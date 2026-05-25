Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y estado crítico de la paciente francesa

El brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife el 10 de mayo y todos los pasajeros fueron evacuados en 48 horas. El pasado lunes, el barcó llegó a Rotterdam (Países Bajos), donde será desinfectado y su tripulación y dos médicos que viajaban a bordo, fueron puestos en cuarentena.

Los españoles que desembarcaron del crucero cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid. Uno de ellos ha dado positivo en dos PCR. El paciente, que tiene 70 años, permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario y evoluciona favorablemente, sin apenas síntomas. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena, en diversos países.

Noticias relacionadas

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

Uno de los españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid da positivo El Ministerio de Sanidad ha confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus tras PCR en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. El caso corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el crucero Hondius y está asintomático.

La mujer aislada en el Clínic de Barcelona sigue negativa La mujer aislada en el Hospital Clínic de Barcelona por un contacto con un caso de hantavirus ha vuelto a dar negativo en su tercera PCR, aunque mantendrá el aislamiento unas semanas más, según Salut.

Argentina no encuentra roedores que diseminen hantavirus El operativo sanitario desplegado en la sureña ciudad argentina de Ushuaia, de donde zarpó el crucero MV Hondius el pasado 1 de abril, concluyó sin capturas de los roedores asociados a la transmisión del hantavirus, informaron este sábado fuentes oficiales.

Nuevo caso de hantavirus en Países Bajos Un miembro de la tripulación del 'MV Hondius' que llegó a Rotterdam el pasado día 18 en el barco y fue ingresado para pasar la cuarentena dio positivo por hantavirus cuatro días después.

Los contactos podrán hacer cuarentena domiciliaria a partir del 7 de junio La Comisión de Salud Pública, que reúne al Gobierno y las autonomías, ha actualizado el protocolo de seguimiento de las personas expuestas al brote de hantavirus. La actualización permite que las personas en aislamiento que hayan permanecido asintomáticas y con resultados negativos en PCR podrán continuar la cuarentena en sus domicilios cuando se cumplan 28 días desde el inicio, es decir, a partir del 7 de junio. El confinamiento se alargará hasta completar el periodo máximo de incubación, que es de 42 días. Estas medidas se aplicarán a los 13 españoles aislados en el hospital Gómez Ulla y que han dado negativo, si continúan asintomáticos y a la catalana que tuvo contacto con una de las fallecidas y que está aislada en el hospital Clínic de Barcelona.

Las enfermedades zoonóticas, un desafío de primer orden La profesora e investigadora del CSIC Noemí Sevilla ha advertido que las enfermedades veterinarias y zoonóticas como el hantavirus representan ya un desafío de primer orden para la salud pública, la economía y la seguridad alimentaria. En un contexto de globalización, cambio climático y creciente movilidad internacional, la especialista ha defendido que la prevención y la vigilancia deben reforzarse con urgencia. Durante su intervención, en la Real Academia de Ciencias de España, la también directora del Centro de Salud Animal (CISA-INIA-CSIC) ha explicado que este tipo de enfermedades, entre los que se encuentra también el virus del Nilo, que afectó el verano pasado a Andalucía, ya no pueden entenderse como una cuestión limitada al ámbito veterinario. Su expansión y su capacidad para saltar entre especies, en el caso del virus del Nilo a través de los mosquitos que la transmiten tanto a caballos como a humanos, las convierten en un problema que afecta de forma directa a la sociedad en su conjunto, con consecuencias no solo sanitarias, sino también sociales y económicas. La ponente señaló que factores como el aumento de temperaturas, la alteración de ecosistemas y la circulación constante de personas y mercancías están creando un escenario cada vez más favorable para la transmisión de patógenos.

El español que ha dado positivo ya no tiene síntomas La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado este viernes que el español que dio positivo a hantavirus tras desembarcar del crucero 'MV Hondius' y que en los primeros días tuvo síntomas leves, "ha empezado a estar asintomático". Aún así, sigue confinado en la unidad de alto aislamiento del hospital Gómez Ulla. En cuanto al resto de los 13 españoles que permanecen aislados, en el mismo centro hospitalario, la ministra ha confirmado que han comenzado a recibir visitas y a salir a las zonas comunes de la planta, dado de que han dado negativo en dos PCR sucesivas. Si la situación sigue así, a los 28 días se revisará su situación y probablemente puedan hacer una cuarentena domiciliaria.

Bajo riesgo para turistas en Argentina o Chile El Ministerio de Sanidad considera bajo el riesgo de contagio de hantavirus para los ciudadanos españoles y resto de europeos que vayan a desplazarse a Argentina o Chile, países donde es endémico, aunque ha establecido una serie de recomendaciones para minimizarlo. Del mismo modo, si se diera un caso importado, la probabilidad de propagación sería muy baja dentro de Europa continental, puesto que los roedores que transmiten hantavirus no se encuentran en esta zona, explica la Dirección General de Salud Pública en una nota informativa destinada a viajeros internacionales.

Bruselas avisa de que puede que se detecten nuevos casos El comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, instó este jueves a que la Unión Europea (UE) no baje la guardia ante posibles nuevos casos de hantavirus, dado su largo periodo de incubación, y pidió tener presentes las lecciones aprendidas de la pandemia de coronavirus. "La vigilancia sigue siendo una prioridad, teniendo en cuenta el largo periodo de incubación de este virus. Es posible que se detecten nuevos casos en las próximas semanas. Por eso seguimos vigilando la situación", dijo Tzitzikostas ante el pleno del Parlamento Europeo.