El 60% de los gerundenses utiliza el catalán como lengua habitual en las relaciones sociales

Un 60% de los gerundenses utilizan el catalán solo o «combinado» con el castellano como lengua habitual en las relaciones sociales, pero solo uno de cada cuatro (24,7%) lo mantiene en las conversaciones cuando les responden en castellano. Este es uno de los resultados de la primera encuesta de usos lingüísticos en la ciudad que el Ayuntamiento de Girona encargó a la UdG. Se trata de una encuesta «pionera» en Catalunya que «constata» un retroceso en el uso social de la lengua y el fin de la era «en Girona, rai». El alcalde, Lluc Salellas, dice que los datos muestran que casi el 95% entiende la lengua y que eso implica que «todos los que la utilizamos habitualmente podemos hablarla con casi todo el mundo». «Como alcalde, animo a mantenerla», ha afirmado.

El Ayuntamiento de Girona anunció hace un año que encargaba a la UdG un estudio sobre el uso del catalán en la ciudad a través de 500 encuestas a domicilio. El proceso empezó en el mes de noviembre y este lunes se han presentado los resultados. Se trata de una encuesta pionera en Catalunya, solo comparable a la que hace la Generalitat, porque no hay ningún otro ayuntamiento catalán que haya impulsado una de estas dimensiones.

Para llevarla a cabo, se han realizado 520 entrevistas a residentes de la ciudad mayores de 15 años y distribuidas por distritos. El estudio analiza, en primer lugar, el lugar de nacimiento de la población encuestada, que en un 60,15% ha nacido en Catalunya, frente a un 29,46% que ha nacido en el extranjero y un 10,4% en otros puntos del Estado español. En relación con la población extranjera, un 20,6% de esta es de origen hondureño, seguida de la de Marruecos, Colombia y Rumanía.

El primer dato que constata el estudio es que el 94,3% entiende el catalán (el 99,5% entiende el castellano); un 82,4% lo habla; un 90,2% lo sabe leer y un 74% escribirlo. Estas cifras sitúan la capital ligeramente por encima de la demarcación de Girona y de Catalunya, según los datos de la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población (EULP) de 2023.

Más catalán entre los mayores de 65 años

Entrando en los usos, el estudio constata que un 34,3% utilizan el catalán como lengua inicial y casi un 50% como lengua habitual. Por edades, la franja que lo tiene como lengua inicial en mayor medida es la de más de 65 años (48,8%), baja a la de 45-64 (27,4), pero repunta a la de 30-44 (30,9%) y a la de hasta 29 (35,3%). Pasa lo mismo en la lengua habitual: en mayores de 65 años un 56,4% la tienen como lengua principal. En el ámbito familiar, se habla más en catalán con los hijos (43%) que con el padre (37,7%) o la madre (36,2%), pero con la pareja llega hasta el 44,5%. Esto, según una de las autoras del estudio, Carla Ferrerós, sugiere un aumento de la transmisión intergeneracional.

Los usos sociales

En el ámbito social, sin embargo, los datos son diversos. Con los compañeros de trabajo o de estudio, las amistades, vecinos y compañeros de deportes, casi el 60% tienen como lengua principal el catalán o combinada con el castellano. También en el comercio, la restauración o con el personal médico. Esto sitúa Girona por debajo de las comarcas gerundenses en conjunto, pero ligeramente por encima de Catalunya.

A pesar de la elevada comprensión de la lengua y de que la mayoría de gerundenses la utilizan como lengua habitual, sin embargo, solo uno de cada cuatro la mantiene cuando en una conversación iniciada en catalán les responden en castellano. Este dato sitúa Girona por encima de la demarcación (19%) y de Catalunya (13,2), pero, según el consistorio, está muy por debajo de lo que sería esperable y necesario.

«No podemos estar satisfechos»

La concejala de Lengua Catalana, Núria Riquelme, ha asegurado que el estudio demuestra la importancia de su concejalía y confirma «que la era del “en Girona, rai” se ha acabado». «Aunque los datos dicen que estamos mejor que en Catalunya, estamos peor que en las comarcas gerundenses en conjunto. No podemos estar satisfechos con el 60% de gente que utiliza el catalán solo o combinado como lengua habitual», ha afirmado. En relación con esto, Riquelme ha dicho que tienen «mucho trabajo por hacer» y ha lanzado un mensaje a los gerundenses: «Es un deber de todos». Sobre el hecho de que solo una cuarta parte de los gerundenses hagan «el ejercicio» de mantener la lengua en las interacciones, ha dicho que invita al reto de «mantener el catalán».

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Por su parte, el alcalde Lluc Salellas ha dicho que no están satisfechos con las cifras, que el hecho de que prácticamente la totalidad de los gerundenses entiendan la lengua debería permitir que todos los que la tienen como lengua habitual pudieran hablarla con prácticamente todo el mundo y que habría que llegar al 70 o el 80% de hablantes habituales. En este sentido, ha defendido el trabajo hecho por el equipo de gobierno y ha asegurado que continuarán trabajando intensamente en ello.