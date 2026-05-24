Herido un hombre al caer doce metros desde un sendero de Cornudella de Montsant

Un hombre de 42 años ha resultado herido, con diversas fracturas, al caer al vacío doce metros desde un sendero de Cornudella de Montsant (Tarragona), han informado los Bombers de la Generalitat.

Este cuerpo de emergencias fue alertado anoche, sobre las nueve y media, de que un hombre se había caído desde un sendero cuando, acompañado de otros excursionistas, regresaba de una escalada.

A Cornudella de Montsant, dispositiu de rescat dissabte vespre (avís @112 a 21.28h) home 42a amb fractures en caure de 12m quan tornava d'escalar.

Extracció dificultosa per corriol (1h per accedir, 1h per estabilitzar el ferit a lloc i 1h fins camí) @bomberscat amb @semgencat pic.twitter.com/1rXegNsPlW — Bombers (@bomberscat) May 24, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Tweet sobre un dispositivo de rescate en Cornudella de Montsant.

Los bomberos, junto con sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), desplegaron un dispositivo para rescatar al hombre, que cayó a un lugar de difícil acceso.

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De hecho, el equipo de rescate tardó una hora en llegar al punto en el que estaba herido, otra hora en estabilizarlo, y una hora más en subirlo hasta el camino. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario.