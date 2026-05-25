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En pleno conflicto con los sindicatos

El Govern aprobará este martes la incorporación de 1.787 nuevos docentes, personal de atención educativa y administrativos

El Executiu defiende que que esta inversión, de 93,5 millones de euros, tiene como objetivo bajar las ratios en los centros públicos, impulsar la escuela inclusiva y mejorar la FP

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Escuela pública catalana, este curso.

Escuela pública catalana, este curso. / Sandra Román

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El Govern aprobará este martes en el Consell Executiu la ampliación de la plantilla en las escuelas, según ha podido saber la agencia ACN. En concreto, el próximo curso 2026-27 se incorporarán 1.787 nuevos profesionales, entre docentes, personal de atención educativa (PAE) y personal de administración y servicios (PAS). Una inversión, de 93,5 millones de euros que el Govern defiende que tiene como objetivo bajar las ratios en los centros públicos, impulsar la escuela inclusiva y mejorar la Formación Profesional.

Además, la medida busca también contribuir a desburocratizar los centros educativos. Aunque las nuevas dotaciones son, mayoritariamente, para personal docente, con 1.068 plazas (de estas, 400 son para la escuela inclusiva); el paquete incluye también las incorporaciones de 272 trabajadores de personal de administración y servicios (PAS) y 447 de personal de atención educativa (PAE).

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Semana de nuevas huelgas

La medida -que quiere dar respuesta a algunas de las reivindicaciones de los docentes- se aprobará un martes en el que se retomarán las negociaciones con los sindiatos -la nueva reunión está prevista a las 12 del mediodía-, y en una jornada de huelga de estudiantes, y la víspera de una nueva jornada de huelga genera educativa, este miércoles.

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