Dolors Garcia, jefa de Urgencias: "No critiquemos tanto la sanidad y que empiece a dimitir quien no hizo lo que tocaba"

Se dedicó a Urgencias por la adrenalina, pero su principal logro profesional es un método de evaluación geriátrica que consiste en preguntar y escuchar a los pacientes de una forma metódica y nada trepidante. Expresiva, risueña y emotiva, Dolors Garcia Pérez valora especialmente, por encima de cosas teóricamente más importantes, que sus alumnos de UManresa la nombraran madrina de su promoción. A cambio de su pasión por ayudar, pide tanto a quienes gobiernan como a los usuarios que traten mejor a la sanidad.

¿Recuerda la primera vez que tuvo la sensación de que había salvado una vida?

Sí, en Tortosa. Una familia llevó a una señora mayor que se ahogaba. Estaba azul. Escuché un ruido que me hizo pensar en un atragantamiento. Pregunté si estaba comiendo, me dijeron que sí, cogí unas pinzas y, sin haberlo hecho nunca, busqué y le saqué del cuello un trozo de hígado. Si no llegamos a acertar que era eso, la perdemos. Ese punto de adrenalina me acabó de convencer de que yo quería dedicarme a las urgencias.

¿Consideramos que salvar una vida es lo máximo que se puede hacer en Medicina. ¿Es así?

Sí, pero también hay otras cosas importantes y gratificantes. A veces es incluso más gratificante hacer una intervención menos crítica, pero más elaborada, que sale bien. O, incluso, aunque no puedas salvar a la persona, puede ser muy importante el acompañamiento a la familia, por duro que sea el momento. De hecho, es curioso que he recibido más agradecimientos por haber hecho un buen acompañamiento de una muerte que por vidas salvadas.

Si genera más gratitud una actitud humana que un resultado médico, quizá priorizar tanto el resultado es un error...

Totalmente. Mi tesis hace esta reflexión. Puede ser que puedas hacer una acción terapéutica y que el enfermo te diga que no, que hasta aquí. En el primer momento de la acción de urgencias la prioridad es salvar la vida pero, más allá de ese momento, quizá ya no lo es, y esa realidad la tenemos que saber contemplar.

Precisamente, usted ha tenido mucho éxito con una iniciativa suya, el 3D/3D+, que, muy simplificado, es un cuestionario. En un momento en que todo es tecnología, ¿que saber preguntar al paciente sea un avance no nos dice muchas cosas?

Sí, no podemos olvidar que la base de la Medicina es que el médico mira, escucha y toca. En persona. Y hay que saber cómo es el paciente, quién le ayuda, qué toma, cómo tiene la memoria, qué quiere... Se puede ir preguntando mientras se examina, no se pierde tiempo. Mi método permite saber cosas que pueden ser importantes, sobre todo en el caso de la gente mayor, porque a los cuarenta años todos estamos más o menos igual: lo queremos todo y queremos que nos lo hagan todo. En cambio, a los ochenta hay situaciones completamente distintas unas de otras y hay cosas que las quieres y cosas que no. Por ejemplo, tienes claro que, si estás bien, quieres estar en casa, pero si estás mal quizá no, porque no quieres dar trabajo a la familia.

¿Sigue la evolución de los pacientes a quienes ha atendido en Urgencias?

Sí, claro. Ellos muchas veces no nos recuerdan, pero nosotros a ellos sí. Recuerdo a un enfermo que tenía un dolor torácico muy extraño. El cardiólogo dijo que lo veía bien. Minutos después hizo una parada. Lo salvamos luchando lo que no está escrito y, después de 40 días hospitalizado, escribió dando las gracias a Cardiología (ríe), porque es con quien había estado todo ese tiempo. Eso demuestra que, en realidad, somos un servicio muy desconocido. Los pacientes están con nosotros poco tiempo y, a veces, lo único que notan es que tienen que esperar mucho para ser atendidos.

Si Urgencias es el rock’n’roll de la Medicina, ¿el helicóptero es el heavy metal?

Sí, es algo así (ríe). Quizá en el lugar de la emergencia hay gente que lleva rato trabajando, pero cuando llegas tú es como si apareciera el protagonista, porque eres quien se lleva al más grave.

En emergencias grandes se debe aterrizar en situaciones caóticas.

