire acondicionado", refleja Laura Cardenal, portavoz de Selectra, el grupo líder en comparación de tarifas de energía.

En cifras de los últimos días, utilizar el aire acondicionado durante una hora puede costar en las horas más caras unos 30 céntimos, mientras que encender un ventilador de techo durante ese periodo supondría para la factura de electricidad unos dos céntimos, según datos de Selectra. "El aire es el electrodoméstico que más gasta", añade.

Desde Leroy Merlin señalan que, además de atemperar el ambiente durante los momentos de mayor calor, existe "una gran variedad de ventiladores de techo muy decorativos y prácticos para incorporar al hogar", como la gama los de motor DC, de corriente directa, que son los "más demandados por los clientes", puesto que cuentan con un motor ultra silencioso y más eficiente que los AC (corriente alterna), lo que reduciría el consumo de energía hasta en un 70%.

Faro Barcelona especifica que su aumento en las ventas en estos últimos años es de más de un 30%. "Es una solución que cada vez es más frecuente tanto en hogares como en espacios públicos tales como escuelas, hoteles o restaurantes", indica Marc García, Iberica & Portugal Account Manager de esta compañía.

"El aumento de las temperaturas en los últimos años y la subida de los costes de la electricidad ha ayudado a que se busquen nuevas soluciones para combatir el calor. Nuestros ventiladores ayudan a tanto a conseguir ambientes más agradables como a aportar un punto de diseño en un elemento que históricamente no lo había tenido", razona García.

Beneficios para la salud

El portavoz de Faro Barcelona aclara que un ventilador de techo reduce la temperatura de una estancia en hasta ocho grados. "A diferencia del aire acondicionado, no deja un ambiente seco que pueda afectar a los ojos o garganta, ya que no condensa el aire. Además, evita crear grandes diferencias de temperatura o un aire artificial que pueda ser perjudicial" para quienes usan ese tipo de climatizadores, dice Marc García.

A diferencia del aire, el ventilador no deja un ambiente seco que pueda afectar a los ojos o garganta" Marc García — Iberica & Portugal Account Manager de Faro Barcelona

Los ventiladores de techo resiltan a su vez eficaces para combatir la presencia de insectos, como moscas y mosquitos, dado que el aire que generan hace que los insectos eviten el lugar. "Cuando el ventilador está en funcionamiento, dificulta que los mosquitos detecten la ubicación de su objetivo" y no pueden seguir el movimiento aleatorio del dióxido de carbono producido al respirar, explica el portavoz de Faro Barcelona.

Solución decorativa

Isabel y Leandro, un matrimonio de Logroño que ya contaba con aire acondicionado en todas sus habitaciones, excepto en la cocina, pusieron uno en esta estancia para acondicionarla mientras cocinaban, comían o leían por las tardes. Los padres de Leandro ya tenían uno en su casa de la playa, en la costa de Alicante, y ellos y otros amigos les recomendaron que se planteasen alquirir uno. Como para instalarlo necesitaban uno de los interruptores que hasta ese momento encendía dos de los focos de su cocina, buscaron un ventilador con luz.

Ventilador de techo. / LEROY MERLIN

"Ahora podemos regular la iluminación, desde más intensa a más suave y de más fría a más cálida. Nos gusta mucho más que la que teníamos antes y se puede encender independientemente de si está encendido o no el ventilador", dicen orgullosos de su adquisición, aunque el suyo, similar al de la imagen, "no da tanto aire como uno tradicional de aspas grandes".

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Los ventiladores de techo han evolucionado en diseño y se adaptan a diferentes ambientes interiores y exteriores. "Existen modelos de diferentes colores, tamaños y estilos, lo que permite aportar personalidad y funcionalidad a la estancia donde se instalan. Aquellos con luz incorporada cumplen una triple función, refrescar, iluminar y decorar, lo que los convierte en un elemento destacado en el diseño de interiores", sentencia Marc García.