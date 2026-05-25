La Comunidad de Madrid refuerza el Metro y Emergencias y ofrece 80 colegios para peregrinos ante la visita del Papa

Refuerzo del transporte público, de los servicios médicos de emergencia y cesión de infraestructuras para actos del Pontífice. La Comunidad de Madrid está trabajando "con mucha ilusión" y de manera exprés para apoyar en el ámbito de sus competencias la visita de León XIV a la capital entre los próximos 6 y 9 de junio. El Gobierno regional ha ofrecido incluso su joya más mimada, la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad en la Puerta del Sol, que será durante toda la estancia del Papa en España, sede del centro internacional de prensa. Hasta 2.100 informadores se han acreditado, 80 de ellos desde el Vaticano, para cubrir el tramo madrileño del periplo papal, que le llevará también a Barcelona y Canarias.

No será la única infraestructura que se cederá. El Ejecutivo de Ayuso también ha dispuesto el Palacio de los Deportes, el conocido como Movistar Arena por cuestiones de patrocinio, para el acto con representantes de la sociedad civil, la educación, la cultura, la ciencia o el deporte que tendrá lugar en la tarde del domingo 7 de junio, así como el Pabellón 3 de Ifema para la última de las citas de León XIV en la capital, el encuentro con voluntarios y patrocinadores, en la mañana del martes 9 de junio, antes de su partida hacia Barcelona.

Desde la Comunidad de Madrid se ha puesto a disposición de la organización, igualmente, alrededor de 80 colegios e institutos públicos en la capital y en municipios de más de 50.000 habitantes para alojar a peregrinos y voluntarios. Se habilitarán para ello espacios en patios y gimnasios exclusivamente entre la tarde del viernes 5 de junio y las 22.00 horas del domingo 7, coincidiendo con las jornadas en las que se espera mayor afluencia y de manera que no quede interrumpida la actividad lectiva.

También se han ofrecido para el mismo fin dos pabellones deportivos, el Antonio Magariños, en la calle Serrano, anexo al instituto Ramiro de Maeztu, y el de las instalaciones deportivas de Canal de Isabel II, en la avenida de Islas Filipinas, tal y como ha confirmado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, quien ha cifrado en 100 millones de euros el retorno económico de la visita para la región.

Con las competencias de seguridad en manos de la Delegación del Gobierno y las de movilidad en las del Ayuntamiento de Madrid, desde la Comunidad se procederá a un refuerzo del transporte público y de los servicios médicos y de emergencias así como a actuaciones destinadas a paliar los posibles efectos del calor en actos al aire libre como la vigilia con jóvenes de la tarde del sábado 6 de junio o la eucaristía en Cibeles, en la mañana del domingo.

En concreto, Metro de Madrid aumentará el servicio con 42 trenes adicionales en el total de los días 6, 7 y 8 de junio, según ha avanzado el portavoz regional. El efecto será el de mantener en horario de fin de semana las frecuencias de paso de hora punta de un día de diario. Los refuerzos serán particularmente intensos el sábado en las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 para dar servicio a los asistentes a la vigilia en el entorno de la Plaza de Lima, y en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 el domingo, coincidiendo con la misa en Cibeles. Durante ambas jornadas algunas estaciones, hasta 13, permanecerán cerradas en determinados tramos horarios.

El refuerzo se extenderá a los autobuses interurbanos, líneas en las que se dispondrán unos 100 vehículos adicionales para mantener la misma actividad que en días de diario. La Empresa Municipal de Transportes también reforzará sus servicios, con el recorrido de algunas líneas afectados. Los autobuses urbanos serán gratuitos durante esos días.

Más profesionales del Summa 112 y más agua

La Comunidad de Madrid activará en nivel 0 su Plan de Emergencias e incrementará durante estos días los efectivos del Summa 112 respecto a una jornada normal. Se elevará el número de gestores en la sala de operaciones de Madrid 112 y además crecerá en hasta 40 el número de mandos sanitarios y efectivos respecto a los 560 médicos, enfermeros, técnicos y psicólogos que cubren diariamente el operativo del Summa 112.

Desde el Gobierno regional se acometerán, además, actuaciones destinadas a combatir los posibles efectos de las altas temperaturas. Además de distribuir 11.500 sombreros, se ha diseñado un dispositivo para el abastecimiento adicional de agua potable a sumar a las 22 fuentes ya existentes, a través de 18 estructuras con nueve grifos cada una que sumarán 162 puntos de agua temporales a lo largo de la Plaza de Lima, el Paseo de la Castellana y la Plaza de Cibeles. A ello, se añadirán dos water trucks o aguanetas, furgonetas que distribuirán agua el sábado en Castellana y el domingo en el Paseo de Recoletos.

Se suma a ello la configuración de una programación especial gratuita para la madrugada del sábado al domingo en los Teatros del Canal bajo el título No la debemos dormir, con actuaciones de Clara Montes, Alfonso Acosta Pantera, una muestra del trabajo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y sesiones de DJ. Entre los días 6 y 9 de junio, toda la cartelera de los Teatros del Canal se ofrecerá con un 20% de descuentos para peregrinos.

Un dulce conmemorativo

El Ejecutivo de Ayuso ha diseñado, además, una cartelería especial como imagen institucional de la visita en la que se ve al Papa y referencias al kilómetro 0 de la Puerta del Sol con el lema "·¡Madrid, comunidad!". A partir del próximo lunes se desplegará en los edificios que son sede institucional de la Comunidad de Madrid, incluida la Real Casa de Correos, cuya fachada se iluminará con los colores de la bandera vaticana, blanco y amarillo, durante los días que esté León XIV en la capital. También en el casi centenar de colegios e institutos que se han ofrecido como alojamiento para peregrinos se desplegarán estas lonas a partir de la semana que viene.

La imagen se podrán ver unos días antes, a partir de esta semana, en el vinilado de un tren de Metro que recorrerá la Línea 4 del suburbano. Parte de la flota de autobuses interurbanos, en torno a un 10%, también la lucirán en los días de la visita. Asimismo, se emitirán medio millón de tarjetas de transporte con referencia al paso de León XIV por la ciudad en una suerte de edición conmemorativa.

De mano de la Comunidad de Madrid, la Asociación de Pasteleros Artesanos de la Comunidad de Madrid elaborará también un dulce conmemorativo, que se presentará en los próximos días y que se distribuirá, entre otros puntos, en la Oficina de Turismo regional, en la Puerta del Sol.