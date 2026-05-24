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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido acusado de homicidio por la muerte de su padre durante la excursión que ambos realizaron en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Andic ha pagado una fianza de un millón de euros y ha salido en libertad con cargos de los juzgados de Martorell. La jueza lo acusa de haber matado a su padre con premeditación.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la detención del hijo de Isak Andic, de Mango
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La detención del hijo de Isak Andic reactiva el "turismo negro" en Montserrat
Collbató es y ha sido siempre punto de salida de muchas excursiones a Montserrat, ya sea a las cuevas, o a diferentes caminos que parten de esta población. Pero desde hace un tiempo hay otro destino: el lugar donde murió Isak Andic, el fundador de Mango. Es lo que se denomina turismo negro o tanatoturismo, que implica visitar lugares asociados con la muerte y la tragedia.
En el caso de Montserrat y el caso del incidente que acabó con la muerte de Andic, el lugar en sí no es un destino final, pero sí un lugar de paso obligado. Gente que ya quería hacer el camino de la cueva, o que va al Santuario de la Salut o las cuevas del Salnitre caminan unos metros más y se acercan. El punto del accidente está muy cerca de la cueva del Salnitre.
El Govern respalda a Mango ante el caso Andic y espera que no sufra impactos
La consellera de Economía, Alícia Romero, ha mostrado este jueves "todo el apoyo" del Gobierno catalán a la multinacional Mango ante el caso Andic y espera que la compañía "no sufra ningún contratiempo por esta situación difícil".
En declaraciones a Catalunya Ràdio, la consellera ha respondido así a una pregunta respecto a la detención de Jonathan Andic, al que la juez acusa de matar de forma premeditada a su padre, Isak Andic, el fundador de Mango.
"Mango es una empresa muy sólida, factura mucho y es muy importante para nuestro país. Me sabe mal el momento que está viviendo, pero tenemos que ser prudentes, confiar en la justicia y respetar la presunción de inocencia", ha comentado la consellera, que ha añadido que Mango es una empresa "embajadora" de Cataluña en el mundo.
"Esperamos que no sufra ningún contratiempo por esta situación difícil que están viviendo. Todo el apoyo y un abrazo al equipo de Mango", ha añadido la consellera, que ha recordado que hace solo unos días visitó las instalaciones de Mango junto a su consejero delegado, Toni Ruiz.
Fianzas más altas en el ámbito penal impuestas en España
La mayor fianza en el ámbito penal en España fue la de 50 millones de euros impuesta el 5 de diciembre de 2012 por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a Ángel de Cabo, propietario de Marsans y Nueva Rumasa, para eludir la prisión.
Fue rebajaba inicialmente a 15 millones de euros y, finalmente, a 300.000 euros por su colaboración con la justicia.
En la misma fecha y el mismo procedimiento, el juez Velasco impuso 30 millones de fianza al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y a Iván Losada, estrecho colaborador de Del Cabo. La fianza a Díaz Ferrán fue reducida posteriormente a 10 millones y la de Losada, a tres millones.
Esa cantidad de 30 millones de euros iguala la impuesta en junio de 1999 a Javier de la Rosa en el caso Torras (5.000 millones de pesetas). Posteriormente fue rebajada a 3 millones de euros.
Los empresarios Alberto Cortina, Alberto Alcocer y Rafael Montes tuvieron que pagar de forma conjunta, en marzo de 1998, 24 millones de euros (4.080 millones de pesetas) para eludir su ingreso en prisión por el caso Urbanor.
A Francisco Correa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le impuso en junio de 2011 una fianza de 15 millones de euros como supuesto responsable de la trama Gürtel, posteriormente rebajada a 200.000 euros.
También 15 millones de euros fue la fianza impuesta por la Audiencia Nacional en junio de 2011 al empresario Husein Salem en el marco de la petición de extradición cursada por Egipto. Horas después se le impuso una segunda fianza de 12 millones de euros en otro proceso.
Otros errores y contradicciones en la declaración de Jonathan Andic
Jonathan declaró que, cuando ocurrió el siniestro, él andaba unos metros por delante de Isak. Explicó que su padre se había quedado rezagado para sacar fotografías en ese punto del recorrido. Pero los policías, cuando levantaron el cadáver de Andic, encontraron su teléfono en el bolsillo del pantalón. Por eso los investigadores creen que Isak no estaba haciendo fotos. Además, al analizar el contenido de ese teléfono, comprobaron que Isak no había tomado ninguna imagen del lugar por el que terminaría cayendo.
Las "contradicciones"
El mismo día de los hechos, Jonathan Andic declaró a los Mossos que cuando iban por el sendero se adelantó unos cuatro o cinco metros, que su padre se detuvo a tomar unas fotos con su móvil, que no lo tenía a la vista y que, mientras caminaba, escuchó un ruido de piedras cayendo. Se giró, vio un cuerpo rodando entre los matorrales y escuchó entonces un fuerte golpe y un gemido de dolor.
