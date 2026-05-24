Dos personas mueren en un accidente en la A-2 en Jorba

Dos personas han muerto este domingo en un accidente entre dos vehículos en la A-2 en Jorba. El aviso del accidente se recibió hacia las 17:30 y hasta el lugar de los hechos se desplazaron seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat.

Por causas que se están investigando, se produjo un accidente entre una furgoneta y un turismo, con el resultado de dos personas fallecidas y cuatro heridos menos graves que fueron trasladados al Hospital de Igualada.

Inicialmente, la vía quedó completamente cortada mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona. Posteriormente, se pudo reabrir un carril a la circulación, aunque otro continúa cortado porque los efectivos siguen actuando en el accidente. Según el Servei Català de Trànsit, el incidente provoca unos tres kilómetros de retenciones en dirección Barcelona.

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Con estas víctimas, son 47 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas (datos provisionales).