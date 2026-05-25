Operación retorno de la Segunda Pascua, hoy en directo: última hora del tráfico en Barcelona y Catalunya

-Lamiel (Trànsit) lamenta las 5 víctimas en carreteras catalanas en el puente de Segunda Pascua

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha lamentado las 5 víctimas mortales en carreteras catalanas en lo que va de puente de la Segunda Pascua, en lo que, ha dicho, es un balance "negativo y muy triste" por lo que ha pedido un retorno prudente y máxima precaución a los 300.000 vehículos que regresarán durante este lunes al área de Barcelona.

En declaraciones a los medios este lunes, Lamiel ha asegurado que preveían que este puente podía ser de una movilidad elevada debido al buen tiempo y que podía ocasionar problemas en algunas vías, por lo que ha pedido desplazarse con vehículos en "perfecto estado" para evitar averías que pueden ser causa de siniestros.

Sobre el retorno este lunes de 300.000 vehículos ha dicho que se espera un retorno "muy concentrado" en la autopista AP-7, por lo que en esta autopista habrá un carril adicional entre Sant Celoni y Montornès y entre Vilafranca y Molins de Rei (Barcelona).