Por eso, en contra de la imagen que tenemos, somos gente muy organizada. Actuamos de una forma muy sistemática. Y el procedimiento empieza por coger aire. Sobre todo en accidentes con muchas víctimas se debe actuar estableciendo prioridades y haciendo caso a quien manda, porque siempre hay alguien que es el responsable.

¿La personalidad es más importante que en otra especialidad?

Puede ser. En las películas caracterizan al cirujano como alguien frío y metódico; el de medicina interna es el que piensa un diagnóstico, y el de urgencias es el que vive con la incertidumbre y mantiene la calma en medio del ruido. Un neurólogo, por ejemplo, no se moja hasta que no tiene el último dato; nosotros, con muy poco ya decimos qué está pasando, porque no podemos esperar.

¿Cómo es un paciente accidentado muy grave?

Es una persona en estado de terror. Por tanto, lo primero que se tiene que hacer es tranquilizar. Aunque el accidentado esté gravísimo, lo primero que tienes que hacer es presentarte y decir con calma que eres el médico. Soy la doctora Garcia y estoy aquí para ti. A veces, solo con eso, su actitud ya cambia. Hay quien se altera mucho, pero eso para nosotros es bueno, porque quiere decir que no está tan mal como el que no dice ni una palabra.

En esta situación, equivocarse debe ser fácil. ¿Te acostumbras?

Hay errores y no te acostumbras nunca. Si te equivocas, durante meses lo recuerdas cada vez que te encuentras en un caso similar. Cuando el paciente lleva cinco días en planta y le han hecho cuatro TAC es fácil decir: mira, era un tumor y no una neumonía como pensaban en Urgencias. Pero Urgencias ha hecho bien su trabajo si lo ha ingresado en lugar de enviarlo a casa.

Hace veinte años, a la sanidad pública solo se la elogiaba. Ahora ya no. ¿Qué ha pasado?

Hay varias razones. Yo también soy ciudadana, y a menudo no me siento bien tratada por los gobiernos, y me encuentro con que tengo autoridades sanitarias que cada vez piden más y dan menos. Hay mucho por mejorar. Pero no es solo eso: está la inmediatez con la que todo el mundo lo quiere todo, y eso no puede ser. Actualmente, le dices a una persona que no la visitarás por la mañana, sino por la tarde, y la respuesta es «mira cómo está la sanidad, ¡qué colapso!». ¿Colapso? Hacemos trasplantes que nadie podría pagarse, hacemos cateterismos que en media hora te resuelven un problema de corazón, quimio, radioterapia... ¿No funciona?

Entonces si funciona, ¿qué pasa?

Son las expectativas. Las percepciones han empeorado. Y después de la covid, todavía más. No quiero decir que todo sea perfecto, pero tampoco lo era hace veinte años. Un buen indicador es que cada vez tenemos más agresiones a los profesionales. Verbales, todas las que quieras, y algunas físicas. Eso no es culpa nuestra, eso es un estado de la sociedad. Que los fines de semana tengamos cola de niños no es un problema de la sanidad, sino que los padres, de lunes a viernes, van como van y no tienen tiempo para nada.

También hay dos millones de personas más y no hay médicos.

Aquí hay una parte de verdad. Si mi hijo quiere hacer Medicina tiene que sacar una nota altísima para entrar, y luego traemos médicos de fuera. Eso es por un problema de gobernanza y de imprevisión. Quizá no critiquemos tanto la sanidad y que empiece a dimitir alguien que no hizo lo que tocaba en su momento.

Me pone en bandeja una pregunta que hago siempre a los médicos: ¿conseguiremos que, como mínimo, nos entiendan en catalán?

En Sant Joan de Déu es obligatorio, pero cuando hay un médico que no es de aquí cambiamos de lengua inmediatamente, tanto los compañeros como los pacientes. No puede ser (da golpecitos enérgicos sobre la mesa). Si no hay dificultad para entenderse no se tiene que cambiar. Eso es culpa nuestra. Tenemos gente recién llegada que ya se dirige a los pacientes en catalán, y otros que llevan muchos años que no hay manera. ¿Qué tenemos que hacer? Althaia da todas las facilidades y en Urgencias hacemos todo lo que podemos.

Ahora ya no se dice "pediré la baja", sino "me cogeré la baja". Se da por descontado. ¿Qué papel tienen los médicos?

