Catalunya, la autonomía que más financiación estatal perderá por incumplir los objetivos del sistema de dependencia

Catalunya es la autonomía que más financiación perderá este año por parte del Estado por incumplir los objetivos de mejora en la atención al sistema de dependencia, en relación con parámetros como el empleo, la reducción de las listas de espera o la calidad de los servicios. En concreto perderá un 15,55% respecto a la cantidad percibida por el Estado en 2025, seguida de la Comunitat Valenciana, que perderá un 9,14% y Asturias (un 5,07%).

En total, ocho autonomías verán reducida su financiación por su "mala gestión al no cumplir con los objetivos de mejora en la atención vinculada a la financiación acordada" entre el Gobierno y las autonomías, según recoge el nuevo informe sobre el sistema de dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, publicado este lunes. Las autonomías que perderán financiación, junto con Catalunya, Valencia y Asturias, son Extremadura (un 4,9%), La Rioja (-4,7%), Cantabria (-1,8 %) Aragón (-0,6%) y la Comunidad de Madrid (-0,3%).

El informe indica que el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal en el periodo 2012 a 2020 tuvo una tendencia alcista, que se rompió en 2021, por el incremento de la financiación nacional debido al plan de choque aprobado por el Gobierno central. Por ello, el peso de las comunidades en la financiación total cayó un 13% entre los años 2020 y 2023. En 2024 volvió a incrementarse y en 2025 volvió a descender, en concreto un 0,3%.

En este contexto, las comunidades que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente en 2025 fueron Euskadi (3.102 euros), Extremadura (2.757 euros), Baleares (2.632) y Navarra (2.578), mientras a la cola se situaron Galicia (1.490), Canarias (1.492) y Murcia (1.751). Catalunya fue la cuarta por la cola, con una inversión de 1.773 euros.

Inversión por habitante

En concreto, 8.417 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria, de los cuales el Estado aportó 2.306 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.111 euros. En este parámetro, la comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 14.384 euros anuales. Una cantidad duplica el gasto de la autonomía que menos invirtió, que fue Aragón con 7.159 euros anuales.

Y si se atiende a la inversión por habitante, de nuevo Euskadi aparece en el número 1 del ranking, con 479 euros, mientras que Canarias está a la cola, con 178 euros por habitante. Catalunya, de nuevo, aparece entre las autonomías con menor inversión, la tercera por la cola, con 247 euros por habitante.

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El nuevo informe vuelve a evidenciar, por tanto, la gran disparidad entre las diferentes regiones de España en atención a la dependencia y que casi 20 años después de ponerse en marcha el sistema de atención "es un derecho pendiente", según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes.