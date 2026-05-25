Ayuso saca pecho de gestión en siete años de presidencia en Madrid: motor económico, acuerdo universitario y primera ampliación de Metro en 10 años

Hasta en dos ocasiones la semana pasada, en la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP madrileño y en el mitin con que en el partido se celebraron los tres años de los resultados de las municipales y autonómicas de 2023 (mayoría absoluta en la región y en la capital y consecución de 113 de las 179 alcaldías de la Comunidad de Madrid), Isabel Díaz Ayuso llamó a los suyos a defender no solo gestión, sino "algo más importante todavía": valores, "una mirada liberal de la vida".

La presidenta madrileña ha construido en gran medida su perfil sobre la oposición frontal a Pedro Sánchez y en la batalla cultural contra la izquierda, y en ello se mantendrá en el año que queda hasta las elecciones autonómicas de 2027, un discurso que no solo la proyecta a la escena nacional, sino que le sirve para contener el crecimiento de Vox en la propia Comunidad de Madrid. En el mantenimiento o no de su mayoría absoluta en los próximos comicios regionales radicará buena parte de su futuro capital político.

En su equipo se entiende, no obstante, que también toca vender resultados de la acción de gobierno. Por eso, con motivo del séptimo aniversario este martes 26 de mayo de las elecciones de 2019 que la llevaron a la Puerta del Sol, donde ha seguido desde entonces, se disponen a subrayar lo que entienden son algunos de sus logros en estos siete años.

Empezando por la situación económica. Madrid se ha mantenido en estos siete años como la comunidad autónoma con mayor peso en el PIB nacional, con casi uno de cada cinco euros (el 19,8%) desde que en 2018, antes de su llegada a la presidencia regional, rebasara a Cataluña como primera economía del país. Durante este periodo, se argumenta en el Gobierno regional, se han creado 670.000 puestos de trabajo, hay 441.000 nuevos autónomos y la afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado la cifra récord de 3,9 millones. El conjunto del país está, de hecho, en máximos históricos, con más de 22 millones de afiliados.

Entre las cuestiones a las que desde el Gobierno de Ayuso se achaca el buen desempeño económico se apunta especialmente a la política fiscal, aspecto del que la baronesa madrileña hace frecuente bandera presumiendo de las hasta 34 rebajas fiscales aprobadas desde 2019, a las que se añadirán otras tres, una nueva reducción de la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en herencias o donaciones de negocios, ya en tramitación en la Asamblea de Madrid, y otras dos anunciadas cuya tramitación aún no ha empezado: la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compraventa de obras de arte y, de manera más significada, la rebaja de otro medio punto en la escala autonómica del IRPF en el ejercicio de 2027 después de la ya acometida en 2022.

El modelo sanitario

Más allá de la fotografía económica, Sol busca subrayar avances en cuestiones como la sanidad, campo de batalla política e ideológica no ya con la oposición regional, sino con el propio Gobierno central. Se cuestiona el modelo de colaboración público privada que rige en cinco hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), cuatro de ellos con el Grupo Quirón y otro con Ribera Salud, en especial a raíz de la filtración de unos audios a finales del año pasado en que un directivo de Ribera Salud llamaba a "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera para mejorar la rentabilidad de la concesión.

Frente a ello, desde el Gobierno madrileño se pone el foco en la media de espera en las listas de cirugía, 46 días frente a 121 de media nacional según el último recuento, o en la ampliación de grandes infraestructuras sanitarias. La futura Ciudad de la Salud, que unirá el Hospital de La Paz con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, es la gran apuesta, pero apenas se ha iniciado el proceso para la construcción del edificio industrial para la maquinaria necesaria para su funcionamiento y de la futura Unidad de Protonterapia. Esta misma semana se ha presentado el proyecto para la ampliación del Hospital Gregorio Marañón y en estos años se ha acometido una importante reforma del Hospital 12 de Octubre.

