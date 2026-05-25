¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026? Las fechas de Mango, Zara, H&M, Cortefiel y El Corte Inglés

Está a punto de llegar una de las épocas más esperadas de todo el año: el verano. Con él, como es habitual, también llegan las rebajas de verano, las fechas en las que las tiendas traen sus mejores ofertas para que la gente aproveche para renovar sus armarios. Estos son los calendarios de rebajas de verano de las principales tiendas de ropa en España.

Zara es la marca de ropa más famosa de España y la más valiosa del mundo, que se distingue por tener mucha variedad y siempre seguir las tendencias. Sus rebajas, como es habitual son las que más expectación y ansia generan entre la gente. Este año, la fecha confirmada es el 24 de junio en la web y la app, y el 25 de junio en todas las tiendas físicas.

Esto no aplica solamente para Zara, sino para todo el grupo Inditex, aunque no todas las marcas tendrán el mismo horario. Por un lado, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka y Lefties activarán sus descuentos en la app móvil a las 19:00 horas y en la web oficial a las 20:00.

Horarios de Oysho y Zara

Por otro lado tenemos a Oysho, que tendrá activas las rebajas a las 20.00 horas en la aplicación móvil y a las 21.00 horas en la web. Zara se retrasará hasta las 21.00 horas en la app y en la web de compra online a partir de las 22.00 horas. Finalmente, Massimo Dutti usará un modelo diferente, ya que las rebajas estarán disponibles a partir de las 20.00 horas para los usuarios suscritos a su newsletter.

Más allá del grupo Inditex, también se encuentran prendas interesantes que van a estar disponibles por unos precios difíciles de ignorar. Una de estas marcas destacadas de España es Mango, que ha anunciado que sus rebajas empezarán el 22 de junio, adelantando así sus rebajas.

Rebajas de verano de El Corte Inglés

Otra empresa muy destacada en España es el Corte Inglés. Aunque las rebajas de verano son las más esperadas, el Corte Inglés suele contar con grandes ofertas muy a menudo, por ejemplo actualmente cuenta con ofertas de la Semana de Internet con descuentos de hasta el 30% en todo tipo de artículos.

Aun así, El Corte Inglés ha anunciado que sus rebajas de verano del 2026 serán el próximo 26 de junio, siendo de momento la empresa que retrasa más estas ofertas. Esto se debe a que ya han empezado a ofrecer descuentos para captar la atención de la gente.

Otra marca que genera mucha expectación es H&M. Aún no se conoce la fecha oficial en la que van a empezar sus rebajas de verano. Sin embargo, si nos fijamos en la estrategia que adoptó en años anteriores, se puede estimar que entre el 20 y el 22 de junio esta marca sacará sus mejores ofertas con un acceso anticipado a miembros.

Rebajas que ya han empezado

Mientras muchas marcas planean empezar sus rebajas en junio, ya hay algunas que han lanzado sus mejores ofertas a los clientes. Las marcas más destacadas que ya están de rebajas son: Springfield, que cuenta con descuentos de hasta el 70% en su web, siendo la primera de este año. Pedro del Hierro y Cortefiel también han inaugurado ya sus rebajas de hasta el 40% en sus páginas webs.

Finalmente, hay que destacar que, en el caso de marcas más deportivas como Adidas, Puma y New Balance, aún no han anunciado fechas oficiales, pero se espera que empiecen sus rebajas a finales de junio. Además, el Prime Day de Amazon, una de las semanas donde la gente se vuelve más loca comprando por Amazon, está prevista del 15 al 21 de julio.