Un incendio de Almonte (Huelva) afecta a 250 hectáreas y moviliza a más de 120 efectivos

El incendio forestal declarado este domingo por la tarde en el paraje La Algaida, junto a Marismillas, en el término municipal de Almonte y dentro del Espacio Natural de Doñana, sigue activo y ya ha afectado a unas 250 hectáreas mientras los investigadores no descartan que su origen pudiera ser intencionado, tanto por la hora como por el lugar en el que comenzó. El incendio marcará el regreso de las hermandades del Rocío de Cádiz, a las que el Plan Romero va a proponer volver por la playa en lugar de atravesar el interior del parque.

Así lo ha indicado en una comparecencia en El Rocío, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la que ha explicado, en relación al incendio, que la noche "ha sido más compleja de la previsión que habíamos recibido como consecuencia de que hemos tenido que sufrir rachas de mucho más viento del que estaba inicialmente previsto".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz con miembros del 061. / El Correo

"Las previsiones daban un viento del sureste rolando a este de 10 km/hora, finalmente, ha habido rachas de 40 a 50 km/h. Todo eso, evidentemente, ha hecho mucho más complejos los trabajos de extinción, así como las propias dificultades intrínsecas que el lugar tiene por la inaccesibilidad de la zona, tanto por la parte de las marismas como por la parte de los arenales", ha señalado.

Posible intencionalidad del incendio en Doñana

Así lo ha indicado este lunes desde la aldea de El Rocío el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Sanz ha señalado que actualmente, el incendio sigue confinado entre las arenas y las marismas, sin potencial de salida de la zona confinada, una situación que "genera seguridad y genera tranquilidad, teniendo en cuenta que la cola sigue sin actividad y la cabeza simplemente progresa mínimamente, pero contra viento y, por tanto, sin mayores riesgos".

Tras precisar que en la visualización diurna que se ha podido hacer a través del vuelo de helicóptero esta mañana, la superficie afectada es "bastante menor que la inicialmente vista anoche", ha recordado que, desde esta mañana, trabajan once medios aéreos y más 120 efectivos, maquinaria pesada y autobombas por tierra; y ha querido volver a mandar un mensaje de tranquilidad y de seguridad.

Más de 1.600 pacientes atendidos y vuelta garantizada La coordinación y el buen discurrir del operativo marcan la actualidad del Plan Romero tras la procesión de la Virgen del Rocío y el comienzo de los caminos de vuelta de las primeras hermandades. Así lo ha destacado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en una comparecencia para los medios, desde el nuevo Cecopi de la aldea de El Rocío. En cuanto a la evolución del Plan Romero, ha apuntado que "ya son más de 1.600 pacientes los que se han asistido en el hospital (periférico). Ha habido 52 traslados a centros hospitalarios, de los que 25 se han derivado a Sevilla y 27 a Huelva. Ha habido cinco traslados en helicóptero" En cuanto a las incidencias de asistencia sanitaria, un 20 % son de índole traumatológica, un 8 % dermatológica, un 13 % infecciones, un 13 % digestiva y un 11 % cardiocirculatoria. Caminos de vuelta Antonio Sanz ha apuntado también que este año de Venida Jubilar, el Plan Romero, y el Gobierno andaluz, una vez más, “estarán al lado de los rocieros para dar tranquilidad y garantizar que todo discurra con normalidad y tranquilad”. Hoy comienzan los caminos de vuelta bajo la coordinación y asistencia del Plan Romero. Por tanto, “no hay que bajar la guardia y hay que seguir trabajando para que todo el mundo pueda volver a casa con seguridad”, ha precisado Antonio Sanz. Para ello, el plan estará activo hasta el próximo jueves cuando la última hermandad haya llegado a casa.

"Las circunstancias se han complicado desde la perspectiva del viento, pero no ha evolucionado desfavorablemente y, por tanto, seguimos trabajando y confiando en que durante el día de hoy podamos avanzar decididamente en relación con los estados del incendio", ha indicado.

Antonio Sanz ha señalado que a la espera de conocer los resultados de la investigación sobre el fuego, "podamos estar en una situación de intencionalidad, tanto por la hora y el sitio como por el hecho que hemos tenido más de un incendio en la zona -se declaró uno inicialmente en el paraje Corral del Félix que quedó extinguido a última hora de la tarde- sin que tengan nada que ver, porque no están vinculados".

"Es verdaderamente extraño y no es descartable por tanto que estemos apuntando a una posible intencionalidad en relación con este incendio", ha precisado el consejero, quien, a pesar de sus palabras, ha llamado a la prudencia y a esperar a la investigación.

La playa como alternativa

En todo caso, y dado que comienza la vuelta de las hermandades una vez que la Virgen del Rocío esté en la ermita, se está en contacto con ellas porque "hay un principio clave: mientras que se siga interviniendo, la zona de extinción nunca puede cruzarse".

La situación afecta a los caminos de Cádiz, por lo que, ha explicado Sanz, para "intentar mantener la mayor normalidad en la vuelta de las hermandades" van a plantearles, para garantizar su seguridad, utilizar la playa como alternativa.

Esa alternativa se les trasladará en una reunión que se mantendrá con ellas tras la entrada en la ermita de la Virgen del Rocío: "Teniendo en cuenta que, en principio, las hermandades de Cádiz no llegarían a la zona del incendio hasta mañana si hubieran salido hoy, se va a plantear ese paso por la playa como ha ocurrido en otras ocasiones, también para mantener la máxima vinculación con los caminos y los recorridos previstos".

En todo caso, ha añadido, también queda la recomendación para aquellos que consideran que prefieren ir por carretera, que es otra alternativa.

Origen del incendio y medios movilizados

El incendio se originó a las 18:05 horas, situando su punto de inicio e Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), en un primer momento, en el paraje Marismillas, si bien posteriormente se ha localizado en el paraje La Algaida.

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Este fuego motivó la activación de hasta nueve medios aéreos: tres helicópteros pesados -uno del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)-, dos helicópteros semipesados, uno ligero, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación; por tierra, se movilizaron cuatro Brigadas de Incendios Forestales (BRICA), dos técnicos de Operaciones y dos agentes de Medio Ambiente.