Cómo será la visita del Papa a Montserrat: proximidad con los fieles en el camino a la basílica

La visita del Papa a Montserrat no tendrá un gran acto con él presente en el exterior (no oficiará una misa, como debía ser en la de Juan Pablo II de 1982), pero, en cambio, sí se prevé que al inicio tenga proximidad con la gente, dentro de lo que permiten las medidas de seguridad de una personalidad de estas dimensiones.

Aunque la agenda del acontecimiento con todos sus detalles todavía debe cerrarse definitivamente, los rasgos generales ya se conocen y supondrá una estancia del pontífice en el monasterio de unas 3 horas y media. La llegada de León XIV a Montserrat está prevista hacia las 11:45. Con qué medio llegará hasta el macizo no se ha revelado, pero sí que hará la última parte del trayecto hasta las plazas con un pequeño «papamóvil». Es en este espacio, el de las plazas, donde se concentrarán miles de asistentes, peregrinos, que hayan hecho previamente la reserva a través de los canales oficiales de la abadía para poder estar allí. Y será en este momento, según ha podido saber Regió7, cuando el plan de visita prevé que el Papa tenga un rato de acercamiento a los fieles.

León XIV hará el recorrido desde el vehículo hasta la abadía a pie, con un pasillo habilitado a lo largo de la disposición del público en las plazas (se esperan unas 10.000 personas). Este será, por tanto, el momento de máximo acercamiento entre el pontífice y los peregrinos que querrán saludarlo. Aunque posteriormente habrá otro momento de conexión, aunque más distante. De hecho, se plantea que este tránsito no sea solo un camino de acceso rápido al santuario, sino un paseo pausado de saludo y confraternización.

Recibimiento del abad en el atrio

Una vez haya cruzado las plazas de la fachada y supere las arcadas de acceso al monasterio, empezará la parte más protocolaria y religiosa. En el atrio (la zona previa a la puerta de entrada a la basílica), habrá una nutrida representación de chicos y chicas de escuelas cristianas de toda Catalunya. Y este será el lugar donde lo recibirá formalmente el abad, Manel Gasch. Este dispondrá una pila bautismal para que León XIV pueda lavarse las manos, gesto de purificación; a continuación besará la vera cruz y Gasch le entregará las llaves del monasterio.

Tras recibir las llaves, el Papa entrará en la abadía, podría hacer un breve receso en la capilla del Santísimo y proseguirá su camino hasta llegar al altar mayor. Allí, a las 12 es cuando presidirá la oración del rosario. La abadía estará ocupada básicamente por autoridades. Pero la oración la podrán seguir y compartir en directo los miles de fieles que se esperan en el exterior mediante pantallas gigantes que se habilitarán en las plazas. El rosario es un acto litúrgico que en el día a día de la comunidad tiene lugar por la tarde, pero que en esta ocasión excepcional se ha trasladado al mediodía, y que irá seguido de uno de los momentos más populares y de más fervor de la liturgia montserratina: el canto de la Salve y el Virolai, a cargo de la Escolanía.

Acabada la oración del rosario, será cuando León XIV subirá hasta el camarín para venerar a la Moreneta, lo que seguramente será una de las imágenes icónicas que quedará para la posteridad, como también lo fue en la visita de Juan Pablo II.

De allí marchará hacia las dependencias del primer piso del monasterio, donde está por determinar si tendrá algún momento de encuentro con algún colectivo (el monasterio ha recibido numerosas peticiones para hacerle llegar presentes). Pero este camino lo llevará seguro hasta la balconada de la fachada del monasterio, donde tendrá lugar el segundo momento de encuentro directo con los fieles. Desde esta atalaya dirigirá unas palabras a todos los peregrinos congregados en las plazas.

Posteriormente, tendrá lugar el momento de más contacto interno con la congregación benedictina, ya que compartirá la comida con los monjes de la comunidad y se marchará alrededor de las 3 de la tarde. Está por ver a qué hora exactamente, por lo que puede ser que la visita concluya con la comida o que pudiera hacer algún acto interno más, como compartir un pequeño encuentro con la Escolanía.

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«Calor de la gente de Iglesia»

Jordi Puigdevall, prior del monasterio, destacaba el día que el Vaticano oficializó la visita que «para nosotros es un motivo de honor esta visita del Santo Padre, que esperamos que podamos compartir con todos los peregrinos que ese día suban a Montserrat a rezar el santo rosario, junto con el Papa, con la Salve y el Virolai». La comunidad lo ve como un «día de alegría y de compartir nuestra fe de la Iglesia que peregrina en Catalunya, junto con la Iglesia de todo el mundo, y como coronamiento de los actos de celebración del milenario del monasterio». También, decía Puigdevall, esperan que León XIV «encuentre en Montserrat un lugar de oración y de fe, un lugar donde la gente ama este monasterio, donde viene a venerar la santa imagen de la Madre de Dios, y por tanto encontrará este calor de la gente de Iglesia y de gente del país que siente Montserrat como casa solariega de Catalunya».