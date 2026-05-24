La nueva tendencia en las herencias: los testamentos solidarios con la naturaleza ganan fuerza en España

María V. tiene 48 años y ya ha decidido que el día que falte una parte de su herencia irá a entidades ecologistas dedicadas al cuidado de los animales y del planeta. "Desde pequeña he sentido una conexión especial con la naturaleza. Con el tiempo, ese amor se ha convertido en preocupación por cómo estamos dejando el planeta y, sobre todo, en ganas de actuar para dejar un mundo mejor para las generaciones futuras. Por eso, cuando empecé a pensar en mi legado, tuve claro que quería dejar algo para el cuidado de la naturaleza y de los animales", relata con dulzura a EL PERIÓDICO.

Su caso no es el único. Según indican los registros, cada vez son más los españoles que deciden dejar parte de su legado a oenegés ambientalistas. En el último lustro, sobre todo a raíz de la pandemia de covid-19, esta tendencia ha ido al alza y ya se contabilizan cientos de casos en toda España.

"Desde pequeña he sentido una conexión especial con la naturaleza. Por eso, cuando empecé a pensar en mi legado, tuve claro que quería dejar algo para el cuidado de la naturaleza" María V.

En los últimos años, por ejemplo, Greenpeace ha recibido 18.665 solicitudes de información sobre testamentos solidarios. Sobre todo tras la pandemia, cuando el mundo entero se vio expuesto de golpe a una situación que obligó a ver de cerca la muerte y, cómo no, a reflexionar sobre ella. Desde entonces, afirma la entidad, se ha registrado un incremento de hasta el 150% en peticiones de información para incluir al grupo en su herencia.

Hace décadas que las grandes entidades ecologistas cuentan con programas de testamentos solidarios. Antaño, solo acudían a estas iniciativas personas mayores o con enfermedades terminales. Pero ahora, según relatan varias asociaciones, cada vez son más las personas jóvenes y sanas que deciden incluir a oenegés en sus últimas voluntades solo por el afán de contribuir a una buena causa cuando ya no estén aquí.

Al menos 277 personas han incluido a Greenpeace en su testamento y 199 más a WWF

Greenpeace, por ejemplo, tiene constancia de al menos 277 personas que han incluido a la entidad en su testamento y al menos 2.330 más que han solicitado información en el último año. En WWF se cuentan un total de 199 personas adheridas al programa 'Herencias para la naturaleza' y 1.500 más que han contactado con la entidad para informarse. En España también cuentan con iniciativas similares entidades como la Fundación Mona. Pero también son muchos los grupos ecologistas que se incluyen en herencias sin contar con un programa específico para ello, como es el caso de muchas protectoras locales.

María posa con sus perros en un casa de Terrassa, Barcelona. / Victòria Rovira / EPC

En el caso de María, explica, el día que ya no esté en este mundo parte de su herencia irá a WWF y a la Asociación por la Defensa de los Derechos de los Animales (ADDA). "No soy rica ni mucho menos. Pero me consuela pensar que algún día parte de lo que he conseguido tras toda una vida de trabajo pueda servir para una buena causa", sostiene. La decisión, apunta, la tomó hace un par de años tras un momento de reflexión vital y ahora, aún sabiendo que puede cambiar de parecer en cualquier momento, la reivindica con la convicción de quien quiere dejar "una huella positiva en este mundo". "Se nos ha inculcado mucho la importancia de ayudar a estas causas a lo largo de nuestra vida, ¿así que por qué no hacerlo también con nuestro legado? Me gusta pensar que parte de lo que deje servirá para ayudar a animales en peligro de extinción", reflexiona.

Perfiles diversos

Hoy en día hay todo tipo de personas que se adhieren a los testamentos solidarios con el planeta. "Hay desde personas mayores sin descendencia a padres de familia que quieren dejar parte de su legado a estas entidades como forma de reivindicar sus valores. También vemos desde socios de oenegés hasta personas que en vida no han tenido recursos económicos para hacerlo y que encuentran en su testamento una forma de contribuir a la causa.

Hay tantas historias como personas que se adhieren a estas iniciativas", afirma Bárbara Crespi, responsable de Herencias y Legados en WWF España. Entre los perfiles más destacados, explica, están "los niños que se criaron viendo a Félix Rodríguez de la Fuente y que gracias a él aprendieron el valor de las especies y del medio". "En general, el nexo común es el amor por la naturaleza", afirma.

"Hay desde personas mayores sin descendencia a padres de familia que quieren dejar parte de su legado a estas entidades como forma de reivindicar sus valores" Bárbara Crespi — WWF

También existe gran diversidad de casuísticas a la cuantía de herencia que deja la gente. "Hay quien deja propiedades, quien deja porcentaje del dinero que queda en su cuenta de ahorros, quien deja por escrito una cifra fija o quien da como herencia objetos de valor. Lo importante no es la cifra en sí, sino que cada uno contribuya con lo que buenamente puede", comenta Crespi.

En la mayoría de casos, explica, los testadores aprovechan la redacción de su testamento para dejar parte de su legado a varias entidades compatibles con sus valores. Por eso mismo, en ocasiones, las mismas personas que incluyen en sus últimas voluntades a las entidades ecologistas también añaden otros grupos solidarios como, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, Cáritas, Oxfam Intermón, Save The Children o Acnur.

Catalunya y Madrid lideran

Catalunya destaca como la primera comunidad en número de solicitudes de información y como la segunda en número de testamentos solidarios formalizados, solo por detrás de Madrid. "El 60% de las herencias que recibimos son de mujeres. Antes solo solían contactar con nosotros personas de edad avanzada pero ahora también nos llegan gran cantidad de peticiones de gente joven, de apenas 40 años, que quiere incluir a causas solidarias en su testamento", comenta Justine Huppert, responsable del testamento solidario de Greenpeace.

"La parte más bonita de este proceso es ver cómo las personas quieren ayudar a construir un mundo más justo para todos aún cuando ya no estén aquí entre nosotros" Justine Huppert — Greenpeace

Hay personas que, al dejar por escritas sus voluntades, piden que su dinero vaya a causas específicas como, por ejemplo, la conservación del lince ibérico o la protección de los ecosistemas marinos. Pero dado que los testamentos se redactan cada vez a más temprana edad, Huppert afirma que la gran mayoría pide que su dinero sirva para contribuir al cuidado del planeta en general.

"La parte más bonita de este proceso es ver cómo las personas quieren ayudar a construir un mundo más justo para todos aún cuando ya no estén aquí entre nosotros. Nadie sabe cómo estará el mundo el día que ya no esté en este planeta pero, aún así, es esperanzador ver a tantas personas que quieren contribuir a proyectos que contribuyan a cuidar el planeta y a proteger a todas las especies que lo habitan", comenta la especialista.