«Hazme un examen y evalúame como un tribunal» o «¿es mejor dormir o estudiar una hora más?»: las preguntas de los estudiantes a la IA a las puertas de las PAU

A las puertas de las PAU (los exámenes serán el 9, 10 y 11 de junio), los estudiantes han encontrado en herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT un profesor particular de repaso, un vidente, un psicólogo e, incluso, un padre o una madre que les dice cuándo ponerse a estudiar, cuándo hacer una pausa para comer o cuándo irse a dormir. Y es que no preguntan solo qué puede salir en el examen (las asignaturas que más les preocupan son Matemáticas, Historia, Filosofía, lenguas, Física, Química y Biología), sino también, y sobre todo, cómo pueden llegar vivos (en algunos casos, incluso, cómo salir airosos y entrar en el grado que quieren sin despeinarse demasiado).

«Si solo me quedan 15 días, ¿qué estudio?»; «¿qué preguntas crees que pueden caer?»; «hazme un simulacro de examen y sé duro corrigiéndome»; «¿me puedes explicar esto como si no supiera nada?»; «¿es mejor dormir o estudiar una hora más?»; o «¿es normal sentir que no sé nada?» son solo algunas de las preguntas que los estudiantes lanzan a la IA, esperando, muy a menudo, una fórmula mágica.

Una de las demandas más repetidas es que la IA les prepare un simulacro de examen «tipo PAU» de Lengua Catalana, Lengua Castellana, Historia, Filosofía, Matemáticas, Biología, Física, Química o Economía. Pero no quieren solo que les ponga a prueba con enunciados «parecidos» a los de la Selectividad, sino que piden a la IA que sea estricta y les ponga nota «como si fuera el tribunal».

En función del resultado, vuelven a preguntar: «¿Qué puedo hacer para pasar de un 6 a un 8?». La respuesta no tiene demasiado misterio y suele ser estudiar más. Pero la IA también parece tener la solución: les prepara un plan de estudio «realista» de lunes a domingo con las materias que deben priorizar para «recuperar el tiempo perdido», cuántas horas dedicar a cada asignatura, cómo repartir el temario e, incluso, les marca cuándo hacer las pausas. Y es que en muchos casos, los alumnos no buscan solo una respuesta académica, sino una pauta que les ayude a ordenar la presión.

Alerta con las «alucinaciones»

El representante de la Junta Territorial de Secundaria en las comarcas gerundenses y director del instituto Montilivi de Girona, Ruben Pino, ve con buenos ojos que se utilice la inteligencia artificial como «recurso complementario», siempre y cuando los alumnos lo hagan con «criterio y sentido crítico». En este sentido, señala que «la IA ha llegado para quedarse y ya es un aprendizaje en sí mismo que aprendan a utilizarla, pero debe ser un apoyo al estudio que les permita practicar el temario; en ningún caso sustituye el hecho de haber ido a clase, y deben utilizarla teniendo una base de conocimientos porque uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial son las alucinaciones».

Recomienda, sin embargo, que practiquen con los modelos que permiten cargar las fuentes, como NotebookLM, que ya utilizan desde los centros educativos. «No se inventa nada, se ciñe a las fuentes que le indica el usuario y a partir de ahí le hace preguntas, por ejemplo, tipo test», señala. Es ahí donde «pueden sacarle provecho», porque «si no tienes fuentes fiables, la IA ya no es útil».

Control de la ansiedad

La ansiedad también es una de las grandes protagonistas de las preguntas que los estudiantes hacen llegar a la IA: «Si en los simulacros saco un 5, ¿todavía podré entrar en tal grado?»; «he estudiado mucho pero parece que no retengo nada»; «me da miedo quedarme en blanco»; «no sé si llegaré a todo» o «¿me puedes ayudar a calmarme antes de empezar?».

El experto en psicología educativa Àngel Guirado y también presidente de la Delegación de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, señala que «la IA no puede ayudar a rebajar la angustia y la ansiedad ante un examen como el de la Selectividad; al contrario, muy probablemente la hará crecer porque hace preguntas que te hacen darte cuenta de que todavía hay muchas cosas que no sabes». Además, sostiene que «siempre te da la razón».

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La solución, apunta, pasa por que los estudiantes se organicen con tiempo: «Hay que hacer un trabajo suave y constante, estudiar el número de horas que cada uno se vea capaz, comer bien y dormir las horas que tocan, pero también salir de casa y hacer deporte». El día antes, alerta, es «contraproducente encerrarse en la biblioteca a estudiar de forma compulsiva»: «No conseguirás tener más conocimientos que hace dos días porque acumularás tanta tensión que no servirá de nada, eso disparará la ansiedad y bloqueará la memoria». Su consejo para el día antes es «salir a caminar, quedar con los amigos, ir al cine, a un concierto o hacer algo que no tenga nada que ver con la Selectividad».