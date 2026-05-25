Tres barrios de Girona tienen más de la mitad de la población nacida en el extranjero

Por primera vez desde que el Observatorio del Ayuntamiento de Girona recoge datos del origen de la población que vive en la ciudad, el barrio de Santa Eugènia de Ter tiene más personas que han nacido en el extranjero (fuera de España) que personas que han nacido en España. Según recogen las estadísticas de este año, en Santa Eugènia viven 10.732 personas, de las cuales 5.424 han nacido en el extranjero. Es decir, el 50,54%. Hay que tener en cuenta que son datos de padrón tramitados en el INE el 31 de marzo de este año, con las actualizaciones de todos los movimientos que han tenido fecha de variación real hasta el 31 de diciembre del año anterior.

En años anteriores, Santa Eugènia ya rondaba esta cifra (en 2025 era el 49,8%), pero todavía no había llegado nunca. Si se desglosa por procedencia, este barrio tiene 2.840 habitantes procedentes de América Central o América del Sur. Es decir, más de la mitad del total de habitantes que han nacido en el extranjero. También hay 1.055 del Magreb, 667 del África subsahariana, 330 de países de la Unión Europea y 303 de Asia.

En menor grado, también hay 187 del resto de Europa, 23 de América del Norte, catorce de Oriente Medio y dos de Oceanía. Para ponerlo en perspectiva, en 2015 había un 37,3% de la población de Santa Eugènia que había nacido en el extranjero. Por otra parte, dentro del grupo de nacidos en España, en 2026 hay 2.676 habitantes nacidos en Girona, 1.088 nacidos en el resto de las comarcas gerundenses, 649 en las otras provincias de Catalunya y 895 en el resto del Estado.

Otros barrios

También tiene más empadronados nacidos fuera de España que en el Estado el barrio de La Creueta, un 63,2%. Aun así, este sector solo tiene 68 habitantes. Si se mira por porcentajes, el Barri Vell también supera el 50% de habitantes nacidos en el extranjero. Hay 1.748 que han nacido en España y 1.933 son de otros países. Es decir, un 52,5%. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que había 892 personas empadronadas en La Sopa el 1 de enero de este año, que tienen lugares de nacimiento muy diversos.

Más allá de Santa Eugènia, La Creueta y el caso particular del Barri Vell, hay otros sectores de la ciudad que no llegan a la mitad de población que ha nacido en el extranjero, pero también tienen un porcentaje elevado. Es el caso de Can Gibert del Pla, que de los 8.392 habitantes, un 44,9% han nacido en el extranjero, o Sant Ponç, donde un 40% de la población no ha nacido en España.

Por volumen de población nacida en el extranjero también destacan los barrios de Eixample Sud y Eixample Nord, que son los dos más habitados de Girona, con 23.639 y 22.795 habitantes, respectivamente. El primero tiene 7.481 personas de origen extranjero (31,6%), mientras que el segundo tiene 6.234 (27,4%).

En el otro lado de la moneda están los barrios con menos porcentaje de población nacida en el extranjero. De los sectores con menos habitantes, les Hortes, que tiene siete, no tiene ninguno de origen extranjero. De los que tienen más volumen de personas, Domeny Nord solo tiene un 8,9% de habitantes nacidos fuera de España, de los 1.434 totales. Le siguen Montjuïc (13,7%), Germans Sàbat (14,6%) y Font de la Pólvora (17%).

Crecimiento exponencial

Según los datos de padrón tramitados en el INE el 31 de marzo de este año, Girona tiene 110.057 habitantes, de los cuales 38.943 han nacido en Girona, 15.463 en el resto de poblaciones de la provincia, 10.667 en las otras provincias de Catalunya y 11.077 en otras comunidades autónomas. También hay 33.907 que son de origen extranjero, un 30,8% del total.

Por procedencia, la población de origen extranjero que ahora vive en la ciudad es mayoritariamente de América Central o América del Sur (16.854). Le siguen el Magreb (6.008), países de la Unión Europea (3.515), del África subsahariana (2.597), de Asia (2.171) y el resto de países de Europa (1.737). En menor grado hay los procedentes de América del Norte (761), de Oriente Medio (169), de Oceanía (92), y también hay tres personas apátridas.

Con el paso de los años, ha ido creciendo exponencialmente la cifra de empadronados en Girona nacidos en el extranjero. En cambio, los empadronados nacidos en la ciudad se han estancado e incluso han disminuido. Para ponerlo en perspectiva. En 2015 había un 21% de los habitantes nacidos fuera de España. En concreto, había 20.603, mientras que nacidos en la ciudad había 39.344, con una población total que era de 97.907 habitantes.

Noticias relacionadas

En 2026, la población ha subido hasta los 110.057 empadronados. Son unos 12.000 más que hace once años, pero porque la cifra de empadronados nacidos en el extranjero ha crecido hasta los 33.907. Mientras tanto, la del municipio de Girona es inferior a la de 2015, con 38.943 habitantes. Las cifras de habitantes del resto de la provincia (15.463 en 2025), el resto de Catalunya (10.667) y el resto de España (11.077) también son bastante similares a las de hace once años.