Supongo que eso es de país mediterráneo, todo se negocia. Pero no es solo la baja. Todo es «me tienes que hacer», y con un nivel de agresividad muy alto, sobre todo hacia las mujeres. Tendríamos que aprender a cuidar la sanidad que tenemos y los recursos que destinamos a ella.

Hace años que se predica que los usuarios no deberían ir a Urgencias si no hace falta, pero parece que no cambia nada. ¿Por qué?

No es fácil. Personas que podrían utilizar otros recursos dicen «de hoy no pasa» y van a urgencias plenamente conscientes de que no lo necesitan. Y entonces dicen que no les has atendido bien si no les has hecho un TAC. Nada es suficiente. Nos pasa en sanidad, y en todo.

La gente ya no es como antes. Los médicos tampoco.

No, los médicos jóvenes ya no quieren hacer como los mayores o como los de en medio como yo (ríe), que vivimos para el trabajo. Pero eso no es malo. Para ellos el trabajo no es su vida, sino una parte. Por eso no quieren hacer guardias de 24 horas, y estoy totalmente de acuerdo. Es un gran cambio, y tendremos que adaptarnos.

¿A qué aspira, en el hospital y en la vida?

En la vida solo aspiro a ser feliz. Para el hospital querría subir un peldaño más para dar más cobertura a Manresa, a Berga... ¡y a Moià! Y profesionalmente solo aspiro a ser médico. Tengo alguna ambición más, pero la principal de todas es ser médico, y ya la tengo satisfecha.

"Quatre cantons" ¿Todo el mundo tiene lo que se merece? No. Mejor cualidad, peor defecto. Soy positiva y demasiado exigente. ¿Cuánto es un buen sueldo? El que te permite dormir tranquila pero te hace levantarte para ir a trabajar. ¿Percibe presión estética? Sí, las mujeres la notamos más. ¿Su libro preferido? «Les calces al sol», de Regina Rodríguez. Una obra de arte. El «Guernika», de Picasso. ¿En qué es experta? En afrontar la incertidumbre. ¿Qué se debería inventar? Una vacuna para el cáncer. ¿Dios existe? No. ¿A qué personaje histórico o de ficción invitaría a cenar? Pepe Rubianes, y a reír. Un mito erótico. Brad Pitt. Acabe la frase. La vida es... Difícil, maravillosa, y la tenemos que saber vivir. ¿La gente de forma natural es buena, mala o regular? Regular. Haga un paraíso con tres ingredientes. Tiempo, gente con quien me lo pase bien y lucidez para disfrutarlo. Un lema para su vida. Vivamos la vida con el corazón.

Medicina con carácter

Dolors Garcia Pérez nació en Cardona el 7 de febrero de 1972, hija de Pere y Anna, llegados a Cardona de jóvenes desde Serón y Ciudad Real y trabajadores del textil. Cuando ella tenía un año se trasladaron a Moià. Tiene un hermano, pareja y dos hijos, Genís y Paula. Estudió en la Escola Pia y en el Institut de Moià y Medicina en la UAB y en el Hospital del Mar. Se especializó en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina de Urgencias y Emergencias. Mientras preparaba el MIR trabajó en una mutua. En el año 2000 la familia se trasladó a Tarragona y ella hizo la residencia en el hospital de Tortosa, donde trabajó en Urgencias por primera vez.

En junio de 2002 volvió a Moià. Envió el currículum a la vez al hospital de Vic y a Sant Joan de Déu y eligió Manresa porque la convenció el jefe de servicio de Urgencias y porque había helicóptero. Se incorporó a Althaia para trabajar por tierra y por aire en julio de 2002. Lo combinó con una plaza en el CAP de Sant Joan hasta 2008.

En 2009 fue nombrada Jefa Clínica de Urgencias y, en 2023, Jefa de Servicio. Es profesora de la Facultad de Medicina de UManresa.

Su sistema de evaluación geriátrica 3D/3D+ ha recibido diversos premios y ha sido publicado en el Journal of Medical Medicine. Ha desarrollado un método para detección de sepsis y es coordinadora del Grupo de trabajo de atención urgente para pacientes de edad avanzada de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències. Galardonada con el Premio a la Excelencia Profesional del Col·legi de Metges de Barcelona en 2024.

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