Recreación del aspecto que tendrá el futuro Hospital Gregorio Marañón. / COMUNIDAD DE MADRID

Al mismo tiempo se han prometido 34 nuevos centros de salud, de los que hasta la fecha se han inaugurado seis. Otros 12, afirman fuentes de la Consejería de Sanidad, se finalizarán a lo largo de este 2026. La atención primaria es uno de los problemas a los que hacer frente en un contexto generalizado de falta de médicos y enfermeras. Desde 2019, cifran fuentes regionales, se ha estabilizado a unos 30.000 profesionales que hasta entonces no eran fijos y se han creado 6.500 nuevas plazas en plantilla en el conjunto del Sermas, no solo en atención primaria. Sindicatos médicos denunciaban, no obstante, hace un año que solo uno de cada cuatro centros de salud de la región tenían su plantilla médica al completo.

Mientras se trabaja en dar solución con mejoras laborales y retributivas, la Consejería de Sanidad que dirige Fátima Matute subraya la extensión de mejoras asistenciales como la extensión en los últimos años de programas de cribado para prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer de colon o de mama y de campañas de vacunación como las del herpes Zóster o el virus respiratorio sincitial, que ha permitido reducir un 90% la hospitalización por bronquiolitis y neumonía de niños menores de un año.

Plan Vive y 13 kilómetros de Metro en tres líneas

En relación con el otro gran desafío en la región, la vivienda, desde el Gobierno de Ayuso se insiste en el éxito del Plan Vive. La iniciativa por la que la administración cede suelo público para que el sector privado construya y gestione los alquileres a un precio regulado durante un periodo de tiempo lo suficientemente amplio para rentabilizar su inversión, en torno a 50 años, ha permitido ya la entrega de 5.785 casas.

Se acelera, por otra parte, para construir hasta 280.000 nuevas casas en la región en los próximos años. Está previsto promover 70.000 hogares con algún tipo de protección, pero mientras se edifican no se ha conseguido, de momento, contener los precios. Según datos del portal inmobiliario Idealista, el metro cuadrado en la ciudad de Madrid estaba en junio de 2021 en 3.681 euros. En abril de 2026, en 5.960 euros, un 62% más.

Ayuso ha promovido, entretanto, una importante ampliación en la red de Metro. Hasta el momento solo se ha sustanciado la prolongación de la Línea 3 hasta la estación de El Casar, apenas 2,7 kilómetros pero que han servido para conectar MetroSur con el centro de Madrid y que significaron en abril del año pasado la primera extensión de la red del suburbano madrileño en una década. Por otra parte, la tuneladora Mayrit ya avanza a un ritmo de más de 15 metros diarios para que la Línea 11 crezca en 6,6 kilómetros desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal pasando por Atocha y están en marcha los trabajos para que la Línea 5 se prolongue 3,9 kilómetros hasta alcanzar al Aeropuerto de Barajas y conectarlo con la Gran Vía en media hora.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, en la futura estación de Comillas de la Línea 11 de Metro, desde donde ha comenzado a operar la tuneladora Mayrit. / COMUNIDAD DE MADRID

La presidenta madrileña podrá, además, ponerse la medalla, previsiblemente en 2027, de uno de los mayores saltos tecnológicos en la historia del transporte suburbano en la región, la circulación de trenes sin conductor por la Línea 6 del Metro.

Adicionalmente, en noviembre pasado, reabrió la Línea 7B hasta San Fernando de Henares después de tres años cerrada y una inversión superior a los 170 millones de euros. Su construcción en tiempos de Esperanza Aguirre alteró las propiedades del suelo, lo que afectó a las construcciones en superficie: hubo que derribar 74 viviendas. Las consecuencias aún se arrastran y numerosos afectados han acudido a los tribunales ante lo que consideran indemnizaciones insuficientes.

