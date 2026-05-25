Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HipnóticosHantavirusPisos protección oficialZapateroAndicTrumpMundialRebajasRamon Terrats
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de mayo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de mayo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de mayo de 2026 / El Periódico

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 26 de mayo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de mayo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de mayo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de mayo de 2026

TEMAS

  1. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  2. Carlos Elías, catedrático en la Carlos III: 'El inglés no debería estar en la selectividad
  3. Bares que aún exhiben simbología franquista pese a la Ley de Memoria Democrática: 'No se entiende que no los multen
  4. De la tortuga mora y la anguila al desmán ibérico: España identifica 471 especies amenazadas en su primera Lista Roja Nacional
  5. 500 euros de multa y 4 puntos del permiso de conducir: el error que muchos conductores desconocen
  6. Los Mossos detectan nuevas formas de plantar marihuana: 'narcobúnkeres' al lado de las viviendas
  7. Martillazos en la mandíbula, lengua pegada al paladar y 'ojos de cazador': el ideal extremo de belleza que seduce a los chicos
  8. La nueva tendencia en las herencias: los testamentos solidarios con la naturaleza ganan fuerza en España

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de mayo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de mayo de 2026

La OMS vuelve a poner en el foco los riesgos del tabaco tradicional: "Es la combustión lo que genera la mayor carga tóxica"

La OMS vuelve a poner en el foco los riesgos del tabaco tradicional: "Es la combustión lo que genera la mayor carga tóxica"

Detenido por atropellar con su furgoneta a un agente municipal en Navarcles y amenazarlo de muerte

Detenido por atropellar con su furgoneta a un agente municipal en Navarcles y amenazarlo de muerte

El 'derecho a imaginar' de Nuevo Futuro arroja luz sobre 50.000 menores tutelados en España: "No me siento un bicho raro, crecer en un centro fue mi salvación"

El 'derecho a imaginar' de Nuevo Futuro arroja luz sobre 50.000 menores tutelados en España: "No me siento un bicho raro, crecer en un centro fue mi salvación"

Tim Spector, médico y experto en microbiota intestinal: "El café de la mañana puede ayudar a tu salud intestinal y al bienestar general"

Tim Spector, médico y experto en microbiota intestinal: "El café de la mañana puede ayudar a tu salud intestinal y al bienestar general"

Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles

Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles

DIRECTO | El 78% de los vehículos que salieron del área metropolitana por el puente de la Segunda Pascua ya han regresado

DIRECTO | El 78% de los vehículos que salieron del área metropolitana por el puente de la Segunda Pascua ya han regresado

Seis bulos dietéticos que parecen verdad

Seis bulos dietéticos que parecen verdad