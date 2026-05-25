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Puente de Segunda Pascua
Operación retorno de la Segunda Pascua, hoy en directo: última hora del tráfico en Barcelona y Catalunya
Este lunes 25 de mayo se celebra la Segunda Pascua, que es día festivo en la ciudad de Barcelona y en numerosos municipios catalanes. Abrimos directo de las afectaciones e incidencias del tráfico en el área metropolitana y el resto de Catalunya.
La operación de salida empezó ayer viernes a las 12:00 horas y se alargará hasta las 15:00 horas de hoy sábado:
-Lamiel (Trànsit) lamenta las 5 víctimas en carreteras catalanas en el puente de Segunda Pascua
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha lamentado las 5 víctimas mortales en carreteras catalanas en lo que va de puente de la Segunda Pascua, en lo que, ha dicho, es un balance "negativo y muy triste" por lo que ha pedido un retorno prudente y máxima precaución a los 300.000 vehículos que regresarán durante este lunes al área de Barcelona.
En declaraciones a los medios este lunes, Lamiel ha asegurado que preveían que este puente podía ser de una movilidad elevada debido al buen tiempo y que podía ocasionar problemas en algunas vías, por lo que ha pedido desplazarse con vehículos en "perfecto estado" para evitar averías que pueden ser causa de siniestros.
Sobre el retorno este lunes de 300.000 vehículos ha dicho que se espera un retorno "muy concentrado" en la autopista AP-7, por lo que en esta autopista habrá un carril adicional entre Sant Celoni y Montornès y entre Vilafranca y Molins de Rei (Barcelona).
Trànsit pide "máxima prudencia" tras 5 muertes en las carreteras en 72 horas
"En tres días han muerto cinco personas en las carreteras catalanas, tres de ellas motoristas. Hoy se prevé un retorno de 300.000 vehículos hacia el área de Barcelona entre las 12 h y las 24 h. Pedimos máxima prudencia y atención en la carretera", han escrito en una publicación en la red social 'X'.
Controlado el incendio de un autocar en la C-31 en Badalona, y se abre un carril en dirección Barcelona
El incendio de un autocar en la C-31 a la altura de Badalona se ha controlado unos minutos pasadas las siete de la tarde de este sábado. El incidente ha obligado a cortar la vía en los dos carriles de la marcha durante unos 30 minutos a partir de las seis y media de la tarde, mientras llegaban los servicios de extinción de incendios de los Bombers de la Generalitat, que han desplazado cinco dotaciones. Según el Servei Català de Trànsit, no hay constancia de heridos, ya que los pasajeros del vehículo han podido salir por su propio pie.
La C-31, cortada en ambos sentidos en Badalona por el incendio de un autobús
La C-31 se ha cortado en ambos sentidos en Badalona por el incendio de un autobús. El siniestro se ha registrado alrededor de las 18.30 horas de este sábado por la tarde, según informa el Servei Català de Trànsit. A las 19.00 la vía aún estaba cortada mientras llegaban los servicios de extinción de incendios. De momento no hay constancia de heridos, ya que los pasajeros del vehículo han podido salir por su propio pie, según la misma fuente.
Cortado un carril en la C-32 por el incendio de una autocaravana
Una autocarava se ha incendiado en la C-32, a la altura de la zona de Port Ginesta, en Castelldefels. La extinción del fuego ha obligado a cortar un carril de circulación en la vía en dirección a Sitges. Los bomberos trabajan en apagar el fuego, ha informado el Servei Català de Trànsit.
Atascos a la baja a la hora de comer
Pasadas las 14:00 horas, las retenciones prosiguen en las salidas de Barcelona, aunque menos densas que al mediodía. En la ronda Litoral se registran dos kilómetros de cola en dirección hacia Santa Coloma de Gramenet y tres kilómetros en sentido Llobregat. Además, se cuentan hasta 2,5 kilómetros de caravana en la ronda de Dalt en sentido hacia el Nus de la Trinitat. A su vez, hay dos kilómetros y medio de congestión en la C-58, en el tramo que va hacia Montcada i Reixac. En la AP-7, se cuentan cuatro kilómetros de atasco entre Granollers y Parets del Vallès, en dirección a la Costa Brava
Colas de más de 20 kilómetros durante la mañana en las salidas de Barcelona
La masiva salida de vehículos del área de Barcelona ha ocasionado en la mañana de este sábado caravanas de varios kilómetros de longitud en las principales vías de Catalunya, especialmente en la AP-7 en dirección a la Costa Brava. Según el Servei Català de Trànsit, en la AP-7 se han registrado 22 kilómetros de retención entre Mollet del Vallès y Granollers, en dirección a Girona, zona en la que también se han producido caravanas en la C-17, entre Parets del Vallès y Mollet. La salida de Barcelona ha originado retenciones también en la ronda Litoral, en el Nus de la Trinitat; en la ronda de Dalt, en Sant Boi, Prat de Llobregat y Montgat; y en la C-32, entre Sant Boi y l'Hospitalet de Llobregat.
La AP-7 y las rondas de Barcelona concentran las mayores retenciones
Los tramos más problemáticos se concentran a esta hora en la AP-7 (de Mollet a La Roca del Vallès, de Cardedeu a Llinars y de Castellbisbal a Martorell) y en varios puntos de la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral. También hay retenciones en la C-32 (de Vilassar a Mataró y de Palafolls a Tordera) y en otras vías como la C-35 en Llagostera y en la N-340 en El Vendrell.
Aumentan las colas
A esta hora aumentan las retenciones en las carreteras catalanas. A las colas en varios puntos de la AP-7 (entre Mollet del Vallès y Granollers, entre Castellbisbal y Martorell, y en Maçanet de la Selva) se suman las de la Ronda de Dalt y las de dos tramos de la C-32 (entre L'Hospitalet y Cornellà y entre Cabrera de Mar y Mataró).
Primeras retenciones en la AP-7
La AP-7 registra ya las primeras retenciones de salida de Barcelona: 9 kilómetros entre Castellví de Rosanes y Subirats en sentido Tarragona y 5 kilómetros entre Mollet y Montornès del Vallès en sentido Girona.
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