Los Mossos detectan nuevas formas de plantar marihuana: 'narcobúnkeres' al lado de las viviendas

Cultivar marihuana en Catalunya se está convirtiendo en un deporte de riesgo. No únicamente se dedican a ello organizaciones criminales, tanto internacionales como de aquí, sino que hay muchos pequeños productores, sin un grupo delincuencial potente detrás, que utilizan viviendas aisladas, habitualmente las mismas en las que residen, para instalar plantaciones. Estos delincuentes no únicamente deben estar atentos a que la policía no les pille, también deben estar vigilantes a grupos rivales dado que el riesgo de sufrir un narcoasalto es elevado. Y más cuando hay grupos especializados que se dedican a ello.

En este contexto, están proliferando los 'narcobúnkeres', espacios tanto subterráneos como en superficie donde estos pequeños traficantes suelen plantar la marihuana. Los Mossos se están encontrando cada vez con más instalaciones de este tipo. Habitualmente son construcciones anexas en la misma parcela que sus viviendas. Puertas camufladas ocultan su acceso.

La inversión para construir un 'narcobúnker' es muy elevada, ronda el millón de euros. No es solo la infraestructura, sino que también instalan potentes equipos de agua, iluminación y ventilación para potenciar el crecimiento de las plantas. Todo ello conectado de forma fraudulenta a la red eléctrica. También cuentan con sistemas que disimulan el olor de la droga. Y es que en muchas ocasiones estas viviendas están en urbanizaciones residenciales.

Algunos de estos productores tienen acuerdos con grupos criminales que les compran la droga. Con la venta de una o dos cosechas han rentabilizado la inversión.

Un garaje sospechoso

El hallazgo más reciente de un 'narcobúnker' se produjo en febrero pasado en una vivienda de Alella (Maresme), a la que acudieron los Mossos tras recibir el aviso de la policía local. Los agentes detuvieron a cuatro hombres y una mujer por presuntamente tener en el jardín de la finca una construcción de unos 50 metros cuadrados en la que había 1.080 plantas de marihuana. Los sospechosos habían pedido permiso para construir un garaje pero los Mossos no encontraron ningún acceso para vehículos.

La policía encontró con 1.850 plantas de marihuana en un búnker de 400 metros cuadrados al lado de una vivienda unifamiliar en Torrelles de Foix

Sí que había cuatro aparatos de aire acondicionado funcionando, unas 40 lámparas y 21 ventiladores para hacer crecer la droga. Y aunque la construcción tenía revestimiento térmico y acústico, la policía detectó un fuerte olor a marihuana. Un detenido, de 43 años, pasó a disposición judicial y el resto, de 41 a 71 años, quedaron en libertad a la espera de ser citados por el juzgado.

Plantación encontrada en un búnker en una vivienda de Torrelles de Foix / Mossos

Una variedad de estos búnkeres son las plantaciones que se encuentran bajo tierra. A finales de abril los Mossos detuvieron a un hombre de 72 años que tenía 1.430 plantas en el sótano de su vivienda de Montmeló (Vallès Oriental), así como 26 kilos de marihuana ya procesada en tres paquetes para su venta.

Como una bodega

El caso más reciente fue el pasado 7 de mayo, cuando los Mossos se encontraron con un cultivo con 1.850 plantas de marihuana en un búnker de 400 metros cuadrados al lado de una vivienda unifamiliar en la urbanización de Can Coral en Torrelles de Foix (Alt Penedès). El objetivo es que la plantación pasara lo más desapercibida posible, ya que tenía un techo en forma de bóveda y parecía una bodega. La persona que vivía en la casa anexa, que fue detenida, había construido presuntamente una importante infraestructura en la parte posterior de la vivienda específicamente para cultivar la marihuana, según la policía catalana, ya que tenía sistemas de iluminación, ventilación y climatización.

Los agentes remarcan que la construcción tenía un revestimiento aislante para evitar ser detectada. Lo que no tuvo en cuenta el sospechoso es que la compañía eléctrica encargada del suministro en la zona alertó de un elevado consumo eléctrico que provocaba cortes de suministro habituales en la urbanización. Esa fue la clave para que los investigadores descubrieran que existía este 'narcobúnker'. El detenido supuestamente cometió un fraude eléctrico de 73.000 euros. La plantación fue desmantelada.

Una plantación es igual a 80 viviendas

Según un reciente informe de Endesa, el principal problema de las plantaciones de marihuana instaladas en viviendas y naves industriales y enganchadas irregularmente a la red eléctrica es que pueden colapsar la distribución al consumir todo el día sin descanso. Por eso calculan que el promedio medio de una plantación indoor es que consume lo mismo que 80 viviendas.

La compañía remarca que la mayoría de plantaciones están controladas por organizaciones criminales que suelen tender cables de más de un kilómetro, para dificultar la detección del enganche irregular, electrifican puertas para evitar el acceso a las plantaciones y llegan incluso a manipular los fusibles de los centros de transformación.

En 2025 se desmantelaron alrededor de 1.850 instalaciones indoor para el cultivo de cannabis en toda España

En los últimos cinco años, la filial de Redes de Endesa ha desmantelado la instalación eléctrica que alimentaba alrededor de 10.600 plantaciones de marihuana en el interior de locales. La energía recuperada en estos fraudes equivale al 26% del robo total de energía contabilizado, según la compañía que recuerda que el problema de las plantaciones de droga es "especialmente grave en algunas zonas de Catalunya y Andalucía".

Cuadro eléctrico ilegal en la plantación encontrada en un búnker en una vivienda de Torrelles de Foix / Mossos

Además, señalan que sólo en 2025 se desmantelaron alrededor de 1.850 instalaciones indoor para el cultivo de cannabis en toda España. La energía recuperada en estos fraudes sumó 182,7 millones de KWh. También remarcan que la proliferación de estas plantaciones de marihuana genera problemas de fallos de suministro eléctrico al conjunto de vecinos y que el refuerzo de la red, con más potencia, "no resuelve el problema, ya que se utiliza para alimentar nuevas plantaciones". Endesa remarca que "en algunas zonas, la potencia eléctrica disponible multiplica por cinco la contratada legalmente, pero el fraude es de tal magnitud que termina por saturar las instalaciones".

Junto con los problemas de los cortes de suministros, Endesa remarca que cada vez más se encuentran que los técnicos que acompañan a la policía para quitar estos empalmes ilegales son agredidos por los propietarios de las plantaciones. El año pasado fueron 58 ataques cuando en los tres anteriores se registraron un centenar.