Otro proyecto fallido de Aguirre que Ayuso ha desencallado es la Ciudad de la Justicia. Las obras para levantar el que será mayor complejo judicial del mundo, agrupando en Valdebebas todas las dependencias del partido judicial de Madrid, comenzaron finalmente en octubre tras más de 20 años de intentos frustrados. Entre finales de 2026 y 2027 verá sus primeras edificaciones un proyecto presupuestado en más de 650 millones de euros.

Acuerdo con los rectores

Entre los grandes logros de gestión que pretende proyectar el Gobierno de Ayuso está también el pacto alcanzado en materia de financiación con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas. La CRUMA, conferencia de rectores regionales, venía denunciando una situación de infrafinanciación arrastrada de décadas. Algunas como la Complutense han tenido que solicitar al Gobierno regional un rescate en forma de préstamo de 34 millones de euros con compromiso de ajustes.

Ayuso firma con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas el acuerdo de financiación hasta 2031. / COMUNIDAD DE MADRID

El acuerdo, firmado apenas dos semanas después del cese de Emilio Viciana como consejero de Educación y tras guardar en un cajón el frustrado anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, pone sobre la mesa 14.800 millones de euros hasta 2031 en un momento en que aumenta la competencia por captar alumnos. Durante los siete años de la era Ayuso la Comunidad de Madrid ha autorizado la creación de tres universidades privadas para alcanzar un total de 14.

La otra gran apuesta educativa de la dirigente madrileña en estos años ha sido lo que se conoce como vuelta al modelo EGB, sustanciado sobre todo en el impulso de los CEIPSO, colegios que incorporan al menos 1º y 2º de ESO para retrasar en dos años el acceso de los alumnos al instituto, y en la adopción de medidas para favorecer la jornada en horario de mañana y tarde frente a la jornada continua en los colegios.

Residencias y Fórmula 1

En materia de dependencia, y después de la controvertida gestión en las residencias durante la pandemia de covid de 2020, con denuncias contra los protocolos de no derivación de residentes a hospitales aún vivas en los juzgados, el Gobierno regional ha presentado su Plan 40/40, una suerte de extensión al ámbito asistencial de la fórmula de colaboración publico privada del Plan Vive fuertemente contestada por la oposición de izquierdas. Las administraciones ceden parcelas de suelo público para que la iniciativa privada construya y gestione 40 residencias y otros tantos centros de día conforme a condiciones establecidas en los pliegos de licitación. Entre ellas, que se organicen en pequeñas unidades de convivencia de hasta un máximo de 25 residentes o que al menos la mitad de sus habitaciones sean individuales.

Se prevé de esta forma generar hasta 6.000 nuevas plazas residenciales en los próximos años. La primera de estas futuras residencias, en el distrito de San Blas-Canillejas de la capital, ya ha salido a licitación y se espera adjudicar próximamente con la previsión de que pueda estar funcionando en verano de 2028.

Por lo demás, el Gobierno de Ayuso sacará pecho, igualmente, en las próximas semanas de actuaciones en materia de gestión del agua, de revitalización en los municipios de menor tamaño de la región, con un crecimiento de población del 11% en localidades de menos de 20.000 habitantes desde 2019, o de impulso al sector agrario y a la tauromaquia.

Vista de La Monumental, la curva más emblemática del futuro circuito de Madring, en Ifema. / EPE

También de la consolidación de un modelo turístico expansivo y orientado de manera creciente a los que se consideran viajeros "de alto valor" vinculados a un interés por la cultura, el ocio, singularmente la gastronomía, y la celebración de eventos deportivos internacionales. Las cifras que manejan en Sol apuntan a que en 2025 visitaron Madrid 16,5 millones de personas que gastaron 21.500 millones de euros, un 9,6% más que en 2024.

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En ese marco, desde el Ejecutivo regional se busca capitalizar la llegada a la región de citas como los partidos de fútbol americano de la NFL o la disputa, el próximo septiembre del Gran Premio de España de Fórmula 1, el regreso de la competición a Madrid después de 40 años que, se anticipa, dejará en poco más de un fin de semana el equivalente a un 0,2% de todo el PIB regional anual.