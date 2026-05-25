Nace en Lleida un sindicato de maestros que apuesta por restablecer el carácter "instructivo" de la escuela

Un grupo de maestros de Lleida acaba de presentar el Sindicat de Mestres d'Infantil i Primària (SMIP), nueva organización que nace en plenas negociaciones entre los sindicatos presentes en la mesa sectorial y la Conselleria d'Educació i Formació Professional (FP), con una huelga general convocada para este miércoles (y otra de estudiantes para este martes).

Según explica Jordi Ropero, su portavoz, en un vídeo en el que presentan el nuevo colectivo como "totalmente independiente", el sindicato nace "para recuperar la dignidad profesional y docente". "Las escuelas tienen que ser lúdicas, divertidas, sociales..., pero también tienen que ser lugares para enseñar. Necesitamos enseñar basándonos en el lápiz y la goma, los libros de lectura y los libros de texto", apuntan desde el colectivo, defendiendo que "la escuela es prioritariamente un espacio de enseñanza y aprendizaje", apuntando también que es urgente "recuperar la autoridad docente": "cada vez hay más agresiones físicas y verbales y es muy importantes que acabemos con eso".

"A pesar del esfuerzo de miles de profesionales, el nivel está bajando; poder impartir las clases con normalidad, con la complejidad actual del alumnado, se convierte en un reto inasumible", apunta el manifiesto fundacional del SMIP

"A pesar del esfuerzo de miles de profesionales, el nivel está bajando; poder impartir las clases con normalidad, con la complejidad actual del alumnado, se convierte en un reto inasumible", punta el manifiesto fundacional del sindicato, que señala también que "el Departament encarga costosos estudios e impulsa proyectos que, en lugar de resolver los problemas, complican aún más el trabajo diario en los centros; el dinero acaba yendo a parar a quien no corresponde. Mientras tanto, el poder adquisitivo de los docentes sigue menguando".

"Volver a enseñar"

El discurso del "volver a enseñar" de esta nueva organización se asemeja mucho -en otra etapa educativa- al de Professors de Secundària (Aspepc), sindicato que defiende también la enseñanza basada en la transmisión vertical de conocimientos. Su manifiesta fundación señal que "en la educación infantil y primaria, la situación es especialmente grave", ya que "el hecho de no aprender comporta lagunas en su desarrollo que difícilmente podrán resolverse más adelante". "Además, ha prevalecido una visión lúdica y festiva de la enseñanza, menospreciando la adquisición de contenidos y hábitos. El trabajo de los maestros y maestras se ha degradado, desposeyéndolo de su profesionalidad y de su carácter pedagógico e instructivo", destacan desde SMIP.

Otro de los objetivos fundacionales del Sindicat de Mestres d'Infantil i Primària (SMIP) -punto que ahora mismo no está sobre la mesa negociadora- es la reivindicación del horario intensivo también en infantil y primaria. "Somos la única comunidad que no tenemos horario intensivo", defienden en el mismo vídeo, en el que apuntan -desde Lleida, de donde son los cuatro fundadores del nuevo colectivo- que "no es normal" tener que dar clases por las tardes, cuando se alcanzan los 40 grados.

Crítica al currículum

Igual que hacen desde Aspepc, el manifiesto de este nuevo sindicato apunta también a los currículos. "No siempre responden a las necesidades del aula ni están conectados con la vida real. Suelen ser abstracciones que exigen muchas horas de trabajo para elaborar las programaciones, otro trámite burocrático que resta horas y energías a la función principal de los docentes. En nombre de la pedagogía, falta tiempo para preparar las clases y reflexionar sobre la situación del alumnado", zanjan.