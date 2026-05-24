Accidente
Herido un hombre al caer doce metros desde un sendero de Cornudella de Montsant
Los bomberos, junto con sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), desplegaron un dispositivo para rescatar al hombre, que cayó a un lugar de difícil acceso
EFE
Un hombre de 42 años ha resultado herido, con diversas fracturas, al caer al vacío doce metros desde un sendero de Cornudella de Montsant (Tarragona), han informado los Bombers de la Generalitat.
Este cuerpo de emergencias fue alertado anoche, sobre las nueve y media, de que un hombre se había caído desde un sendero cuando, acompañado de otros excursionistas, regresaba de una escalada.
Los bomberos, junto con sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), desplegaron un dispositivo para rescatar al hombre, que cayó a un lugar de difícil acceso.
De hecho, el equipo de rescate tardó una hora en llegar al punto en el que estaba herido, otra hora en estabilizarlo, y una hora más en subirlo hasta el camino. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario.
- Anatomía de la caída de Isak Andic: 5 factores clave explicados con gráficos y vídeos
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
- La revolución sexual de las mujeres mayores: 'Con 89 años, tengo relaciones con distintos hombres fuera de la residencia
- Los ocupantes de un coche robado embisten un vehículo de los Mossos en Badalona y los agentes responden con varios disparos
- De la tortuga mora y la anguila al desmán ibérico: España identifica 471 especies amenazadas en su primera Lista Roja Nacional
- Carlos Elías, catedrático en la Carlos III: 'El inglés no debería estar en la selectividad
- El error que muchas familias cometen con el inglés: más academia no siempre ayuda