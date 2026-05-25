El falso salvador de niños de la Canal de Navarrés se enfrenta a 22 años de cárcel por violar a dos menores

Se presentaba como una víctima de supuestas redes de explotación sexual infantil y abusos rituales que había consagrado su vida a rescatar y ayudar a niños atrapados en experiencias similares a la suya. Pero ni siquiera su nombre era real. Bajo el falso alias de Jessie Marsson, el alemán F. H. B. se hizo popular en el universo de las teorías de conspiración, el negacionismo, el esoterismo y la extrema derecha germánica a golpe de apariciones y entrevistas en medios de comunicación alternativos.

Ahora, a sus 50 primaveras y tras pasar un año y diez meses recluido de forma preventiva en la cárcel de Picassent, Marsson se enfrenta por primera vez a la justicia española. En cuestión de una semana se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valencia: se le atribuyen dos presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de 16 años de edad en el momento de los hechos -ambos extranjeros-, uno de ellos con acceso carnal y de carácter continuado y otro relacionado con unos tocamientos, según consideró indiciariamente acreditado la jueza del Tribunal de Instancia de Xàtiva que instruyó la causa.

En su escrito provisional, la acusación particular -representada por el abogado Antonio Orea- pide para F. H. B. una pena de 14 años de prisión por el primero de los delitos y de 8 años por el segundo: un total de 22 años de reclusión. La Fiscalía, por su parte, solicita antes del juicio una condena global de 15 años de cárcel para el investigado.

Huyendo de la justicia alemana

Nacido en la región de Baviera, Marsson se estableció en 2020 en la zona de la Canal de Navarrés, donde se movió entre distintas propiedades adquiridas por personas de su entorno en esta comarca y en la localidad ribereña de Sellent. En noviembre de ese mismo año, según ha podido saber este diario, un tribunal alemán le condenó por delitos relacionados con la pornografía infantil o la tenencia de imágenes indecentes de menores. Se le prohibió trabajar, formar, supervisar, encargarse o realizar actividades con niños. El acusado ya cargaba con un amplio listado de antecedentes penales a sus espaldas cuando residía en Alemania, que incluyen una decena de condenas desde 1997: tres de ellas estarían vinculadas a la pornografía infantil, pero también fue sentenciado por falsificar documentos, por obstruir a la justicia o por hurto, entre otros delitos.

Antiguo secadero de tabaco a la entrada de Anna donde Marsson anunció un proyecto de ayuda a jóvenes víctimas de abusos para el que pedía donaciones. / S.G.

El juicio se ha programdo en principio para celebrarse durante dos sesiones. El motivo de la diferencia entre las penas que piden la Fiscalía y la acusación es que esta última parte considera un agravante la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los menores, de la que se habría aprovechado el presunto agresor, al presentarse como un supuesto especialista en ayudar y formar a jóvenes con problemas de distinto tipo que se ofrecía a hacerse cargo de ellos.

La defensa del procesado, en cambio, ha solicitado la libertad de Marsson y quiere lograr su absolución en el juicio. Desde el entorno del acusado se ha promovido una campaña en redes sociales que argumenta que este no habría podido cometer las agresiones a causa de una supuesta impotencia sexual y de una fractura de costilla. Dos razonamientos que la defensa ha intentado avalar con informes periciales, pero que la jueza de instrucción consideró muy endebles para sacar a F.H.B. de prisión, al no desvirtuar la declaración de los menores. La campaña pro-Marsson también expuso que este lo estaba pasando mal en la cárcel porque sufría "una grave alergia a la cebolla y al ajo". Fuentes penitenciarias consultadas por este diario remarcan que los protocolos alimentarios en prisión suelen ser bastante estrictos con tal de garantizar la seguridad de los internos.

Ciudadanos del Reich y negacionismo

El nombre de Jessie Marsson saltó a palestra de los medios de comunicación alemanes en 2009 cuando participó en la compra de un castillo ruinoso en el que, junto a otros autodenominados ciudadanos del antiguo Reich, proclamó la fundación de una especie de microestado ficticio, llamado Principado de Germania, que renegaba de la República Federal de Alemania.

En un vídeo publicado en 2021 en Facebook, Marsson aparece explicando sus planes para convertir un antiguo secadero de tabaco abandonado adquirido por su madre en Anna (la Canal de Navarrés) en un refugio orientado a la formación y la ayuda de jóvenes «rescatados de la explotación y el abuso sexual y ritual». La publicación pedía donaciones para sufragar la iniciativa e incluía un número de cuenta de un banco alemán al que se invitaba a efectuar transferencias bajo el concepto «Proyecto Niños».

El destinatario de estos fondos era la Asociación para la Promoción de los Medios de comunicación libres de censura, una entidad registrada en Suiza en 2010 que estaba presidida por la madre de F. H. B.

Según el dudoso relato expuesto por el procesado en distintas entrevistas, en su infancia fue víctima de redes de pederastia y ritos oscuros ligadas a personas de las altas esferas y, con posterioridad, asegura que se dedicó a rescatar a niños que habían pasado por la misma experiencia. Pero reconstruir su biografía no es fácil, dadas sus numerosas contradicciones. En sus narraciones cuenta que sufrió las pruebas de control mental de la CIA y que fue un niño clon. También mantiene que los aviones rocían agentes químicos sobre la población y que las vacunas contra la covid son venenosas. En una entrevista de 2020 con un canal alemán con sede en Palma de Mallorca, se presentó como ex analista militar. El vídeo tiene 74.000 visualizaciones en Youtube.