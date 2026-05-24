Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroIsak AndikPresión estética masculinaCalorBad BunnyUrbanizacionesArcadi EspañaIránMercadona
instagramlinkedin

Accidente mortal

Dos personas mueren en un accidente en la A-2 en Jorba

Cuatro personas han resultado heridas. El choque provoca colas de hasta tres kilómetros en sentido Barcelona

Caravanas en la AP-7 por un accidente en Avinyonet y más retenciones en la A-2 y la C-58

Imágenes aéreas del tráfico en la A 2

Imágenes aéreas del tráfico en la A 2 / Trànsit

Núria León

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos personas han muerto este domingo en un accidente entre dos vehículos en la A-2 en Jorba. El aviso del accidente se recibió hacia las 17:30 y hasta el lugar de los hechos se desplazaron seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat.

Por causas que se están investigando, se produjo un accidente entre una furgoneta y un turismo, con el resultado de dos personas fallecidas y cuatro heridos menos graves que fueron trasladados al Hospital de Igualada.

Inicialmente, la vía quedó completamente cortada mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona. Posteriormente, se pudo reabrir un carril a la circulación, aunque otro continúa cortado porque los efectivos siguen actuando en el accidente. Según el Servei Català de Trànsit, el incidente provoca unos tres kilómetros de retenciones en dirección Barcelona.

Noticias relacionadas

Con estas víctimas, son 47 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas (datos provisionales).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anatomía de la caída de Isak Andic: 5 factores clave explicados con gráficos y vídeos
  2. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  3. Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
  4. La revolución sexual de las mujeres mayores: 'Con 89 años, tengo relaciones con distintos hombres fuera de la residencia
  5. Carlos Elías, catedrático en la Carlos III: 'El inglés no debería estar en la selectividad
  6. Los ocupantes de un coche robado embisten un vehículo de los Mossos en Badalona y los agentes responden con varios disparos
  7. De la tortuga mora y la anguila al desmán ibérico: España identifica 471 especies amenazadas en su primera Lista Roja Nacional
  8. El error que muchas familias cometen con el inglés: más academia no siempre ayuda

Dos personas mueren en un accidente en la A-2 en Jorba

Dos personas mueren en un accidente en la A-2 en Jorba

Barcelona afronta la primera noche de calor tropical del año, con temperaturas por encima de los 20 grados

Caravanas en la AP-7 por un accidente en Avinyonet y más retenciones en la A-2 y la C-58

Caravanas en la AP-7 por un accidente en Avinyonet y más retenciones en la A-2 y la C-58

Encuentran dos cachalotes muertos a 12 millas de Barcelona

‘Looksmaxxing’, 'mogging', 'hunter eyes'… El diccionario de la nueva obsesión por "maximizar" el atractivo masculino

‘Looksmaxxing’, 'mogging', 'hunter eyes'… El diccionario de la nueva obsesión por "maximizar" el atractivo masculino

Martillazos en la mandíbula, lengua pegada al paladar y 'ojos de cazador': el ideal extremo de belleza que seduce a los chicos

Martillazos en la mandíbula, lengua pegada al paladar y 'ojos de cazador': el ideal extremo de belleza que seduce a los chicos

Jaume Funes, psicólogo, educador y periodista: "Hemos psiquiatrizado todo: a todo le ponemos etiquetas cuando en realidad estamos agobiados"

Jaume Funes, psicólogo, educador y periodista: "Hemos psiquiatrizado todo: a todo le ponemos etiquetas cuando en realidad estamos agobiados"

Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud