El Govern aprobará este martes la incorporación de 1.787 nuevos docentes, personal de atención educativa y administrativos

El Govern aprobará este martes en el Consell Executiu la ampliación de la plantilla en las escuelas, según ha podido saber la agencia ACN. En concreto, el próximo curso 2026-27 se incorporarán 1.787 nuevos profesionales, entre docentes, personal de atención educativa (PAE) y personal de administración y servicios (PAS). Una inversión, de 93,5 millones de euros que el Govern defiende que tiene como objetivo bajar las ratios en los centros públicos, impulsar la escuela inclusiva y mejorar la Formación Profesional.

Además, la medida busca también contribuir a desburocratizar los centros educativos. Aunque las nuevas dotaciones son, mayoritariamente, para personal docente, con 1.068 plazas (de estas, 400 son para la escuela inclusiva); el paquete incluye también las incorporaciones de 272 trabajadores de personal de administración y servicios (PAS) y 447 de personal de atención educativa (PAE).

Semana de nuevas huelgas

La medida -que quiere dar respuesta a algunas de las reivindicaciones de los docentes- se aprobará un martes en el que se retomarán las negociaciones con los sindiatos -la nueva reunión está prevista a las 12 del mediodía-, y en una jornada de huelga de estudiantes, y la víspera de una nueva jornada de huelga genera educativa, este miércoles.