Quince días después, el 31 de diciembre, el primogénito compareció de nuevo ante los Mossos y mantuvo que su padre usó el móvil al principio y ya no lo volvió a utilizar. El volcado del teléfono confirma esa versión, por lo que la jueza cree que se contradijo respecto a sus explicaciones iniciales.
En su primera llamada a emergencias, a las 12:36 horas, el primogénito de Andic aseguró que creía que su padre se había caído por un barranco. A las 13:13 horas, cuando le llamó una enfermera del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), manifestó que él iba adelantado y que de repente oyó un ruido de piedras y al girarse vio al empresario "gritar y caerse", en lo que la jueza aprecia una versión "modificada".
Según los Mossos, si la distancia entre padre e hijo era de unos 3 o 4 metros, y teniendo en cuenta que la visibilidad ese día era buena, "pudo ver sin género de dudas la caída", ya que para no apreciarla debían haber estado a unos 8 u 9 metros el uno del otro.
El borrado y la "extraña" desaparición del móvil
Según los Mossos, el 25 de marzo de 2025, tres meses después de la muerte de su padre, Jonathan Andic cambió su Iphone 14 por un modelo superior, el Iphone 16 PRO, "borrando el contenido del antiguo teléfono".
Tanto los Mossos como la jueza ven como un indicio la "desaparición, en extrañas circunstancias" del móvil antiguo del primogénito, que manifestó a su secretaria que se lo habían robado en Quito (Ecuador), en un "viaje relámpago" del 25 al 26 de marzo.
Según remarca la jueza, las fechas de la "desaparición" del antiguo terminal "coinciden" con la publicación de varias informaciones sobre la reapertura de la causa por la muerte del empresario -se archivó provisionalmente el 20 de diciembre de 2024 y se reabrió el 30 de enero-.
Las gestiones de Mossos para comprobar la pérdida o sustracción del móvil inicial de Andic no han dado resultado.
Caída sospechosa: sin heridas en las manos y en 'tobogán'
El informe forense que se redactó después de examinar el cadáver de Isak Andic concluye que las lesiones parecen señalar que su caída ocurrió como si “se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”. Y prosigue: “Todas las lesiones del resbalón son en el lado derecho y en forma ascendente”.
Además, señala la jueza de Martorell en su auto de prisión preventiva contra Jonathan, el cuerpo del dueño de Mango “no presenta lesiones en las palmas de las manos” y “se descarta el resbalón con una piedra o caída hacia delante”.
La importancia de la huella
La Unitat d'Intervenció en Muntanya (UIM) de los Mossos de Esquadra analizó una de las huellas que aparece en una de las fotografías que se tomaron del lugar de los hechos el día del siniestro. Es una pisada que está sobre ese paso y que, tal vez, pudo dejar el zapato de Isak al trastabillarse y caer por la pendiente hasta el barranco. O durante un forcejeo con Jonathan.
La conclusión de la UIM es que esa pisada no se corresponde con un simple resbalón porque para lograr esa huella tan marcada hizo falta que los agentes pisaran repetidamente –hasta cuatro veces– hacia delante y hacia detrás. La importancia que pueda tener ese análisis en el juicio es incierto, para empezar no resultará fácil acreditar quién la hizo: Isak, Jonathan u otro excursionista antes que ellos.
El lugar de los hechos: el único punto donde la caída es mortal
Solo hay un punto del recorrido en el que las personas que caminan quedan expuestas a una caída de más de cien metros.
Se trata de un paso estrecho sin valla al que se accede tras caminar unos cien metros de distancia desde el aparcamiento de las cuevas. En ese punto exacto es donde cayó –o fue empujado por Jonathan– el dueño de Mango.
A un lado del paso queda la pared del macizo; al otro, una pequeña pendiente de cuatro metros de ancho y un poco resbaladiza que conduce a una apertura entre la maleza desde la que se accede al precipicio. Llegar hasta allí después de resbalar es posible, pero también difícil.
El lugar del incidente
El Camí de les Feixades es un sendero que zigzaguea por la ladera sur del macizo de Montserrat y que inicia su ascenso justo al lado de las Cuevas del Salnitre, en Collbató. El camino, empedrado en varios tramos, flanquea las paredes verticales de la montaña para conectar con la zona alta del monasterio.
Solo hay un punto del recorrido en el que las personas que caminan quedan expuestas a una caída de más de cien metros. Se trata de un paso estrecho sin valla al que se accede tras caminar unos cien metros de distancia desde el aparcamiento de las cuevas. En ese punto exacto es donde cayó –o fue empujado por Jonathan– el dueño de Mango.
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