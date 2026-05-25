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Puente de Segunda Pascua

Operación retorno de la Segunda Pascua, hoy en directo: última hora del tráfico en Barcelona y Catalunya

Tráfico en la AP7 a su paso por La Roca del Vallès

Tráfico en la AP7 a su paso por La Roca del Vallès / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

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Este lunes 25 de mayo se celebra la Segunda Pascua, que es día festivo en la ciudad de Barcelona y en numerosos municipios catalanes. Abrimos directo de las afectaciones e incidencias del tráfico en el área metropolitana y el resto de Catalunya.

La operación de salida empezó ayer viernes a las 12:00 horas y se alargará hasta las 15:00 horas de hoy sábado:

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