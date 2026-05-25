Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo

Fianzas más altas en el ámbito penal impuestas en España

La mayor fianza en el ámbito penal en España fue la de 50 millones de euros impuesta el 5 de diciembre de 2012 por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a Ángel de Cabo, propietario de Marsans y Nueva Rumasa, para eludir la prisión.

Fue rebajaba inicialmente a 15 millones de euros y, finalmente, a 300.000 euros por su colaboración con la justicia.

En la misma fecha y el mismo procedimiento, el juez Velasco impuso 30 millones de fianza al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y a Iván Losada, estrecho colaborador de Del Cabo. La fianza a Díaz Ferrán fue reducida posteriormente a 10 millones y la de Losada, a tres millones.

Esa cantidad de 30 millones de euros iguala la impuesta en junio de 1999 a Javier de la Rosa en el caso Torras (5.000 millones de pesetas). Posteriormente fue rebajada a 3 millones de euros.

Los empresarios Alberto Cortina, Alberto Alcocer y Rafael Montes tuvieron que pagar de forma conjunta, en marzo de 1998, 24 millones de euros (4.080 millones de pesetas) para eludir su ingreso en prisión por el caso Urbanor.

A Francisco Correa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le impuso en junio de 2011 una fianza de 15 millones de euros como supuesto responsable de la trama Gürtel, posteriormente rebajada a 200.000 euros.

También 15 millones de euros fue la fianza impuesta por la Audiencia Nacional en junio de 2011 al empresario Husein Salem en el marco de la petición de extradición cursada por Egipto. Horas después se le impuso una segunda fianza de 12 millones de euros en otro proceso.