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Accidente

Herido un hombre al caer doce metros desde un sendero de Cornudella de Montsant

Los bomberos, junto con sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), desplegaron un dispositivo para rescatar al hombre, que cayó a un lugar de difícil acceso

Los bomberos rescatan a un hombre herido tras caer 12 metros en el Montsant.

Los bomberos rescatan a un hombre herido tras caer 12 metros en el Montsant. / BOMBERS

EFE

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Un hombre de 42 años ha resultado herido, con diversas fracturas, al caer al vacío doce metros desde un sendero de Cornudella de Montsant (Tarragona), han informado los Bombers de la Generalitat.

Este cuerpo de emergencias fue alertado anoche, sobre las nueve y media, de que un hombre se había caído desde un sendero cuando, acompañado de otros excursionistas, regresaba de una escalada.

Tweet sobre un dispositivo de rescate en Cornudella de Montsant.

Los bomberos, junto con sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), desplegaron un dispositivo para rescatar al hombre, que cayó a un lugar de difícil acceso.

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De hecho, el equipo de rescate tardó una hora en llegar al punto en el que estaba herido, otra hora en estabilizarlo, y una hora más en subirlo hasta el camino. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario.

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