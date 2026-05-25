Huelga de bibliotecas en Barcelona antes de la selectividad: qué centros cierran y cómo afecta a los estudiantes

Las bibliotecas de Barcelona afrontan una huelga indefinida a partir del 26 de mayo, una fecha especialmente sensible porque coincide con la recta final de la selectividad, que, en Catalunya, tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de junio. Cada año, por estas mismas fechas, las bibliotecas están abarrotadas de estudiantes que no disponen de un espacio propio en casa o sufren problemas de concentración. Para todos ellos, son un recurso idóneo: silenciosas, refrigeradas y con conexión a internet. ¿Afectará la huelga de los bibliotecarios a los estudiantes de la PAU? Dado que las fechas coinciden, todo apunta a que sí, aunque el alcance dependerá del seguimiento.

El paro no afecta a las bibliotecas universitarias ni a las escolares, sino a la red municipal de Barcelona. No obstante, la convocatoria incluye una jornada de huelga el 5 de junio en las bibliotecas públicas de toda Catalunya, no solo de Barcelona.

El conflicto se arrastra desde el pasado 20 de abril, cuando tuvieron lugar una serie de paros durante la semana de Sant Jordi. Hasta ahora, la huelga afecta solo a los sábados. De momento, el seguimiento es masivo: cierre de 37 de las 40 bibliotecas de Barcelona. A partir del 26 de mayo, el paro pasará a ser diario. La convocatoria, firmada por el comité de empresa del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (formado por los sindicatos Intersindical y CGT), llega después de dos meses de negociaciones sin avances suficientes y ante la negativa a reivindicaciones que las centrales consideran muy básicas. “Criticamos la falta de voluntad del ayuntamiento y del consorcio para desbloquear el conflicto”, añaden los trabajadores.

Los sindicatos han convocado para el 26 de mayo una movilización a las 9.30 horas en la plaza de Sant Jaume. El viernes 29 de mayo habrá una nueva concentración en el mismo lugar, coincidiendo con el pleno extraordinario municipal sobre las huelgas.

Críticas de los sindicatos

Los empleados de las bibliotecas denuncian falta de conciliación, desprecio hacia el colectivo y una gestión insuficiente por parte del Consorcio y el Ayuntamiento. Se lamentan haber quedado fuera de la negociación del convenio y critican sufrir agravios históricos con otros trabajadores públicos. Denuncian plantillas bajo mínimos y jornadas laborales de hasta 11 horas seguidas, encadenamiento de seis o siete días de trabajo consecutivo. También critican la ausencia de medidas de flexibilidad, como el teletrabajo en días puntuales.

“Lamentamos el impacto que la huelga tendrá sobre la ciudadanía y, especialmente, sobre los colectivos más vulnerables. Recordamos que las bibliotecas son espacios de estudio, refugios climáticos, puntos de acceso gratuito a internet y lugares de acogida fundamentales para muchas personas”, explican fuentes del comité de empresa del Consorcio de Bibliotecas.